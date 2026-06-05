Día del Padre 2026: ventas retail superarían los S/ 4.200 millones impulsadas por el Mundial y las promociones

Un padre de familia juega a la pelota en un club metropolitano de Lima un día domingo del año 2024. (Andina)

La campaña por el Día del Padre 2026 se perfila como una de las más importantes para el comercio peruano en el primer semestre del año. A pocas semanas de la celebración, las proyecciones del sector retail apuntan a un crecimiento en las ventas gracias a una combinación de factores que incluyen el entusiasmo generado por el próximo Mundial FIFA 2026, una mayor oferta de promociones y facilidades de financiamiento para los consumidores.

El contexto económico continúa marcando las decisiones de compra de las familias peruanas, que mantienen una mayor cautela al momento de gastar. Sin embargo, el comercio espera compensar esta situación con campañas más agresivas y productos vinculados al entretenimiento, una categoría que suele ganar protagonismo en los meses previos a una cita deportiva de alcance global. Bajo este escenario, las empresas del sector confían en cerrar junio con resultados superiores a los obtenidos durante la misma campaña del año pasado.

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Ventas por Día del Padre superarían los S/ 4.200 millones

Una familia moderna celebra el Día del Padre con un desayuno especial, risas y la alegría de conectar con seres queridos a través de videollamadas en su luminoso hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que las ventas durante la campaña del Día del Padre crecerán entre 3% y 5% respecto a junio de 2025. De cumplirse estas previsiones, la facturación total alcanzaría entre S/ 4.142 millones y S/ 4.222 millones, superando los S/ 4.021 millones registrados durante el mismo periodo del año anterior.

Según explicó Leslie Passlacqua, presidenta del gremio, el desempeño positivo estará impulsado principalmente por el denominado “efecto Mundial”, que genera un aumento en la demanda de productos relacionados con el entretenimiento y la tecnología.

La representante del sector señaló que, aunque este año las condiciones climáticas presentan diferencias respecto a temporadas anteriores, el impacto sobre el consumo sería limitado. En cambio, el reto para las empresas estará en desarrollar propuestas comerciales que respondan a las necesidades reales de los consumidores.

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En ese sentido, las marcas buscarán fortalecer sus estrategias de venta mediante descuentos, campañas promocionales y ofertas especiales que permitan captar a un público cada vez más sensible al precio.

Pese al crecimiento esperado en las ventas totales, la CCL prevé que el gasto individual por comprador sea menor que el registrado en 2025. El ticket promedio se ubicaría entre S/ 150 y S/ 220 por persona, por debajo de los más de S/ 250 que se reportaron durante la campaña del año pasado.

Esta reducción no implica necesariamente una menor actividad comercial. Por el contrario, el sector considera que el aumento en la cantidad de transacciones y la búsqueda de promociones permitirán compensar el menor desembolso por compra.

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Además, el comercio espera que las estrategias omnicanal, que combinan la experiencia física y digital, jueguen un papel clave para atraer consumidores que comparan precios y buscan maximizar el rendimiento de su presupuesto.

Tecnología, televisores y comercio electrónico liderarán la campaña

Dos carritos de compras en miniatura con cajas de cartón se encuentran sobre el teclado de un portátil, cuya pantalla muestra una página de comercio electrónico, simbolizando el crecimiento de las compras online y la logística de paquetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las categorías con mejores perspectivas para esta campaña destacan los productos de tecnología y electrodomésticos, especialmente aquellos relacionados con la experiencia de ver eventos deportivos desde casa.

El interés generado por el Mundial 2026 estaría acelerando la renovación de equipos electrónicos en numerosos hogares peruanos. Los televisores de gama media y alta, particularmente aquellos con pantallas de entre 50 y 65 pulgadas, figuran entre los productos con mayor potencial de crecimiento.

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A ello se suman otros dispositivos como equipos de sonido, proyectores y accesorios tecnológicos que permiten mejorar la experiencia de entretenimiento durante los partidos.

Otra categoría que mantendría una demanda importante es la de perfumería y cuidado personal, tradicionalmente asociada a los regalos por el Día del Padre debido a sus precios accesibles y amplia variedad de opciones.

Asimismo, las experiencias vinculadas a la gastronomía, salidas familiares y actividades recreativas también registrarían un movimiento significativo durante las semanas previas a la celebración, impulsando el consumo en restaurantes y espacios de entretenimiento.

El comercio electrónico continuará consolidando su crecimiento dentro del sector retail. Las compras online seguirán ganando terreno, especialmente en categorías tecnológicas y adquisiciones planificadas donde los consumidores suelen comparar precios antes de concretar una compra.

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Sin embargo, los centros comerciales mantendrán un rol determinante dentro de la campaña. La experiencia presencial, las compras impulsivas y las actividades temáticas relacionadas con el fútbol seguirán atrayendo visitantes a estos espacios.

Diversos operadores comerciales ya preparan activaciones especiales, zonas de entretenimiento y eventos vinculados al deporte con el objetivo de incrementar el flujo de público y estimular el consumo en tiendas, restaurantes y áreas de ocio.

Para el sector retail, el desempeño de junio también servirá como un indicador clave de las expectativas de consumo para el segundo semestre del año. Las empresas observan con atención el comportamiento de los compradores durante esta campaña, ya que podría marcar la pauta para las estrategias comerciales que se implementarán en los próximos meses, en un contexto donde el Mundial 2026 comienza a posicionarse como uno de los principales motores del consumo en diversas categorías del mercado peruano.

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