Pamela Franco emociona a sus fans tras publicar video de su hija con autismo llamándola “mamá”

Pamela Franco hizo tierna publicación de su pequeña.

La cantante Pamela Franco compartió un momento de gran emoción con sus seguidores. A través de un video, se pudo ver cómo a su hija, María Cataleya, la llama “mamá”. La artista, pareja de Christian Cueva, mostró la alegría y el significado especial que tuvo este avance en la vida familiar.

De esta manera, Pamela Franco dio a conocer el logro de su hija, quien enfrenta dificultades en el desarrollo del lenguaje debido a su diagnóstico de autismo. El avance, inesperado y natural, representa la realización de uno de los sueños más profundos de la cantante, quien en reiteradas ocasiones había expresado su deseo de escuchar a la niña pronunciar esa palabra.

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El video, difundido en las historias de Instagram de Franco, capturó el instante mientras madre e hija se dirigían al colegio. La niña, fruto de la relación entre la artista y el músico Christian Domínguez, participaría en una actuación por Fiestas Patrias. Durante el trayecto, la cantante alentó a su hija a practicar la pronunciación de palabras relacionadas con la celebración. En medio de ese diálogo, la pequeña respondió con claridad: “Sí, mamá”, lo que provocó una notoria alegría en la artista.

Los seguidores de la cantante de cumbia no dudaron en celebrar el momento y felicitaron a la pequeña por tremendo logro. Además, tuvieron palabras de aliento para la cantante.

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Christian Domínguez dijo que no fue necesario exponer la condición de su hija con Pamela Franco.

El deseo de que su hija la llamé ‘mamá’

En entrevistas previas, Franco había contado entre lágrimas el desafío que representa la maternidad en el contexto del autismo. “Por ella estoy de pie a pesar de muchas cosas y la voy a sacar adelante porque sí se puede”, declaró en el programa ‘Sábado superstar’, conducido por Ernesto Pimentel.

En esa oportunidad, la intérprete de ‘El cervecero’ relató las dificultades cotidianas que enfrenta y el aprendizaje constante que requiere el cuidado de una niña con autismo. “Trato de aprender día a día porque es difícil. Me caigo y me levanto, pero no pierdo la fe y haré todo lo que esté en mis manos para que sea una niña feliz e independiente y que un día me diga mamá, sin que yo se lo pida”, sostuvo la artista.

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La historia de Pamela Franco y su hija ha generado empatía en redes sociales. La cantante reveló la situación de su niña hace unos meses pese a la negativa de Chrsitian Domínguez, quien señaló que no era necesario. “Me parece innecesario haber dicho la condición de nuestra pequeña, no para tener que ocultarlo, porque eso jamás ha pasado, sino porque con eso tú tienes que convivir de la manera más normal. Es poder salir a la calle, ir a almorzar de lo más normal. Es una condición y punto, no es necesario salir en televisión a contarlo”, señaló el cantante.

Ante ello, Pamela Franco indicó que no se arrepiente. Al contrario, ha hecho que muchas mujeres y hombres se sientan identificados. “Lo dije, no me arrepiento, estoy contenta. Puedo hablarlo libremente y sabes lo que me ha llevado esto de abrirme con la gente: que muchas mamás y padres se han identificado y me han escrito. Siento que esto es una ventana para mí y para muchas otras cosas que no tienen que ver con el trabajo artístico”, sostuvo la cantante.

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La artista resaltó que el autismo no es una enfermedad, sino una condición que requiere comprensión y paciencia. La cantante enfatizó que su hija la ha transformado y la ha hecho más fuerte.

“No quiero que me vean mal porque mi hija es hermosa, me ha hecho la mujer que soy hoy. No me tiro a una cama a llorar y si lo hago, me seco las lágrimas, me maquillo y salgo a enfrentar el mundo”, declaró en Arriba Mi Gente.

Pamela Franco asegura que se siente más fuerte tras hablar de la condición de su hija con Christian Domínguez.