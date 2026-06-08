Keiko Fujimori pide calma y vigilancia internacional tras conteo rápido: “Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos”

La candidata Keiko Fujimori se dirige a sus simpatizantes y a la prensa tras conocerse los resultados del conteo rápido de Ipsos. En su discurso, destaca que se trata de un empate técnico y pide a sus personeros redoblar esfuerzos para defender cada voto hasta el conteo final.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció este domingo luego del conteo rápido del balotaje, que la ubicó con una leve desventaja frente a su contendiente, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

“Hasta el momento, no hay ningún ganador, serán días largos”, afirmó junto a su fórmula presidencial y la dirigencia fujimorista, y añadió que sería irresponsable definir el resultado “en base este coneto (...) que utiliza aproximadamente mil actas de noventa mil” a nivel nacional.

“El trabajo de los personeros ahora es más importante que nunca. Repito, y este es mi mensaje a los personeros: el trabajo de ustedes en estos momentos es doblemente importante. Se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos e instamos a que nuestro competidor haga lo mismo”, continuó.

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Según el cómputo preliminar de Datum, Sánchez obtiene el 50,14% de los votos válidos, mientras que Fujimori alcanza el 49,86%, una diferencia de solo 0,28 puntos porcentuales. Este resultado es casi idéntico al reporte de Ipsos, que otorga al candidato de Juntos por el Perú el 50,3% de la votación, frente al 49,7% registrado por Fujimori.

La candidata consideró irresponsable anticipar resultados con un cómputo preliminar basado en una muestra reducida de actas y subrayó la importancia del trabajo de los personeros en el conteo final

No obstante, la aspirante llamó a la prudencia y se declaró confiada. “El resultado oficial se producirá después de que se contabilicen el 100% de las actas. Quiero agradecer a los peruanos que votaron y no votaron por mí (...), a todas las fuerzas democráticas que han demostrado su valentía y patriotismo, poniendo los intereses de nuestro país primero, más allá de las diferencias”, continuó.

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Seguidamente, pidió la presencia de la comunidad internacional “para que participe y se quede vigilando hasta el último momento de este proceso”, que se desarrolló sin incidentes de importancia, alejada de los grandes retrasos en la apertura de numerosos colegios en Lima, vividos en la primera vuelta.

“Le quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza. Necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”, concluyó.

Pasadas las 20:00 horas, la candidata salió de su domicilio en el distrito limeño de San Borja, donde recibió los primeros resultados del flash electoral que la colocaban por delante de su adversario. Estuvo acompañada por sus hijas, Kiara y Kaori, y su hermana Sachi.

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Fujimori agradeció el respaldo recibido y llamó a la prudencia, al tiempo que pidió a la comunidad internacional vigilar el proceso hasta la proclamación oficial

Luego, se trasladó en un vehículo particular a un hotel cercano con medidas de seguridad reforzadas, mientras simpatizantes de su formación se reunían en las inmediaciones.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) perdió frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas “fraude”.

A diferencia los anteriores comicios, llega a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

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