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Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las Elecciones 2026

A partir de las 17:00, cuando cierren las mesas de votación, Ipsos Perú publicará el flash electoral con los primeros datos a boca de urna de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Infobae Perú actualiza este liveblog en tiempo real con todos los datos conforme se publiquen

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Hoy, domingo 7 de junio de 2026, el Perú decide quién será su próximo presidente en la Segunda Elección Presidencial 2026, el balotaje entre la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Las mesas cerrarán a las 17:00 y desde ese momento la noche electoral entra en su fase más esperada: la de los primeros números.

En las próximas horas circularán tres tipos de cifras con nombres distintos —boca de urna, conteo rápido y resultados oficiales— que tienen orígenes, metodologías y consecuencias jurídicas radicalmente diferentes.

Aquí te traemos toda la información para que estés informado

18:05 hsHoy

El flash electoral de IPSOS se dará a conocer, de no mediar inconvenientes, a las 17:00, justo al cierre de las mesas de votación en el Perú. Latina será el canal encargado de transmitir este resultado no oficial.

17:52 hsHoy

Qué es el flash electoral y a qué hora se publica

El flash electoral es el nombre con el que los medios de comunicación peruanos denominan a la publicación de los primeros datos a boca de urna, elaborados por encuestadoras como Ipsos Perú. Es el primer número que circula la noche electoral y el que genera mayor expectativa, aunque también es el que tiene menor precisión metodológica de los tres mecanismos disponibles.

En las últimas elecciones presidenciales peruanas, el flash electoral de Ipsos se publicó entre las 17:00 y las 18:00, inmediatamente después del cierre de mesas. Para esta segunda vuelta, la misma ventana horaria es la esperada. Sin embargo, su difusión está regulada: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prohíbe la publicación de encuestas y proyecciones desde las 00:00 del lunes 1 de junio hasta el cierre de las urnas a las 17:00 del domingo 7 de junio. A partir de ese momento, la prohibición se levanta y los medios pueden difundir los datos.

Imagen compuesta mostrando a Keiko Fujimori levantando la mano y a Roberto Sánchez sonriendo mientras sostiene un sombrero, con un título de 'Flash Electoral'.
Esta foto compuesta presenta a Keiko Fujimori saludando y Roberto Sánchez sonriendo con un sombrero, reflejando el flash electoral de las recientes elecciones peruanas sin porcentajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
17:52 hsHoy

Qué es el boca de urna y cómo funciona

El boca de urna es el mecanismo más antiguo y, al mismo tiempo, el menos preciso de los tres. Su metodología es simple: encuestadores se ubican en los alrededores de los centros de votación y, tras el sufragio, preguntan a los electores por quién votaron. Las respuestas se recogen de manera anónima y confidencial. Luego, los datos se procesan y se estiman tendencias preliminares sobre los posibles resultados antes del conteo oficial.

La principal limitación del boca de urna es estructural: depende de la disposición del votante a responder con honestidad. Factores como el voto vergonzante —cuando el elector apoya a un candidato que no quiere reconocer públicamente—, el sesgo de selección de la muestra o la negativa a contestar distorsionan el resultado. En elecciones muy reñidas, el margen de error de un boca de urna puede superar la diferencia real entre candidatos.

Sin embargo, en las últimas elecciones presidenciales peruanas el boca de urna de Ipsos ha mostrado un nivel de acierto notable. En 2021, por ejemplo, el flash electoral anticipó correctamente la tendencia del resultado final, aunque la diferencia entre Castillo y Fujimori fue tan pequeña que el dato inicial no permitió proyectar un ganador con certeza. Para esta segunda vuelta, la misma lógica aplica: si la diferencia es muy estrecha, el boca de urna solo podrá indicar una tendencia, no un resultado definitivo.

Ipsos y Datum Internacional publicarán los datos preliminares de la segunda vuelta peruana| Foto: Creada por Gemini IA
Ipsos y Datum Internacional publicarán los datos preliminares de la segunda vuelta peruana| Foto: Creada por Gemini IA
17:52 hsHoy

Diferencia entre boca de urna, conteo rápido y resultados oficiales

Estos tres mecanismos suelen confundirse, pero tienen orígenes, metodologías y consecuencias jurídicas radicalmente distintas.

El boca de urna pregunta a los votantes al salir del local. Es el más rápido pero el menos preciso. Depende de la honestidad del encuestado y puede distorsionarse en elecciones reñidas. No tiene valor jurídico.

El conteo rápido es más robusto. No pregunta a los votantes: lee directamente las actas de escrutinio una vez que los miembros de mesa terminaron de contar los votos. En primera vuelta, la Asociación Civil Transparencia, en alianza con Ipsos y el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, desplegará 5.000 observadores en las 25 regiones y más de 100 provincias del país para recoger directamente los resultados de las actas. La proyección inicial está prevista entre las 20:00 y las 21:00. Si la diferencia es muy reducida, la organización informará un empate técnico y no proyectará un ganador. El conteo rápido tampoco tiene valor jurídico: es una herramienta de transparencia y referencia ciudadana.

People wait to enter a polling station to vote during a runoff election between conservative presidential candidate Keiko Fujimori and left-wing candidate Roberto Sanchez, in Huaral, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
People wait to enter a polling station to vote during a runoff election between conservative presidential candidate Keiko Fujimori and left-wing candidate Roberto Sanchez, in Huaral, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
17:52 hsHoy

Resultados oficiales en ONPE

Los resultados oficiales de la ONPE son el único mecanismo con validez legal. El organismo activa su portal resultadoelectoral.onpe.gob.pe desde las 18:00 y publica el conteo conforme procesa actas físicas en sus centros de cómputo. Para esta segunda vuelta, la ONPE prescindió del sistema digital de apoyo al escrutinio (STAE) y retornó al método tradicional de actas en papel. Los primeros datos se esperan después de las 23:00, con las actas de Lima y Callao como punto de partida histórico por su cercanía a los centros de procesamiento.

Hombre de camiseta rosa introduce papeleta en urna de votación con logo ONPE; mujer sentada de perfil en el fondo lo observa en mesa electoral
Un votante deposita su sufragio en la urna del ONPE durante la segunda vuelta de las elecciones en Perú, bajo la supervisión de una oficial de mesa. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)
17:52 hsHoy

Horas decisivas para conocer quién será el próximo presidente

La noche del 7 de junio se desarrollará, en términos informativos, en etapas bien definidas:

17:00 — Cierre de mesas. A partir de este momento, los miembros de mesa inician el escrutinio manual. Se levanta la prohibición de difundir encuestas y proyecciones.

Entre 17:00 y 18:00 — Flash electoral de Ipsos. Primera publicación de datos a boca de urna. Es el dato más rápido pero el menos preciso. Si la diferencia es muy estrecha, Ipsos puede indicar un empate técnico.

18:00 — Se activa el portal de la ONPE. El organismo habilita resultadoelectoral.onpe.gob.pe para el seguimiento del conteo oficial, aunque los primeros datos pueden tardar horas en aparecer.

Entre 20:00 y 21:00 — Conteo rápido. Ipsos publicará su proyección basada en actas reales. Es más confiable que el boca de urna. Si el margen es mínimo, informará empate técnico.

Después de las 20:30 — Primeros resultados oficiales de la ONPE. El organismo publica los primeros datos del conteo oficial, inicialmente con las actas de Lima y Callao. Las actas del interior del país se incorporan de manera progresiva durante la madrugada.

Mediados de julio — Proclamación del JNE. La vocera del JNE, Grecia Rentería, confirmó que la proclamación definitiva del ganador se realizará a mediados de julio, dado que las actas con observaciones se incrementaron en más de un 50% respecto a comicios anteriores. Solo ese acto tiene valor jurídico definitivo.

Una mujer y un hombre, candidatos presidenciales, posan sonrientes junto a un ánfora de la ONPE. Al fondo, la bandera de Perú y cabinas de votación.
Los dos candidatos presidenciales de Perú posan sonrientes junto a un ánfora de la ONPE con la bandera nacional de fondo, en un momento clave previo a la jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)
17:45 hsHoy

Jornada con demoras en instalación de mesas

Más de 27,3 millones de peruanos estuvieron convocados este domingo a las urnas. El padrón incluye 26.114.619 electores en el territorio nacional y 1.210.813 en el extranjero. Se habilitaron 90.223 mesas en 10.313 locales de votación. La ONPE reasignó 44 locales y reubicó 549 mesas respecto a la primera vuelta.

Alrededor del mediodía se cumplió el tiempo de espera para la instalación de las mesas de sufragio en todo el país. De acuerdo al JNE más de seis mil mesas no han sido instaladas, lo que representa el 7.3% del total.

En la primera vuelta del 12 de abril, Fujimori obtuvo el 17,19% de los votos válidos y Sánchez el 12,03%. El ultraderechista Rafael López Aliaga quedó fuera del balotaje por apenas 21.000 votos y denunció fraude sin presentar pruebas, en una narrativa que alimentó la tensión preelectoral.

La jornada electoral de la segunda vuelta se ve empañada por serios problemas logísticos. Un reporte muestra la situación a nivel nacional, donde el 7.73% de las mesas de sufragio no se han instalado, según cifras del Jurado Nacional de Elecciones.| América Noticias
17:44 hsHoy

Cómo evitar la desinformación electoral

La noche del 7 de junio, las redes sociales circularán cifras sin fuente, pantallazos descontextualizados y proyecciones de origen desconocido. Antes del cierre de mesas a las 17:00, cualquier dato que circule sobre resultados es falso: no existe ningún mecanismo oficial o privado que produzca resultados antes de ese horario.

Para seguir la noche con fuentes verificables:

  • Flash electoral (boca de urna): canales oficiales de Ipsos Perú y medios televisivos que lo transmiten, a partir de las 17:00.
  • Conteo rápido: canales oficiales entre las 20:00 y las 21:00.
  • Resultados oficiales: resultadoelectoral.onpe.gob.pe, activo desde las 17:00 y actualizado en tiempo real

La regla es simple: boca de urna y conteo rápido orientan, pero no deciden. Solo el JNE proclama. Y esa proclamación, según el propio organismo, llegará a mediados de julio de 2026.

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