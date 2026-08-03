Exportadores peruanos en apuros: fletes de carga refrigerada hacia EE UU suben hasta USD 7.000 por contenedor

Los exportadores de Perú enfrentarán desde agosto de 2026 una mayor presión financiera por el alza de los fletes marítimos y nuevos recargos portuarios. REUTERS/Albert Gea

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El sector exportador peruano enfrenta un escenario de mayor presión financiera por el incremento de los fletes marítimos y la aplicación de nuevos recargos portuarios, según reporta el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

A partir de agosto de 2026, los exportadores nacionales afrontarán tarifas más elevadas tanto por la volatilidad de los precios internacionales como por ajustes en los servicios locales de los puertos peruanos.

Fletes marítimos en ascenso: carga refrigerada con tarifas récord

El análisis de Idexcam revela que los fletes para carga seca desde el puerto del Callao se ubicaron entre USD 1.800 y USD 3.200 hacia Asia (Shanghai/Ningbo), y entre USD 2.500 y USD 4.600 hacia la Costa Este de Estados Unidos, según la capacidad de los contenedores (20 o 40 pies).

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A pesar de un ligero retroceso de entre 3 % y 6 % en los fletes globales durante julio, impulsado por un aumento en la oferta de buques y mayor estabilidad de los flujos, la presión se intensifica sobre la carga refrigerada.

Los nuevos cargos locales en los puertos peruanos elevan los costos de almacenamiento, manipulación y despacho de mercancías desde agosto.

Para este segmento, utilizado principalmente en agroexportaciones y productos pesqueros, los fletes hacia la Costa Este de Estados Unidos llegan hasta USD 7.000 por contenedor de 40 pies.

Hacia Asia, las tarifas oscilan entre USD 4.800 y USD 6.000, y hacia Europa entre USD 4.300 y USD 5.500. Óscar Quiñones, jefe del Idexcam, señala que estos valores suponen incrementos de entre 5 % y 10 %, impulsados por la mayor demanda de equipos refrigerados, el inicio de campañas agrícolas y recargos de temporada alta.

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Ajustes en tarifas locales y nuevos recargos en los puertos peruanos

A los aumentos en las rutas internacionales se suman nuevos recargos y ajustes en las tarifas de servicios locales en los puertos del país, vigentes desde agosto.

Estos cambios afectan toda la cadena logística, desde el almacenamiento hasta la manipulación y despacho de mercancías, lo que eleva los costos operativos y podría impactar la competitividad de los productos peruanos en los mercados internacionales.

El conflicto en Medio Oriente y las restricciones en el Mar Rojo encarecen el transporte marítimo al desviar rutas por el Cabo de Buena Esperanza. (Ansar Allah Media Office vía AP)

La Cámara de Comercio de Lima advierte que la persistencia del conflicto en Medio Oriente y las restricciones en el Mar Rojo obligan a muchas embarcaciones a tomar rutas más largas, como el desvío por el Cabo de Buena Esperanza.

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Esta situación incrementa los costos, retrasa el retorno de contenedores refrigerados y añade presión sobre la logística de exportación, especialmente de cara a la próxima campaña agroexportadora.

Consejos para exportadores: revisar contratos y planificar logística

Ante el nuevo contexto, el Idexcam recomienda a las empresas exportadoras revisar sus condiciones de contratación bajo los Incoterms, evaluar acuerdos de flete a mediano plazo cuando sea factible y optimizar la planificación logística y documental.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, estas medidas pueden ayudar a mitigar el impacto de los sobrecostos y evitar penalidades en las operaciones de comercio exterior.

El comercio exterior peruano se enfrenta así a un reto creciente, donde la gestión eficiente y la adaptación logística serán determinantes para mantener la competitividad internacional frente al alza de costos y la inestabilidad global.

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