Fuerza Popular exige a sus personeros “luchar por cada voto” tras el flash electoral: “Hoy toca defender la voluntad popular”

Tras los primeros resultados a boca de urna, representantes del partido Fuerza Popular se pronuncian para agradecer a sus militantes e instruir a sus personeros sobre la importancia de la defensa de cada voto en el conteo oficial.

Luego de conocerse los primeros resultados del flash electoral de la segunda vuelta presidencial, dirigentes de Fuerza Popular enviaron un mensaje a sus militantes y representantes en las mesas de sufragio, destacando que el proceso aún no ha concluido y que la siguiente etapa será clave para garantizar la correcta contabilización de los votos emitidos por los ciudadanos.

Durante una intervención difundida tras la publicación de las estimaciones preliminares, los voceros de la agrupación liderada por Keiko Fujimori agradecieron el respaldo recibido durante la jornada electoral y pusieron énfasis en la labor que desempeñarán los personeros de mesa durante el escrutinio. Según indicaron, el objetivo es supervisar el desarrollo del conteo y reportar cualquier incidencia que pueda registrarse durante esta fase del proceso.

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Fuerza Popular exhorta a defender cada voto durante el escrutinio

Luis Fernando Galarreta and Miguel Angel Torres, of the Fuerza Popular party of Keiko Fujimori, address members of the media on the day of the runoff between Fujimori and left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 7, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Luis Galarreta, vicepresidente de Fuerza Popular, quien sostuvo que la jornada democrática continúa más allá de la emisión del voto y que el trabajo de los personeros adquiere especial relevancia durante el conteo oficial de los sufragios.

“Solamente señalar que el proceso electoral todavía no ha terminado, más bien el proceso electoral continúa. Este es el momento donde entra a tallar más bien justamente nuestros personeros y la defensa de cada voto”, manifestó.

El dirigente señaló que, tras el cierre de las mesas de votación, corresponde a los representantes partidarios seguir atentos al desarrollo de las actividades electorales y participar en la supervisión de los procedimientos establecidos por los organismos competentes.

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Posteriormente, Miguel “Miki” Torres, segundo vicepresidente de la organización política, dirigió un mensaje específico a los personeros desplegados en distintos puntos del país. En su intervención, destacó el papel que cumplen durante el conteo y los instó a mantenerse vigilantes durante las siguientes horas.

“Un mensaje directo a nuestros guerreros por la democracia. A cada uno de esos personeros que en este momento empieza la función más importante: la lucha y la defensa del voto”, expresó.

Torres recordó además que los representantes partidarios cuentan con facultades contempladas dentro de la normativa electoral para documentar el proceso y reportar cualquier situación que consideren relevante. En ese sentido, pidió que cualquier eventual incidencia sea comunicada tanto a las autoridades electorales como a los canales internos de la organización política.

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Finalmente, reiteró el llamado a permanecer atentos durante el escrutinio de las actas y sostuvo que la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas debe reflejarse en los resultados oficiales.

“Queridos personeros, colaboren. Queridos personeros, estemos atentos. Hoy toca defender la voluntad popular. Hoy toca que la decisión que han tomado los peruanos quede reflejada en los resultados electorales”, afirmó.

Las declaraciones se producen en un contexto de expectativa por los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial, mientras la ONPE continúa con el procesamiento de actas y la difusión progresiva de los datos que definirán al próximo presidente de la República.

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El margen de diferencia entre Fujimori y Sánchez se mantiene dentro del error estadístico

Esta foto compuesta presenta a Keiko Fujimori saludando y Roberto Sánchez sonriendo con un sombrero, reflejando el flash electoral de las recientes elecciones peruanas sin porcentajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el flash electoral de Datum otorgó una ligera ventaja a Keiko Fujimori con 50,53% frente al 49,47% obtenido por Roberto Sánchez, la distancia entre ambos candidatos fue de poco más de un punto porcentual, una cifra que se encuentra dentro del margen de error de ±3% establecido por la encuestadora. Por ello, los resultados difundidos tras el cierre de las urnas fueron interpretados como un empate estadístico o empate técnico, sin que pueda declararse un ganador definitivo.

La estrecha diferencia refleja el alto nivel de polarización que marcó la campaña de la segunda vuelta presidencial, con dos candidaturas que llegaron al balotaje tras una primera vuelta caracterizada por una distribución territorial casi equilibrada. En ese contexto, el flash electoral permitió observar una tendencia inicial del voto ciudadano, pero no reemplaza el conteo oficial que realizan los organismos electorales.

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Ante este escenario, tanto los equipos de Fuerza Popular como de Juntos por el Perú optaron por la cautela. Mientras avanzaba el escrutinio de las actas, ambos comandos evitaron proclamar una victoria y pidieron esperar los resultados oficiales de la ONPE, debido a que cualquier variación dentro del margen estadístico podría alterar la posición de los candidatos.