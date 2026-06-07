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Keiko Fujimori lidera el flash de Datum y estas son las regiones que consolidaron su ventaja en la segunda vuelta

Con encuestadores distribuidos a nivel nacional y en comunidades peruanas del exterior, Datum presentó una primera proyección del resultado de la segunda vuelta

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El flash electoral de Datum difundido tras el cierre de las urnas este domingo 7 de junio proyectó un ganador provisional: Keiko Fujimori con (50.53%), por delante de Roberto Sánchez, que alcanzó (49.74%), según la primera estimación de la encuestadora.

La estimación se conoce apenas se levantó la restricción legal que impide difundir encuestas y proyecciones desde las 00:00 del día de la elección hasta el cierre de urnas a las 17:00, y suele marcar la primera lectura pública sobre la dirección del voto antes del conteo oficial.

La diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez quedó dentro del margen de error de ±3%, por lo que el flash electoral solo marcó una tendencia y no permitió dar el resultado por definitivo.

El boca de urna, base del flash electoral, recoge respuestas de electores a la salida de los locales de votación, consolida la información en una muestra representativa y proyecta un resultado nacional. La estimación no reemplaza los datos oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero anticipa tendencias.

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Gráfico de resultados de boca de urna con fotos de Keiko Fujimori (50.53%) y Roberto Sánchez (49.47%). Muestra 'Empate Técnico' y un margen de error
Los resultados de boca de urna de Datum Internacional muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori (50.53%) y Roberto Sánchez (49.47%) en las elecciones peruanas. (Foto: DATUM)

Flash de Datum: las regiones clave detrás de la ventaja de Keiko Fujimori

Los resultados regionales difundidos por América Noticias a partir del flash electoral de Datum, difundido tras el cierre de las urnas este domingo 7 de junio, proyectaron un ganador provisional: Keiko Fujimori con (50.53%), por delante de Roberto Sánchez, que alcanzó (49.74%), según la primera estimación de la encuestadora.

Pese a esa proyección nacional, el desglose regional mostró una clara ventaja de Sánchez en gran parte del sur y la sierra del país. El candidato de Juntos por el Perú superó el 70% de los votos en Puno (82,21%), Apurímac (78,92%), Huancavelica (78,87%), Ayacucho (78,06%), Cusco (77,27%) y Cajamarca (73,41%).

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Presentación de los resultados a boca de urna de las elecciones 2026, mostrando los porcentajes de votación para los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en diversas regiones del Perú como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa y Cusco.| Canal N

Sánchez también se impuso en Tacna (69,48%), Amazonas (68,96%), Huánuco (61,61%), Moquegua (61,42%), Arequipa (59,81%), Madre de Dios (58,70%), Áncash (56,22%), San Martín (52,33%) y Junín (52,16%), consolidando un amplio dominio en regiones andinas y amazónicas.

Presentación de los resultados a boca de urna de Datum para las elecciones 2026. Los conductores anuncian los porcentajes de los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en regiones clave como Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad y Lima. | Canal N

Por su parte, Fujimori obtuvo sus mejores desempeños en el extranjero (66,86%), Tumbes (64,37%), La Libertad (62,27%), Lima Metropolitana (62,19%) y el Callao (61,80%). La candidata de Fuerza Popular también lideró en Loreto (59,60%), Lima Provincias (56,17%), Piura (55,56%), Lambayeque (55,46%), Ica (54,56%) y Ucayali (53,21%).

La contienda más ajustada se registró en Pasco, donde Fujimori alcanzó el 50,32% frente al 49,68% de Sánchez, una diferencia de 0,64 puntos porcentuales.

Así recibieron Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el flash electoral de Datum

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, siguió la difusión de los resultados de Datum desde el penal de Barbadillo, donde se reunió con el expresidente Pedro Castillo para observar el desarrollo de la jornada electoral y los primeros reportes del balotaje.

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Mientras tanto, Keiko Fujimori recibió el flash electoral desde su vivienda en el distrito limeño de San Borja. Según informó su equipo, la lideresa de Fuerza Popular permanecerá allí durante las primeras horas posteriores al cierre de mesas antes de trasladarse a un hotel cercano, donde se espera que emita un pronunciamiento público.

Ambos comandos de campaña mantuvieron cautela tras la publicación de las primeras estimaciones, a la espera de los resultados del conteo rápido y de los reportes oficiales de los organismos electorales..

Once regiones para cada uno en la primera vuelta

En la primera vuelta de las elecciones generales 2026, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ganaron en once regiones cada uno, de acuerdo con los resultados con el 100% de actas procesadas, un reparto territorial que dejó instalada la lógica del balotaje programado para el domingo 7 de junio de 2026.

Una fotografía compuesta muestra al candidato izquierdista peruano Roberto Sánchez y a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori hablando durante un debate televisado previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Una fotografía compuesta muestra al candidato izquierdista peruano Roberto Sánchez y a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori hablando durante un debate televisado previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Ese antecedente fue el punto de partida para leer el flash electoral: la pregunta central pasó por identificar qué regiones ratificaron su preferencia inicial y cuáles se movieron hacia uno u otro candidato en la segunda vuelta.

Sin embargo, el texto fuente no incluye la lista de regiones ni los porcentajes regionales de la primera vuelta, por lo que no es posible reproducirlos sin añadir información que no está en el material proporcionado.

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