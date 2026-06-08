El puerto de Chancay y la presión de China por operar sin fiscalización en Perú: ¿Cuál debe ser la postura del próximo gobierno?

China o Perú: Aún no se sabe quién tendrá control para velar sobre las operaciones del Terminal de Chancay, el cual se encuentra en el puerto peruano, pero sobre el cual los chinos no quieren supervisión de Ositrán. - Crédito Composición Infobae/Andina/Simon Dawson / No 10 Downing Street

Hace un año y medio, en noviembre de 2024, se inauguró oficialmente el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, un megapuerto comercial ubicado en Perú, a unos 70 kilómetros al norte de Lima, un hito que marcó lo que aparentaba ser un viraje del país a tratar más de cerca con China, el régimen del líder Xi Jinping.

En ese tiempo, no solo Dina Boluarte, antes de ser vacada, llevó la cartera de inversiones al país asiático, sino que invitó al líder chino a Perú, donde fue recibido con alfombra roja y gran atención. Así parecía marcarse una apuesta del Perú más por lidiar con el régimen chino, que con otro de sus grandes aliados, Estados Unidos.

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Desde entonces, sin embargo, ha habido una serie de controversias alrededor de China: el llamado Megapuerto de Chancay (controlado en su mayoría por capitales chinos) recibió una multa de S/733 mil por daños ambientales, el presidente interino José Jerí se vio envuelto en presuntas reuniones bajo la mesa con empresarios chinos, y, la más reciente y pendiente de resolver, el puerto busca a como dé lugar operar sin ser supervisado por Ositrán (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público).

A pesar de los acercamientos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con Xi Jinping, en Perú aún se vive una diferencia de opiniones en la esfera pública sobre quién debería ser el socio comercial principal del país. El Perú firmó su primer Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU., pero China termina siendo el país que más importa e exporta de Perú. Y justo el siguiente presidente, por el que se vota este domingo 7 de junio, es quien tendrá en sus manos lidiar con esta dicotomía en los próximos cinco años. ¿Cuál debería ser su postura?

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Megapuerto De Chancay enfrenta revés legal por intereses monopólicos de empresa china. Video: Paula Elizalde / Infobae Perú

China operaría sin control en Perú

En un “hecho sin precedentes”, en palabras Verónica Zambrano, presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), el Poder Judicial falló a favor de Cosco Shipping en una demanda de amparo que presentaron los chinos para evitar que esta entidad pueda supervisar las operaciones del megapuerto. “Nunca un supervisado había solicitado una acción de amparo para que no se le aplique la ley”, declaró en su momento Zambrano frente a Altavoz en Vital.

Para explicarlo sencillamente. La justificación de Cosco Shipping es que TPMCH es una infraestructura “de titularidad privada, financiada íntegramente con capital privado y no sujeta a contrato de concesión estatal, cuyo funcionamiento se encuentra amparado en una habilitación administrativa otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional”.

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Pero Ositrán ha respondido claramente apelando la decisión del PJ. Para la fiscalizadora su intervención no depende de la existencia de un contrato de concesión, ni de la titularidad del puerto, sino del carácter de uso público de su infraestructura. “Según la normativa vigente toda infraestructura de transportes, de alcance nacional, que presta servicios al público y actúa como entidad prestadora se encuentra dentro del ámbito de supervisión de Ositrán, independientemente que sea de titularidad privada o pública", sostuvo la entidad.

En Chancay creció la oposición al Puerto chino, dado el impacto que tuvo en la región. Aún no se ve mayor provecho para los ciudadanos más cercanos. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Esto sigue quedando en el aire, sobre todo frente al posible presidente del Perú. Infobae Perú conversó largamente con Juan Carlos Mathews Salazar, exministro de Comercio Exterior y Turismo, quien fungió su cargo durante el gobierno de Dina Boluarte, quien vio todo el avance de Chancay, pero que dejo el cargo antes de las visitas de la expresidenta a China y la inauguración de la Terminal de Chancay.

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Inclusive para Mathews, un funcionario que apuesta por abrir el Perú al mundo y al revés, con mayor inversión privada y extranjera, no se puede dejar a China a libre albedrío sin que el Estado puede supervisar sus operaciones en el país.

El rol del siguiente gobierno

Para el extitular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el tema de China y el Terminal Portuario Multipropósito Chancay no hay duda: “El rol regulador del Estado que toca a todas las empresas, sea de inversión pública, privada. El puerto es de servicio público y tiene que ser regulado por el ente correspondiente”.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo dejó el cargo en 2024, antes de las visitas de Boluarte a China y Xi Jinping a Perú. - Crédito Mincetur

Para Mathews es como como cualquier administración portuaria o aeroportuaria que hay en el país. El siguiente gobierno debe asegurar que si China opera en el país a través del llamado Megapuerto de Chancay estos deben ser regulados y supervisados. No se debería dejar a un gobierno extranjero operar libremente sin que el Estado peruano pueda revisar las operaciones (lo que no implica necesariamente renegociar contratos o afectar la estabilidad jurídica).

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Esto será algo que quedará en el plato del siguiente presidente del Perú y, por qué no, del nuevo Congreso bicaremal. Ambos deberán asegurar que se respeten la facultad del Perú sobre su territorio de poder fiscalizar las operaciones extranjeras (más allá de que sean privadas o no).

Porque si bien aún falta definirse la apelación de Ositrán, el PJ ya ha dado la razón en primera instancia a los chinos. Puede que el argumento de Ositrán —que señaló que el Terminal Portuario LPO, ubicado en Pucallpa, constituye un precedente relevante al tratarse de una infraestructura con habilitación portuaria similar a la del terminal portuario de Chancay y respecto del cual, donde el Ositrán sí viene ejerciendo sus competencias— sí sea suficiente para que se le de la razón y se le permita fiscalizar las operaciones en el terminal de Chancay, aún hay otro lado.

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El Frente de defensa de Chancay presentó demandas de amparo contra Cosco y el Estado peruano y demando por afectaciones ambientales. - Crédito Cortesía

Por un lado, Cosco Shipping sigue argumentando que Ositrán no puede intervenir. Pero también, a pesar de que los chinos están de acuerdo en que Ositrán sí podría intervenir en las tarifas del Puerto de Chancay en tanto encuentre que no hay competencia entre este y el Puerto del Callao, también han apelado el informe sobre esto que realizó Indecopi.

“No estamos casados con China”

El exministro Mathews ha señalado ante, en reuniones con inversionistas extranjeros que el Perú “no está casado con China”. La aclaración es pertinente: el 2024 la atención que el Gobierno le dio al régimen chino, con sendas visitas de Boluarte y Xi Jinping, a China y Perú, respectivamente, con grandes arreglos, ceremonias y euforia, daba esa imagen, de que el lazo entre ambos países se estaba estrechando mucho más.

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En esas reuniones, Mathews revela que, frente a los inversionistas resaltaba que Estados Unidos tenía tanta libertad como China para apostar por el Perú, sugiriendo que el gran país de norteamerica se estaba ‘quedando atrás’.

Pescadores habrían visto afectada su economía en los últimos año. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

A pesar de esto, el exministro revela que Estados Unidos se está acercando al puerto de Corío, un puerto al sur en Arequipa. “Tiene el doble en inversión. US$ 7 mil millones, ver sus los US$ 3.600 millones de Chancay”, acota y resalta que es un tema que podría interesar a algún inversionista de gran envergadura.

El exministro resalta el potencial de otros puertos en el país que podría competir con Chancay, y también la oportunidad de países como Estados Unidos que puedan usar el Megapuerto. “Uno podría decirle a los estadounidenses que cualquier flujo de comercio hacia el mercado asiático podría ser hiperventajoso desde el puerto de Chancay. Independientemente de que sea de capital chino, es un puerto peruano”, resalta Mathews, reafirmando así el control peruano sobre su territorio, a pesar de cualquier intento del régimen chino de operar en el país sin supervisión.

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