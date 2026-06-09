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Moody’s advierte riesgo de Perú y América Latina por exportaciones de materia prima a China

Perú estaría retrocediendo en su ‘cadena de valor’ al exportar materias primas en su gran mayoría, lo que lo haría lo dependiente de vulnerabilidades a shocks de la demanda y contribuiría en contra de su industrialización

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Perú exporta materia prima a China e importa productos de valor agregado. - Crédito REUTERS/Manuel Orbegozo
Perú exporta materia prima a China e importa productos de valor agregado. - Crédito REUTERS/Manuel Orbegozo

La industrialización del Perú es uno de los retos vigentes para el nuevo gobierno y las siguientes décadas. Pero la gran dependencia económica de China, tanto como exportador e importador en el país, haría que sea un riesgo latente para la economía y ‘empujaría’ a favor de la desindustrialización.

Así lo afirma un nuevo informe de Moody’s Ratings, que señala que los desequilibrios en la producción industrial de China plantean riesgos competitivos directos para la base manufacturera interna de América Latina, en particular en sectores como el acero, los vehículos, la electrónica y los productos químicos.

“A medida que las exportaciones chinas se redirigen a mercados globales, los fabricantes regionales enfrentan presiones de desplazamiento por la competencia de las importaciones, la compresión de los márgenes y la pérdida de participación en mercados de exportación de terceros países. Las exportaciones hacia China están cada vez más concentradas en commodities, lo que sugiere que la región está retrocediendo en la cadena de valor, lo que profundiza sus vulnerabilidades a shocks de la demanda, la volatilidad de los términos de intercambio y desindustrialización en el largo plazo”, alerta el informe.

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El crecimiento acelerado de la flota china y la sobreoferta mundial generan tensiones económicas y reclamos por condiciones desiguales en alta mar. Exitosa

Los factores

Por un lado el análisis resalta que la vulnerabilidad del sector se concentra en la “manufactura intensiva en energía”. Es decir, los sectores de automóviles, electrónica y maquinaria, así como la manufactura de metales básicos (incluido el acero). Estos son vulnerables, cuya situación está impulsada por un alto riesgo de desplazamiento y un aumento del valor agregado chino en las exportaciones.

“Aunque los textiles e indumentaria se destacan por sus perfiles de alto riesgo, representan una pequeña proporción de las economías de América Latina”, acota el análisis.

Por otro lado, el perfil de exportación de ‘commodities’ revela la fragilidad de la demanda. Es decir, China recibe más materia prima de los países de América Latina, que productos con valor agregado (los cuales activan más sectores y aportan más a la economía).

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rostro de Xi Jinping sobre Megapuerto de Chancay
China o Perú: Aún no se sabe quién tendrá control para velar sobre las operaciones del Terminal de Chancay, el cual se encuentra en el puerto peruano, pero sobre el cual los chinos no quieren supervisión de Ositrán. - Crédito Composición Infobae/Andina/Simon Dawson / No 10 Downing Street

“Las exportaciones de América Latina a China se concentran en productos menos procesados y de menor valor agregado. A medida que el modelo de crecimiento de China gira desde la infraestructura tradicional y la construcción inmobiliaria hacia la manufactura de alta tecnología, probablemente disminuirán el consumo interno y la demanda de commodities tradicionales”, agrega el informe.

El mayor riesgo

Asimismo, el mayor riesgo para América Latina resultaría ser estructural, y no solo una debilidad cíclica de la demanda: “La dependencia de las importaciones chinas ha aumentado drásticamente, tanto en lo que respecta a productos finales como intermedios, lo que indica una creciente dependencia de insumos intermedios extranjeros y un mayor riesgo de desplazamiento ante shocks externos”.

Además, la importancia sectorial específica de cada país revela un perfil de riesgo divergente. “Nuestro índice de vulnerabilidad manufacturera (MVI, por sus siglas en inglés), que refleja el riesgo de desplazamiento, la sensibilidad económica y la capacidad exportadora, muestra que el dominio de las exportaciones de China plantea riesgos desiguales y específicos para cada país. Brasil (Ba1 estable) y Argentina (Caa1 estable) son las economías más expuestas, ya que entre el 50%-60% de sus sectores refleja altos grados de vulnerabilidad”, explica el informe.

Megapuerto de Chancay en Chancay
En Chancay creció la oposición al Puerto chino, dado el impacto que tuvo en la región. Aún no se ve mayor provecho para los ciudadanos más cercanos. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

También un perfil general de bajo riesgo para México (Baa3 estable) ocultaría los riesgos derivados de una alta similitud de las exportaciones y la penetración de las importaciones frente a China en las industrias automotriz y de maquinaria.

En general, se configura una relación comercial asimétrica entre China y América Latina: “La competencia acelerada de las importaciones chinas está incrementando los riesgos asociados con la creciente dependencia de América Latina de los ‘commodities’ y con su reorientación geopolítica debido a cambios continuos en el panorama comercial.

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