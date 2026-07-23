Perú y el duro impacto de la derrota ante Chile: así golpeó a la ‘bicolor’ en el ránking mundial FIVB

Perú sufrió un duro golpe en el ránking mundial FIVB tras caer ante Chile en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

La derrota por 3-0 frente a Chile en el debut de la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 dejó consecuencias que van más allá del resultado deportivo. Además de complicar el camino de la selección peruana hacia las semifinales del certamen, el tropiezo en el Coliseo Eduardo Dibós también tuvo un impacto inmediato en el ránking mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), donde la ‘bicolor’ perdió posiciones y cedió una importante cantidad de puntos.

Aunque el certamen que se viene disputando en Lima no entrega cupos para el Campeonato Mundial ni para los Juegos Olímpicos, el torneo sí suma para la clasificación global de la FIVB. Por ello, cada partido representa una oportunidad para ganar unidades o, como ocurrió en el caso de Perú, sufrir una caída en la tabla internacional.

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Antes del inicio de la competencia en el Dibós, el equipo dirigido por Antonio Rizola ocupaba el puesto 41 del ránking mundial FIVB con 99.82 puntos, una ubicación que buscaba mejorar aprovechando su participación en la justa continental como anfitrión.

Sin embargo, la derrota en sets corridos frente a Chile cambió por completo ese panorama. Como consecuencia del resultado, la selección peruana perdió 9.78 puntos, descendió hasta la casilla 43 y vio afectada su posición en la clasificación global.

El golpe resulta significativo porque el ránking FIVB no solo refleja el rendimiento de las selecciones, sino que también tiene influencia en la conformación de grupos y la distribución de plazas en diferentes competencias organizadas por la Federación Internacional.

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Perú perdió una importante cantidad de puntos tras caer ante Chile en el ranking mundial FIVB. Crédito: FIVB

Chile fue el gran beneficiado

Mientras Perú sufrió un importante descenso, Chile aprovechó al máximo sus primeras presentaciones en la Copa Sudamericana. La selección sureña no solo sorprendió al imponerse por 3-0 sobre la ‘bicolor’ en Lima, sino que posteriormente volvió a sumar un triunfo frente a Bolivia, resultados que le permitieron escalar hasta el puesto 68 del ránking mundial FIVB.

El ascenso refleja el crecimiento que ha experimentado el voleibol chileno en los últimos años y confirma la importancia que tiene este tipo de torneos para las selecciones que buscan seguir sumando puntos en la clasificación internacional.

¿Perú puede recuperar esos puntos ante Brasil?

A pesar del duro revés en el ránking, la selección peruana todavía tiene dos partidos por disputar en la fase de grupos. El siguiente será frente a Brasil, uno de los favoritos del Grupo A. No obstante, ese encuentro presenta una particularidad. Aunque la ‘blanquirroja’ consiga una victoria, el resultado no le permitirá recuperar puntos en el ránking mundial FIVB.

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La razón es que la escuadra brasileña disputa la Copa Sudamericana con un plantel alternativo, ya que su selección principal se encuentra compitiendo en la fase final de la Volleyball Nations League (VNL). Debido a ello, los partidos de la ‘canarinha’ en este torneo no generan modificaciones en el ránking para las selecciones rivales.

En consecuencia, el choque frente a Brasil será determinante para las aspiraciones de Perú dentro de la Copa Sudamericana, pero no tendrá incidencia en su posición dentro de la clasificación mundial.

La alegría de la selección chilena contrasta con la desolación del equipo peruano tras caer 3-0 en la Copa Sudamericana. El video muestra la jugada final, la celebración de las ganadoras y la reacción del equipo local ante la inesperada derrota. | Latina

Un doble desafío para la ‘bicolor’

Tras el duro estreno ante Chile, la selección peruana afronta un escenario complejo. Por un lado, necesita ganar los dos encuentros que le restan frente a Brasil y Bolivia para mantener opciones de clasificar a las semifinales del torneo. Por otro, deberá esperar futuras competencias oficiales para intentar recuperar los 9.78 puntos perdidos en el ránking FIVB.

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Así, el debut en la Copa Sudamericana dejó un doble golpe para el equipo de Antonio Rizola: complicó sus aspiraciones deportivas en el certamen y también significó un retroceso en la clasificación mundial, un aspecto que puede tener repercusiones en el futuro del combinado nacional.