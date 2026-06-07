Las regiones donde Roberto Sánchez obtuvo mayoría: Puno, Apurímac y Cusco lideran el respaldo electoral, según el flash de Datum

El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez camina en la iglesia con su familia el día de las elecciones, en Huaral, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

La definición presidencial de 2026 muestra uno de los escenarios más ajustados del proceso electoral. El flash electoral de Datum Internacional difundido al cierre de la jornada ubica a los dos candidatos en una diferencia mínima, con porcentajes que reflejan una competencia marcada por contrastes territoriales y resultados regionales divididos.

Los datos preliminares revelan un país con preferencias diferenciadas según la ubicación geográfica. Mientras algunas zonas otorgaron amplias ventajas a uno de los postulantes, otras consolidaron respaldos importantes para su contendor. Esa distribución regional explica el estrecho margen observado en el resultado nacional.

De acuerdo con Datum Internacional, Keiko Fujimori alcanza el 50.53% de los votos válidos, mientras Roberto Sánchez obtiene el 49.47%. La diferencia de poco más de un punto porcentual configura un empate técnico en la medición presentada por la encuestadora.

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La distribución territorial del voto aparece como uno de los elementos centrales para comprender el resultado. En distintas regiones, los candidatos superan el 60% e incluso el 70% de respaldo, aunque en sentidos opuestos según cada jurisdicción.

Las regiones donde Roberto Sánchez obtuvo mayoría

Según Datum Internacional, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, consiguió victorias en 15 regiones del país. Sus mayores porcentajes se registraron en el sur andino y en varias zonas de la sierra.

Puno representa su mejor resultado regional con 82.21% de los votos frente al 17.79% de Keiko Fujimori. También destacan Apurímac, donde alcanzó 78.92%, Huancavelica con 78.87% y Ayacucho con 78.06%.

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En Cusco obtuvo 77.27%, mientras que en Cajamarca llegó a 73.41%. Tacna también mostró una amplia ventaja para el candidato de Juntos por el Perú con 69.48%, seguido por Amazonas con 68.96%.

Otras regiones donde Sánchez logró mayoría fueron Huánuco con 61.61%, Moquegua con 61.42%, Arequipa con 59.81%, Madre de Dios con 58.70%, Áncash con 56.22%, San Martín con 52.33% y Junín con 52.16%.

En varias de estas jurisdicciones la diferencia superó los 20 puntos porcentuales respecto de su rival, lo que permitió compensar los resultados adversos registrados en otras partes del país.

Keiko Fujimori se impuso en Lima y la costa norte

La candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori vota durante una segunda vuelta entre ella y el candidato izquierdista Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Los resultados de Datum Internacional muestran que Keiko Fujimori obtuvo triunfos en 12 circunscripciones, entre ellas Lima Metropolitana, Lima Provincias y el voto de los peruanos residentes en el exterior.

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Su mejor desempeño se registró en el extranjero, donde alcanzó 66.86% frente al 33.14% de Roberto Sánchez. También logró una amplia ventaja en Tumbes con 64.37%.

En La Libertad consiguió 62.27%, mientras que en Lima Metropolitana obtuvo 62.19%. El Callao registró 61.80% para la candidata, y Loreto le otorgó 59.60%.

La lista de regiones favorables para Fujimori incluye además Lima Provincias con 56.17%, Piura con 55.56%, Lambayeque con 55.46%, Ica con 54.56% y Ucayali con 53.21%.

Uno de los resultados más ajustados dentro de las regiones ganadas por Fujimori apareció en Pasco. Allí alcanzó 50.32%, frente al 49.68% obtenido por Roberto Sánchez, una diferencia inferior a un punto porcentual.

Un mapa electoral dividido entre bloques regionales

Una ilustración en acuarela muestra a Roberto Sánchez con chalina multicolor y a Keiko Fujimori de pie, sonrientes, frente al Palacio de Gobierno en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información difundida por Datum Internacional evidencia patrones territoriales diferenciados. Roberto Sánchez concentró sus mejores resultados en regiones del sur andino y parte de la sierra central, donde registró porcentajes superiores al 70% en varios casos.

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Por su parte, Keiko Fujimori consolidó ventajas importantes en Lima, el Callao, la costa norte y el voto en el exterior. En varias de estas jurisdicciones superó el 60% de respaldo.

La combinación de amplias victorias regionales para ambos candidatos derivó en un resultado nacional extremadamente estrecho. Mientras Sánchez acumuló diferencias significativas en regiones como Puno, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, Fujimori obtuvo márgenes elevados en Lima Metropolitana, La Libertad, Tumbes y entre los electores residentes fuera del país.