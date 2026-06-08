Perú

Roberto Sánchez vs. Keiko Fujimori: así informó la prensa internacional sobre la segunda vuelta en Perú

BBC Mundo, RTVE, The New York Times, France 24 y Bloomberg Línea destacaron la estrecha diferencia entre ambos candidatos y la incertidumbre sobre el resultado final

Guardar
Google icon
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto composición: Infobae Perú)
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto composición: Infobae Perú)

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú mantuvo en vilo al país durante la noche de este domingo debido a la estrecha diferencia entre los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Según el conteo rápido difundido por las encuestadoras Ipsos y Datum, la contienda se definió por márgenes mínimos entre ambos postulantes.

Ipsos otorgó a Roberto Sánchez el 50.1% de los votos válidos frente al 49.9% obtenido por Keiko Fujimori. Por su parte, Datum registró una ventaja ligeramente mayor para el candidato de Juntos por el Perú, con 50.2%, mientras que la lideresa de Fuerza Popular alcanzó el 49.8%. En medio de este escenario, diversos medios internacionales siguieron de cerca la jornada electoral y analizaron sus implicancias para el futuro político del país.

PUBLICIDAD

Hombre y mujer de pie frente a pantallas que muestran resultados electorales: Roberto Sanchez con 50.14% y Keiko Fujimori con 49.86%
Roberto Sanchez y Keiko Fujimori aparecen junto a sus porcentajes del conteo rápido de Datum, mostrando una reñida segunda vuelta electoral. (América Noticias)

BBC Mundo destacó la polarización de la contienda

BBC Mundo presentó la elección peruana como una disputa entre dos propuestas políticas claramente diferenciadas. El medio explicó a sus lectores el perfil de ambos candidatos y el contexto político en el que se desarrolló la segunda vuelta presidencial.

Asimismo, resaltó que la jornada electoral se llevó a cabo en un escenario de fuerte polarización y con un resultado incierto debido a la estrecha diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La cobertura también puso atención en el impacto que tendría el resultado para el rumbo político del país.

BBC Mundo: Perú elige entre dos proyectos opuestos en una de las elecciones más polarizadas de los últimos años. (Foto captura: BBC)
BBC Mundo: Perú elige entre dos proyectos opuestos en una de las elecciones más polarizadas de los últimos años. (Foto captura: BBC)

RTVE puso el foco en la crisis política peruana

La cadena pública española RTVE informó sobre la elección peruana destacando el contexto de inestabilidad política que ha atravesado el país durante los últimos años. En su cobertura, señaló que los comicios representaban un intento por cerrar una etapa marcada por la crisis institucional y los constantes cambios de gobierno.

PUBLICIDAD

RTVE también remarcó que la segunda vuelta se desarrolló sin un favorito claro y con encuestas que reflejaban una competencia muy ajustada. El medio español recogió además el ambiente de incertidumbre existente durante la jornada electoral.

RTVE: Fujimori y Sánchez buscan cerrar la crisis política en unas elecciones sin favorito claro. (Foto captura: Rtve)
RTVE: Fujimori y Sánchez buscan cerrar la crisis política en unas elecciones sin favorito claro. (Foto captura: Rtve)

The New York Times resaltó la incertidumbre electoral

The New York Times abordó la segunda vuelta peruana destacando la expectativa generada por una de las contiendas más reñidas de los últimos años. El diario estadounidense puso énfasis en el estrecho margen que separaba a ambos candidatos y en la atención que despertó el proceso fuera de Perú.

La publicación también explicó a sus lectores el contexto político previo a la elección y las características de las candidaturas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, así como la relevancia de los resultados para el futuro inmediato del país.

The New York Times: Perú enfrenta una reñida segunda vuelta marcada por la incertidumbre y la división política. (Foto captura: The New York Times)
The New York Times: Perú enfrenta una reñida segunda vuelta marcada por la incertidumbre y la división política. (Foto captura: The New York Times)

France 24 informó sobre una elección seguida en toda la región

France 24 presentó la jornada electoral como una elección observada con atención en América Latina debido a sus posibles repercusiones políticas. La cadena francesa destacó la participación de millones de ciudadanos convocados para elegir al próximo presidente del Perú.

El medio también hizo referencia a la polarización que caracterizó la campaña electoral y al escenario de incertidumbre generado por la escasa diferencia reflejada en los primeros resultados difundidos tras el cierre de las urnas.

France 24: Perú decide su futuro en unas elecciones presidenciales marcadas por la polarización. (Foto captura: France24)
France 24: Perú decide su futuro en unas elecciones presidenciales marcadas por la polarización. (Foto captura: France24)

Bloomberg Línea destacó la ausencia de un ganador definido

Bloomberg Línea centró parte de su cobertura en los sondeos y conteos rápidos que mostraban una diferencia mínima entre los dos candidatos presidenciales. El medio señaló que los resultados preliminares no permitían identificar con claridad a un ganador durante las primeras horas posteriores a la votación.

Asimismo, destacó que el resultado final dependía del avance del escrutinio oficial y del procesamiento de las actas electorales. La publicación siguió de cerca la evolución de las cifras debido al impacto que la elección podría tener en el escenario político y económico del país.

Bloomberg Línea: Perú en vilo: los sondeos no muestran un ganador claro entre Fujimori y Sánchez. (Foto: Bloomberg Línea)
Bloomberg Línea: Perú en vilo: los sondeos no muestran un ganador claro entre Fujimori y Sánchez. (Foto: Bloomberg Línea)

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026Segunda vuelta electoralPrensa internacionalperu-noticias

Más Noticias

Tendencias redes sociales tras los resultados del conteo rápido: "Nieto", "ONPE", "Tetra"

Mientras la ONPE avanza con el conteo oficial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, miles de usuarios convierten en tendencia términos que reflejan el clima político y las reacciones en redes

Tendencias redes sociales tras los resultados del conteo rápido: "Nieto", "ONPE", "Tetra"

Resultados ONPE al 70,502% EN VIVO: más de 715.000 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El organismo pidió a los partidos políticos a esperar el 100% del procesamiento de las actas

Resultados ONPE al 70,502% EN VIVO: más de 715.000 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez

Resultados ONPE de Roberto Sánchez EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de segunda vuelta del 7 de junio

Los peruanos acuden a las urnas para elegir entre dos modelos opuestos, en una definición marcada por la incertidumbre y la vigilancia de organismos electorales tras semanas de tensión política

Resultados ONPE de Roberto Sánchez EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de segunda vuelta del 7 de junio

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta del 7 de junio

La candidata del fujimorismo señaló que esperará el resultado oficial que proporciona la ONPE al 100%

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta del 7 de junio

Resultados oficiales de la ONPE: LINK para conocer si ganó Keiko Fujimori o Roberto Sánchez

La ONPE habilitó este domingo 7 de junio su plataforma oficial para seguir en tiempo real el conteo de actas de la segunda vuelta presidencial 2026 y verificar, con datos actualizados, cuántos votos válidos obtiene cada candidatura

Resultados oficiales de la ONPE: LINK para conocer si ganó Keiko Fujimori o Roberto Sánchez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Tendencias redes sociales tras los resultados del conteo rápido: "Nieto", "ONPE", "Tetra"

Tendencias redes sociales tras los resultados del conteo rápido: "Nieto", "ONPE", "Tetra"

Resultados ONPE al 70,502% EN VIVO: más de 715.000 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta del 7 de junio

Conteo rápido da empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori mientras que ONPE avanza con resultados oficiales

Las regiones donde Roberto Sánchez obtuvo mayoría: Puno, Apurímac y Cusco lideran el respaldo electoral, según el flash de Datum

ENTRETENIMIENTO

Kyara Villanella presentó a su novio en un live de cocina con Keiko Fujimori y el momento se volvió viral: “¿Ataque de pánico?

Kyara Villanella presentó a su novio en un live de cocina con Keiko Fujimori y el momento se volvió viral: “¿Ataque de pánico?

Pablo Heredia sorprende a Shirley Arica, Paul Michael recibe consejo y le dicen “deja el trauma” a Pamela López en su salida a votar de ‘La Granja VIP’

Pamela López rompe en llanto tras emotiva sorpresa de sus hijos antes de cumplir 40 años: “Feliz cumpleaños”

Magaly Medina niega burlas por la muerte de Iván Paredes Yataco y tilda de amenazante al estudio

Carlos Alcántara fue captado con Mary Moncada en una discoteca y testigo asegura que se besaron

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: clasificación y puntajes tras la Semana 1

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así terminaron los partidos de la semana 1

Zoila La Rosa recordó cuando Cenaida Uribe intentó frenar su salida al extranjero: “Tengo pruebas de lo que hablo”

Ecuador 3-0 Guatemala: resumen y goles del triunfo ‘tricolor’ en amistoso previo al Mundial 2026