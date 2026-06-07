Keiko Fujimori obtiene el 50.7% en flash electoral de segunda vuelta,según Ipsos

Una pantalla de televisión muestra un "Flash Electoral Presidencial a Boca de Urna" de Ipsos, con Keiko Fujimori liderando con 50.7% frente a Roberto Sánchez con 49.3% y dos presentadores de noticias al fondo. (Latina TV)

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el 50.7% de los votos válidos, según los resultados del flash electoral difundidos tras el cierre de las mesas de sufragio en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La lideresa fujimorista se impone por un margen mínimo frente a su contendor, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Los resultados preliminares reflejan una de las contiendas más ajustadas de los últimos procesos electorales en el país. Con una diferencia de 1.4%, no se puede tomar aún un ganador definitivo para ser el próximo presidente del país, por lo que la atención se concentra ahora en los resultados oficiales que deberán emitir la ONPE conforme avance el conteo de votos.

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Retrato en acuarela de Keiko Fujimori sonriendo, con el histórico Palacio de Gobierno de Perú y la bandera nacional ondeando al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventaja estrecha frente a Roberto Sánchez

De acuerdo con el flash electoral, Keiko Fujimori logra una ligera ventaja sobre Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, en una elección marcada por la polarización política y la expectativa ciudadana respecto al futuro gobierno.

El reducido margen entre ambos postulantes mantiene la incertidumbre sobre el resultado definitivo. Especialistas y observadores electorales han señalado que los resultados oficiales serán determinantes para confirmar la tendencia mostrada por las estimaciones difundidas al cierre de la jornada.

Left-wing presidential candidate Roberto Sanchez gestures on the day he is to cast his vote during a runoff against conservative candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Cuarta candidatura presidencial

La participación de Keiko Fujimori en esta segunda vuelta representa su cuarta postulación a la Presidencia de la República. La lideresa de Fuerza Popular ya había competido en los procesos electorales de 2011, 2016 y 2021, llegando en todos ellos a instancias decisivas de la contienda.

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En esta oportunidad, la candidata busca alcanzar la presidencia tras imponerse de manera preliminar en el flash electoral. Su desempeño en las urnas ha vuelto a colocar al fujimorismo como uno de los principales actores políticos del país.

Conservative presidential candidate Keiko Fujimori looks on as she votes during a runoff between her and left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Expectativa por los resultados oficiales

Tras conocerse las primeras proyecciones, la atención se trasladó al conteo oficial que realizan las autoridades electorales. Los resultados definitivos permitirán establecer si la ventaja observada en el flash electoral se mantiene o si existen variaciones conforme avance el procesamiento de actas.

Mientras tanto, simpatizantes de ambas agrupaciones políticas permanecen atentos a la evolución de las cifras en una jornada que podría definir el rumbo político del país para los próximos cinco años.

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Conservative presidential candidate Keiko Fujimori votes during a runoff between her and left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

¿En qué regiones lídera Keiko Fujimori, según Ipsos?

En las elecciones presidenciales de Perú, el flash electoral de Ipsos mostró que Keiko Fujimori lideró la votación en regiones estratégicas, con diferencias notables en los porcentajes entre las distintas zonas del país. Según la encuesta a boca de urna, Fujimori obtuvo el 50,7% de los votos válidos, superando por 1,4 puntos porcentuales a Roberto Sánchez, quien alcanzó el 49,3%. Esta diferencia mínima reflejó la polarización del electorado durante la segunda vuelta.

El análisis regional reveló que Lima otorgó a Fujimori un respaldo significativo, con el 66,1% de los votos frente al 33,9% de Sánchez. En la costa, Fujimori logró el 63%, mientras que Sánchez sumó el 37%. La candidata de Fuerza Popular también se impuso en el norte, con un 51,5%, y en el centro, donde alcanzó el 52,3%. Por el contrario, Sánchez se posicionó con fuerza en el interior: en la sierra obtuvo el 68,7%, en la selva el 56,2%, en el sur el 73,9% y en la zona de oriente también el 56,2%.

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Resultados nacionales a boca de urna de Ipsos Perú para las Elecciones 2026 muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. (IPSOS)

Esta distribución de votos, de acuerdo con los datos de Ipsos, evidencia que Keiko Fujimori consolidó su ventaja en los sectores urbanos y costeros. En las áreas urbanas, Fujimori alcanzó el 55,5% frente al 44,5% de Sánchez. En contraste, en las zonas rurales, Sánchez obtuvo el 67,8% y Fujimori el 32,2%. Las diferencias porcentuales entre regiones y tipos de territorio resultaron determinantes en la configuración del mapa electoral.