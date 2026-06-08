Roberto Sánchez cuenta con 50,14% y Keiko Fujimori con 49,86%, según conteo rápido de Datum

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, obtuvo 50,14% de votos válidos, mientras que Keiko Fujimori de Fuerza Popular contó con 49,86%, según el conteo rápido de Datum Internacional.

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional precisó que el margen de error del conteo rápido es de +/-1 punto. “Esta diferencia de 0,28% está dentro del margen de error. El resultado es muy apretado. Creo que la estadística no va a definir. Tenemos que esperar los resultados oficiales y probablemente próximos días van a ser muy angustiantes”, dijo.

El conteo rápido de Datum difiere de su propios resultados a boca de urna, donde Keiko Fujimori obtuvo 50,53% de votos válidos mientras que Roberto Sánchez consiguió un 49,47%.

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Roberto Sanchez y Keiko Fujimori aparecen junto a sus porcentajes del conteo rápido de Datum, mostrando una reñida segunda vuelta electoral. (América Noticias)

Ipsos también da ligera ventaja a Sánchez

El conteo rápido a cargo de Ipsos y Transparencia también arrojan un empate técnico, con una ligera ventaja a favor del candidato izquierdista Roberto Sánchez.

En este conteo rápido integral, Sánchez obtiene un 50,3% mientras que Fujimori 49,7% de votos válidos. El margen de error en este caso es de +/- 1.9.

Roberto Sánchez se pronuncia

Roberto Sánchez se dirigió a sus seguidores en la plaza San Martín de Lima la noche del domingo tras conocer los resultados del conteo rápido de Ipsos y Transparencia, que le otorgaron una leve ventaja sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial: 50,3% frente a 49,7%.

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Ante la multitud congregada en el centro de Lima, Sánchez tomó la palabra con el sombrero que lo acompañó durante toda la campaña y elevó el tono de su mensaje. “Hoy, en esta noche bendita, en que nuestro santo pueblo, el Perú de todas las sangres, viene anteponiendo la voluntad primaria de la recuperación de la democracia para todos los pueblos”, declaró el candidato.

Transparencia pidió a los ciudadanos y a los actores políticos aguardar los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), dado que el margen entre ambos candidatos se situaba dentro del rango de error estadístico. La recomendación llegó en medio de una noche electoral que el propio Sánchez calificó como un punto de inflexión para el país.

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"¡Abajo la corrupción!", exclamó Roberto Sánchez ante cientos de seguidores que se congregaron para celebrar los resultados preliminares. En sus primeras palabras, agradeció el apoyo de diversos sectores del pueblo peruano.

El candidato de Juntos por el Perú fue más allá del análisis electoral en su discurso. “Este día, este día de la bandera nacional, este día de la dignidad, este día del pueblo, empieza, hermanos y hermanas, el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso que se ha apropiado de nuestro gobierno”, afirmó ante los aplausos de sus simpatizantes.

Keiko Fujimori se pronuncia

Keiko Fujimori se dirigió a la prensa en la noche del domingo tras conocer los resultados del conteo rápido de Ipsos, que otorgó 50,3% a Roberto Sánchez y 49,7% a ella, una diferencia que cae dentro del margen de error y que la candidata de Fuerza Popular calificó como un empate técnico. “Hasta el momento, no hay ningún ganador en esta contienda”, afirmó ante los medios.

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La candidata rechazó que el conteo rápido pueda definir el resultado de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026. Señaló que ese instrumento se basa en aproximadamente mil actas de las noventa mil que existen a nivel nacional, lo que lo convierte, a su juicio, en una muestra insuficiente para proclamar a un ganador. “Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra”, sostuvo.

Fuerza Popular dirigió entonces su mensaje a los personeros del partido, a quienes Fujimori encomendó la tarea de vigilar el conteo acta por acta. “El trabajo de ustedes en estos momentos es doblemente importante. Se necesita contar cada una de las actas”, les dijo, y subrayó que de ellos depende que “cada uno de los votos de nuestros compatriotas sea cuidado y respetado”.

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La candidata también se refirió a su rival. Dijo aceptar el resultado oficial, sea cual sea, e instó a Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, a hacer lo mismo. Recordó que el propio Sánchez ya había declarado que respetaría el veredicto de las urnas, el cual solo quedará establecido tras el escrutinio del cien por ciento de las actas.

Fujimori agradeció a las “fuerzas democráticas” que, según sus palabras, pusieron los intereses del país por encima de las diferencias políticas, y lanzó un llamado a la comunidad internacional para que permanezca atenta al proceso hasta su conclusión. “Hago un llamado a la comunidad internacional para que participe y se quede vigilando hasta el último momento de este proceso”, expresó.

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