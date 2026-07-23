Empleos vinculados a las exportaciones crecieron 8,9% y superaron los 1,5 millones

Entre junio del 2025 y mayo del 2026, las exportaciones generaron 1.516.000 empleos directos anualizados, un 8,9% más que en el periodo previo, según Adex. Foto: Klog

El empleo generado por las exportaciones mantuvo una tendencia positiva al cierre de mayo del 2026. Entre junio del 2025 y mayo del 2026 se contabilizaron 1.516.000 puestos de trabajo directos anualizados vinculados a los envíos al exterior, cifra que representa un crecimiento interanual de 8,9%, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Adex).

El reporte también muestra que estos empleos tuvieron un peso importante dentro del mercado laboral formal privado. Con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Adex indicó que las plazas asociadas a las exportaciones equivalieron al 33,1% de los 4.584.000 puestos de trabajo privados formales registrados en el país hasta mayo del 2026.

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Balance por sectores exportadores

Las exportaciones generaron 796.124 empleos directos en las actividades no tradicionales y 719.640 en las tradicionales. Mientras el primer grupo registró una reducción de 4,8% frente al periodo previo, el segundo avanzó 29,5%, impulsando el resultado global.

El empleo exportador estuvo concentrado principalmente en la agroindustria, con 583.049 puestos de trabajo, seguida de la minería, con 465.451, y el agro tradicional, con 234.819. En conjunto, estas tres actividades reunieron el 84,7% del total, favorecidas por la demanda internacional de productos como arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos, café y azúcar, además de minerales como cobre, oro, cinc, hierro, molibdeno y plomo.

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La agroindustria lideró la generación de empleo exportador, con 583.049 puestos de trabajo. Foto: Agroperú

Solo tres actividades aumentaron su nivel de empleo

El informe de Adex señala que únicamente tres de los 15 sectores evaluados lograron incrementar el número de puestos de trabajo durante el periodo analizado. El agro tradicional encabezó el crecimiento con un avance de 44,3%, seguido por la minería primaria, con 26,3%, y pesca y acuicultura, con 25,4%.

En contraste, la generación de empleo retrocedió en la mayoría de actividades exportadoras. Las mayores caídas correspondieron a joyería (-80,6%), pesca tradicional (-20,5%), metalmecánica (-17,5%) y maderas (-16,6%). También se reportaron descensos en confecciones (-15,2%), hidrocarburos (-14,4%), varios (-13,7%), minería no metálica (-12,6%), químico (-5,7%), textil (-5,4%), agroindustria (-5,1%) y siderometalurgia (-4,2%).

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Mercados que impulsaron más puestos de trabajo

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino asociado a la generación de empleo vinculada a las exportaciones, con 366.597 puestos directos. Detrás se ubicaron la Unión Europea, con 318.294; China, con 288.316; Canadá, con 71.911; e India, con 66.667.

Por regiones, América del Norte aportó 470.643 empleos relacionados con los envíos al exterior, seguida de Asia, con 464.421; Europa, con 381.177; América Latina, con 173.852; Oceanía, con 20.643; y África, con 4.845. Entre los mayores incrementos interanuales destacaron Australia (209,9%), India (75,1%) y Canadá (27,9%).

Estados Unidos fue el principal mercado de destino vinculado a la generación de empleo exportador, con 366.597 puestos de trabajo directos. Foto: Embusa

La costa concentró la mayor parte del empleo exportador

Las regiones costeras, incluyendo Lima y Callao, reunieron el 72,8% de los puestos de trabajo asociados a la actividad exportadora. De las 11 jurisdicciones ubicadas en esta zona, ocho registraron aumentos, lideradas por Tacna (28,5%), Arequipa (20,6%), Áncash (13%), Lambayeque (9,5%) y Moquegua (8,7%).

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En tanto, la zona andina concentró el 23,8% del empleo directo vinculado a las exportaciones, mientras que la Amazonía representó el 3,3%, pese a abarcar cerca del 60% del territorio nacional. Cajamarca, con 145.258 puestos de trabajo, fue el departamento con mayor participación en la sierra, mientras que San Martín encabezó la Amazonía con 25.427. A nivel nacional, Lima (291.159), Ica (174.657), La Libertad (158.858), Cajamarca (145.258) y Piura (128.835) fueron las regiones con el mayor número de empleos asociados al sector exportador.