Turista muere en accidente de parapente en Cusco y autoridades detectan que el cerro donde operaba la agencia no tenía autorización oficial

Un funcionario informa sobre el fatal accidente ocurrido en Huarocondo, Anta, donde una persona perdió la vida. La autoridad confirmó que la empresa de turismo de aventura operaba sin la autorización correspondiente en esa zona y que se ha iniciado un proceso administrativo sancionador. Facebook: Rosa Ttito Perez

El fallecimiento de un turista durante una actividad de parapente en la región Cusco abrió una nueva investigación sobre las condiciones en las que se ofrecen los deportes de aventura. El accidente ocurrió en el cerro Sacllacasa, ubicado en el sector Rahuanqui, distrito de Huarocondo, provincia de Anta, un lugar que posteriormente quedó bajo revisión de las autoridades competentes.

La respuesta institucional incluyó un operativo de fiscalización para verificar la situación del servicio turístico vinculado al caso. La inspección permitió revisar la condición del operador y el estado del área utilizada para los vuelos, aspecto que pasó a formar parte de las diligencias relacionadas con el accidente.

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La práctica de actividades de aventura exige el cumplimiento de requisitos técnicos y autorizaciones específicas para cada espacio donde se desarrollan. Ese procedimiento busca verificar las condiciones del terreno y otros factores relacionados con la seguridad antes del inicio de las operaciones comerciales.

En este contexto, entidades regionales y la Policía Nacional informaron sobre las primeras acciones adoptadas tras el accidente, mientras continúan las investigaciones destinadas a determinar las responsabilidades correspondientes.

Accidente ocurrió durante un vuelo de parapente en Anta

La Región Policial del Cusco confirmó la muerte de una persona durante la práctica del deporte de aventura de vuelo en parapente en el distrito de Huarocondo, provincia de Anta.

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El jefe de la Región Policial, general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, identificó a la víctima como Héctor Pumahuanca Apaza, de 36 años. Según la autoridad policial, el accidente ocurrió cuando el ciudadano sobrevolaba la comunidad campesina de Rauraqui.

El oficial explicó las circunstancias preliminares del hecho. “Era un aficionado del vuelo en parapente y ya lo había hecho en Paucartambo. Es la segunda vez que vuela y, lamentablemente, un viento huracanado lo envuelve y provoca su caída de una manera muy fuerte. Si bien lo trasladaron a un hospital, al llegar los médicos certificaron su deceso”, declaró.

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La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan con el propósito de establecer las responsabilidades relacionadas con el accidente ocurrido durante esta actividad de aventura.

Operativo detectó que la zona no contaba con autorización

Un turista de 36 años falleció tras sufrir un accidente durante un vuelo de parapente en el cerro Sacllacasa, en la provincia de Anta, Cusco. Difusión

Tras el accidente, la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur) Cusco realizó un operativo de fiscalización en el lugar donde la agencia turística ofrecía el servicio de parapente.

Durante la intervención, el personal verificó que la empresa figura como prestador formal de servicios turísticos. Sin embargo, la entidad precisó que el cerro Sacllacasa no cuenta con autorización oficial para el desarrollo de esta actividad.

La Gercetur informó que “la actividad no ha sido evaluada ni autorizada por la autoridad competente, condición indispensable para garantizar que la práctica del parapente se realice bajo parámetros de seguridad para los visitantes”.

La entidad regional señaló que la ausencia de esa autorización constituye una condición relevante para el funcionamiento de este tipo de servicios, debido a que la evaluación técnica determina si el espacio reúne los requisitos establecidos por la normativa vigente.

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Como parte de las medidas posteriores al accidente, la Gercetur anunció el inicio de una evaluación técnica del cerro Sacllacasa.

El objetivo consiste en determinar si el sector reúne las condiciones necesarias para una eventual autorización destinada a la práctica del parapente. Ese procedimiento comprende la revisión de los criterios técnicos exigidos para este tipo de actividades.

La entidad precisó que “hasta que ese procedimiento concluya, ninguna agencia de turismo de aventura podrá operar en dicha zona”.

La disposición permanecerá vigente mientras culminan las evaluaciones correspondientes y las autoridades competentes emiten una decisión respecto al uso del lugar para vuelos recreativos.

Cinco zonas cuentan con autorización en la región Cusco

La Policía Nacional investiga las circunstancias del accidente para establecer posibles responsabilidades. Difusión

La Gercetur recordó que existen espacios que sí cuentan con autorización oficial para el desarrollo del parapente dentro de la región Cusco.

Según la entidad, los lugares habilitados son el cerro Jatun Tayta, en Chinchero; el cerro Sacro, en Maras; el mirador de Racchi, en Huayllabamba; Apu Marka, en la provincia de Anta; y el sector Antenas de Ancahuasi, también en Anta.

De acuerdo con la gerencia regional, estos espacios cumplen las condiciones técnicas y de seguridad exigidas para la prestación de este servicio turístico de aventura.

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La relación de zonas autorizadas forma parte de los mecanismos de control establecidos para la práctica del parapente dentro de la región.

La Gercetur exhortó a los operadores de turismo de aventura a ofrecer sus servicios únicamente en espacios autorizados. La entidad recordó que desarrollar actividades en zonas no habilitadas puede generar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales conforme a la normativa vigente.

Asimismo, la institución convocó a las autoridades locales a fortalecer las acciones de prevención y control con el propósito de promover un turismo responsable, seguro y de calidad.

Por su parte, el general PNP Virgilio Velásquez solicitó mayor rigurosidad por parte de las autoridades competentes para la prestación de esta actividad, con el fin de proteger a los usuarios tanto del parapente como de otros deportes de aventura ofrecidos a visitantes.

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