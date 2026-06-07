Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las Elecciones 2026

Hoy, domingo 7 de junio de 2026, el Perú decide quién será su próximo presidente en la Segunda Elección Presidencial 2026, el balotaje entre la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Las mesas cerrarán a las 17:00 y desde ese momento la noche electoral entra en su fase más esperada: la de los primeros números.

En las próximas horas circularán tres tipos de cifras con nombres distintos —boca de urna, conteo rápido y resultados oficiales— que tienen orígenes, metodologías y consecuencias jurídicas radicalmente diferentes.

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