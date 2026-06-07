Flash electoral segunda vuelta 2026: líderes políticos internacionales reaccionan a los resultados

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto composición: Infobae Perú)

Los primeros resultados del flash electoral de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 generaron reacciones de líderes políticos internacionales, tras conocerse una ajustada diferencia entre los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

De acuerdo con los resultados preliminares del flash electoral difundidos por las encuestadoras Ipsos y Datum, la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, se ubica en el primer lugar de la segunda vuelta presidencial. Ipsos le otorga el 50.7% de los votos frente al 49.3% obtenido por Roberto Sánchez, candidata de Juntos por el Perú. Por su parte, Datum registra una ventaja ligeramente menor para Fujimori, con 50.53%, mientras que Sánchez alcanza el 49.47%. Los resultados reflejan una contienda sumamente ajustada, a la espera de los datos oficiales de los organismos electorales.

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Líderes políticos reaccionan

Desde distintos países de la región, diversos actores políticos comenzaron a pronunciarse tras la difusión de los primeros resultados, resaltando el estrecho margen entre ambos postulantes y la expectativa por el desenlace oficial del proceso electoral.

Las reacciones internacionales se han centrado principalmente en el llamado a respetar los resultados finales y a seguir de cerca el desarrollo del conteo, en un contexto en el que la diferencia entre los candidatos se mantiene reducida y sujeta a actualización conforme avancen las cifras oficiales.