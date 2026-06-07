“Hay empate estadístico, nadie puede decir que ya ganó”: Roberto Sánchez se pronuncia tras los resultados a boca de urna

El político Roberto Sánchez ofrece sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados a boca de urna que muestran un empate técnico en las elecciones presidenciales. Desde el Centro de Lima, se muestra optimista y llama a la militancia a defender los votos. -Latina

La difusión de los primeros resultados a boca de urna de la segunda vuelta presidencial abrió una nueva etapa de expectativa política en el país. Con una diferencia mínima entre los dos candidatos que disputan la Presidencia de la República, la atención se trasladó rápidamente desde los centros de votación hacia los locales partidarios, donde dirigentes y simpatizantes comenzaron a seguir el desarrollo del escrutinio oficial.

Tras el cierre de las mesas electorales a las 17:00 horas, la encuestadora Ipsos presentó su Flash Electoral 2026. El reporte otorgó a Keiko Fujimori el 50,7 % de la votación frente al 49,3 % obtenido por Roberto Sánchez. La estrecha distancia entre ambos postulantes marcó la agenda política de la jornada y llevó a distintos actores a pedir prudencia antes de cualquier proclamación.

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Mientras las organizaciones políticas activaban a sus personeros para la vigilancia del conteo, Sánchez llegó a la Plaza San Martín, en el centro de Lima, donde ofreció declaraciones ante los medios de comunicación y sus seguidores.

Candidato pide esperar el conteo oficial

El candidato de Juntos por el Perú reaccionó al flash electoral de Ipsos, que mostró una diferencia de 1,4 puntos frente a Keiko Fujimori, y pidió esperar el escrutinio oficial. Captura de pantalla

Durante su intervención pública, el candidato de Juntos por el Perú destacó el crecimiento electoral alcanzado por su agrupación y señaló que el trabajo inmediato se concentrará en la supervisión del proceso de contabilización de votos.

“Agradecemos ese respaldo contundente que nos dicen, evidentemente, un empate estadístico. Para nosotros, creemos que hay una subrepresentación que todavía se va a notar ahora en el conteo, que recién empezará de manera oficial”, afirmó.

Además, manifestó que su organización participará activamente en la defensa de los votos emitidos en distintas regiones del país mediante la labor de sus personeros acreditados. Según explicó, el seguimiento del escrutinio constituirá la prioridad de las próximas horas.

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En ese contexto, expresó confianza en la evolución de los resultados conforme avance el procesamiento de las actas electorales.

Uno de los mensajes centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con el reconocimiento del resultado oficial que emitan las autoridades electorales.

“Nosotros estamos en condiciones del respeto irrestricto a los resultados oficiales, conforme empezará ahora en adelante”, declaró el candidato ante los medios.

La afirmación recibió atención debido al estrecho margen registrado en la elección. Diversos observadores consideran que en procesos tan ajustados resulta clave que los actores políticos respalden los mecanismos institucionales establecidos para la validación de los resultados.

Observación electoral y vigilancia del proceso

Otro de los temas abordados por el candidato fue la transparencia de la jornada electoral. Sánchez hizo referencia a alertas que surgieron durante el proceso y destacó la actuación de las instituciones encargadas de supervisar la elección.

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“Hubo una alerta de la defensoría, bien sustentada, que motivó también nuestra preocupación. Pero la defensoría ha aclarado, ha mostrado la evidencia y el jurado se ha expresado, evitando precisamente que hayan esas irregularidades”, señaló.

Asimismo, convocó a los observadores internacionales, a los medios de comunicación y a los sectores democráticos a mantenerse atentos al desarrollo del conteo de votos.

El candidato sostuvo que la vigilancia del proceso debe realizarse sobre la base de evidencias y dentro de los canales institucionales establecidos. En sus declaraciones también agradeció el respaldo recibido durante la campaña y reiteró su confianza en el resultado que arroje el escrutinio oficial.

La atención se concentra en las próximas horas

Con el cierre de la jornada electoral y la difusión de los resultados a boca de urna, el escenario político permanece abierto. La diferencia de 1,4 puntos porcentuales registrada por Ipsos mantiene la expectativa sobre el conteo oficial y los reportes posteriores que emitirán las autoridades electorales.

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Mientras tanto, las organizaciones políticas continúan movilizando a sus personeros y equipos técnicos para seguir el procesamiento de las actas. En la Plaza San Martín, Sánchez insistió en que existe un empate estadístico y sostuvo que el resultado definitivo dependerá de la contabilización oficial de los votos emitidos en todo el país.