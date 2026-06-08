Roberto Sánchez vs. Keiko Fujimori: así informó la prensa internacional sobre la segunda vuelta en Perú

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú mantuvo en vilo al país durante la noche de este domingo debido a la estrecha diferencia entre los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Según el conteo rápido difundido por las encuestadoras Ipsos y Datum, la contienda se definió por márgenes mínimos entre ambos postulantes.
Ipsos otorgó a Roberto Sánchez el 50.1% de los votos válidos frente al 49.9% obtenido por Keiko Fujimori. Por su parte, Datum registró una ventaja ligeramente mayor para el candidato de Juntos por el Perú, con 50.2%, mientras que la lideresa de Fuerza Popular alcanzó el 49.8%. En medio de este escenario, diversos medios internacionales siguieron de cerca la jornada electoral y analizaron sus implicancias para el futuro político del país.
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BBC Mundo destacó la polarización de la contienda
BBC Mundo presentó la elección peruana como una disputa entre dos propuestas políticas claramente diferenciadas. El medio explicó a sus lectores el perfil de ambos candidatos y el contexto político en el que se desarrolló la segunda vuelta presidencial.
Asimismo, resaltó que la jornada electoral se llevó a cabo en un escenario de fuerte polarización y con un resultado incierto debido a la estrecha diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La cobertura también puso atención en el impacto que tendría el resultado para el rumbo político del país.
RTVE puso el foco en la crisis política peruana
La cadena pública española RTVE informó sobre la elección peruana destacando el contexto de inestabilidad política que ha atravesado el país durante los últimos años. En su cobertura, señaló que los comicios representaban un intento por cerrar una etapa marcada por la crisis institucional y los constantes cambios de gobierno.
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RTVE también remarcó que la segunda vuelta se desarrolló sin un favorito claro y con encuestas que reflejaban una competencia muy ajustada. El medio español recogió además el ambiente de incertidumbre existente durante la jornada electoral.
The New York Times resaltó la incertidumbre electoral
The New York Times abordó la segunda vuelta peruana destacando la expectativa generada por una de las contiendas más reñidas de los últimos años. El diario estadounidense puso énfasis en el estrecho margen que separaba a ambos candidatos y en la atención que despertó el proceso fuera de Perú.
La publicación también explicó a sus lectores el contexto político previo a la elección y las características de las candidaturas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, así como la relevancia de los resultados para el futuro inmediato del país.
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France 24 informó sobre una elección seguida en toda la región
France 24 presentó la jornada electoral como una elección observada con atención en América Latina debido a sus posibles repercusiones políticas. La cadena francesa destacó la participación de millones de ciudadanos convocados para elegir al próximo presidente del Perú.
El medio también hizo referencia a la polarización que caracterizó la campaña electoral y al escenario de incertidumbre generado por la escasa diferencia reflejada en los primeros resultados difundidos tras el cierre de las urnas.
Bloomberg Línea destacó la ausencia de un ganador definido
Bloomberg Línea centró parte de su cobertura en los sondeos y conteos rápidos que mostraban una diferencia mínima entre los dos candidatos presidenciales. El medio señaló que los resultados preliminares no permitían identificar con claridad a un ganador durante las primeras horas posteriores a la votación.
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Asimismo, destacó que el resultado final dependía del avance del escrutinio oficial y del procesamiento de las actas electorales. La publicación siguió de cerca la evolución de las cifras debido al impacto que la elección podría tener en el escenario político y económico del país.
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