Cuando ciencia y tradición se unen: Perú “captura” más de 9 mil semillas de papa con ancestral técnica del layme, ¿Qué busca?

El material recolectado reúne 458 variedades de papas nativas y se incorporará a los proyectos de investigación de la Estación Experimental Agraria Chumbibamba. Créditos: Grains Peru Company

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El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), organismo técnico de MIDAGRI, logró la cosecha de 9,160 semillas de papa nativa de alto valor en los campos experimentales de los distritos de Lambrama, Llanacuyo y Chacrampa, en la región Apurímac.

El avance forma parte de los trabajos de mejoramiento genético orientados a fortalecer la seguridad alimentaria y la competitividad agrícola en la sierra sur peruana.

Diversidad genética al servicio de la investigación y la conservación

El material recolectado corresponde a 458 variedades de papas nativas y permitirá fortalecer proyectos de investigación desarrollados en la Estación Experimental Agraria Chumbibamba.

Estos proyectos están enfocados en la conservación, evaluación y aprovechamiento de la diversidad genética del cultivo, considerado clave para los productores de la región y para la agrobiodiversidad del país.

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La cosecha de papa nativa en Lambrama, Llanacuyo y Chacrampa se realizó con el sistema tradicional de Layme, una técnica ancestral de rotación de tierras y cultivos.

Evaluación y selección de semillas para una agricultura resiliente

Las semillas cosechadas serán sometidas a rigurosos procesos de evaluación para identificar aquellas que muestren mayor productividad por hectárea, mejor adaptación a diferentes pisos ecológicos y características superiores de calidad.

El objetivo es identificar materiales genéticos que contribuyan a una agricultura más resiliente frente al cambio climático y a la presencia de plagas, además de fortalecer la seguridad alimentaria y la conservación de la agrobiodiversidad.

Impacto en la productividad y en la resistencia a plagas

La identificación de semillas de alta calidad permitirá al INIA producir y transferir a los agricultores variedades mejoradas que eleven el rendimiento por hectárea, con mejor tolerancia a plagas, conservación de la fertilidad del suelo y características competitivas para los mercados comerciales e industriales.

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De esta forma, los productores de la región podrán acceder a semillas que les ayuden a mejorar sus cosechas y a enfrentar los retos de una agricultura moderna y sostenible.

La iniciativa del INIA y del MIDAGRI refuerza la protección de la agrobiodiversidad y la adaptación de los sistemas agrícolas al cambio climático en zonas altoandinas.

Trabajo articulado y uso de técnicas ancestrales

La transferencia de material genético se realizó en coordinación con la Estación Experimental Agraria Andenes del Cusco y con la participación de productores de los bancos de semillas de la comunidad de Llanacuyo, agricultores conservacionistas de Marjuni y especialistas de las municipalidades distritales de Chacrampa y Lambrama.

Además, la cosecha se llevó a cabo empleando el sistema tradicional de Layme, una técnica ancestral de rotación de tierras y cultivos practicada en las comunidades andinas del sur del Perú, lo que refuerza la integración de saberes ancestrales con la innovación científica.

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Esta iniciativa reafirma el compromiso del MIDAGRI y el INIA con la protección de la agrobiodiversidad, el desarrollo de sistemas agrícolas adaptados al cambio climático y el fortalecimiento de la productividad en las zonas altoandinas del país.

La campaña contó con la coordinación de la Estación Experimental Agraria Andenes del Cusco, productores de bancos de semillas y municipalidades distritales de Apurímac.

¿Qué es el INIA?

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es el organismo técnico especializado del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) encargado de impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector agrario peruano.

Su labor principal se centra en generar y transferir conocimientos, tecnologías y material genético de calidad para mejorar la productividad, sostenibilidad y competitividad de la agricultura nacional, promoviendo la conservación de la agrobiodiversidad y el bienestar de los productores en diversas regiones del país.

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