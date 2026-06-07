Papa León XIV llegará al Perú el 10 de noviembre: Presidente Balcázar revela la fecha de la histórica visita

La comisión de la Conferencia Episcopal se reunirá en marzo para definir la agenda definitiva de León XIV en territorio peruano. - Reuters / Google Maps

Durante la crucial jornada electoral de la segunda vuelta presidencial, el mandatario José María Balcázar sorprendió a la opinión pública al confirmar una de las noticias más esperadas por la comunidad católica nacional. A su salida de la institución educativa Pedro Abel Labarthe Duran en Chiclayo, donde emitió su voto, el jefe de Estado anunció de manera oficial la fecha en que el Sumo Pontífice pisará suelo nacional.

La llegada del papa León XIV a territorio peruano se encuentra programada para el próximo 10 de noviembre de 2026. Esta esperada visita del Papa a Perú no será un viaje apostólico convencional, ya que representará el retorno de Robert Prevost, el primer pontífice estadounidense que además ostenta la nacionalidad peruana tras haber ejercido su labor pastoral y obispado en Chiclayo durante más de cuatro décadas.

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De acuerdo con fuentes eclesiásticas cercanas al proceso, su permanencia en el país podría extenderse entre tres y cinco días, superando la estancia que tuvo su predecesor Francisco en el año 2018 y consolidando una agenda profundamente ligada a su historia personal.

Reunión en la Santa Sede y las declaraciones de José María Balcázar

El mandatario peruano fue bastante directo al ser consultado por los medios de comunicación sobre el esperado arribo del vicario de Cristo. “[¿Cuándo viene el papa León XIV?] Está programado a partir del 10. [¿de noviembre?] Sí, 10 de noviembre”, declaró de forma contundente ante la prensa a la salida de su local de votación.

A fin de formalizar el itinerario y los protocolos de seguridad, el canciller Carlos Pareja adelantó que el jefe de Estado viajará al Vaticano el próximo 18 de junio. El principal objetivo de este encuentro en la Santa Sede es extender la invitación formal del Estado peruano al Sumo Pontífice.

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Este trámite requiere de la posterior aprobación del Congreso de la República. La solicitud formal se enviará inmediatamente después de culminar el proceso de elecciones generales, garantizando la continuidad institucional para la recepción de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

La gira sudamericana del máximo jerarca eclesiástico incluirá un recorrido por tres naciones de la región. Sin embargo, destinará una de sus estancias más prolongadas al suelo peruano debido a su fuerte arraigo cultural y pastoral con este país, marcando un hito en su pontificado.

Las autoridades locales y el Arzobispado de Lima, liderado por el cardenal Carlos Castillo, ya trabajan de forma articulada en el diseño del cronograma. Este plan contempla actividades protocolares en la capital y un profundo despliegue en las regiones donde el Papa consolidó su vida misionera como agustino desde 1985.

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Adicionalmente, el presidente hizo un llamado a la madurez democrática durante los comicios actuales, vinculando el ambiente de paz con la transferencia de mando:

“En un país democrático tenemos que aprender a respetar permanentemente como otros países, en una votación el perdedor dice ‘aquí esta mi programa si lo puede tomar y si usted quiere lo apoyo con mis ministros’. Acá siempre ha habido peleas y espero que a partir de este momento yo pueda entregar la banda presidencial en una forma pacífica, ordenada y que el nuevo gobierno entre a hacer obras para el país”, puntualizó el mandatario.

Pampas de Reque albergarán la misa central y el impacto logístico en Lambayeque

Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

El fervor religioso se concentrará de manera especial en la región Lambayeque. El Concejo Municipal de Reque aprobó por unanimidad una ordenanza que declara de interés público la llegada del Sumo Pontífice, oficializando a este distrito como la sede principal de la misa central.

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Las extensas Pampas de Reque fueron seleccionadas estratégicamente por la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur). Esto se debe a su amplia capacidad territorial y sus óptimas condiciones logísticas para albergar de manera segura a los cientos de miles de peregrinos nacionales y extranjeros.

Una comitiva integrada por alcaldes, funcionarios regionales y representantes del clero ya realizó las primeras inspecciones técnicas en la zona. El propósito de estas visitas es planificar adecuadamente los accesos peatonales, el ordenamiento vehicular y coordinar el despliegue de soporte logístico.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú también participarán activamente en el resguardo de la seguridad. Se busca asegurar que todas las actividades masivas vinculadas a la presencia papal se desarrollen sin contratiempos y bajo un estricto control de orden público.

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El retorno de Robert Prevost como el papa León XIV en Perú generará un impacto económico y cultural sin precedentes para el norte peruano. Se prevé un importante impulso en sectores clave como la hotelería, el transporte y el comercio local a través del turismo religioso masivo.

Asimismo, esta visita se produce en un contexto de significativos gestos eclesiales por parte del Vaticano hacia el norte del país. Semanas atrás se realizaron actos simbólicos de reparación y pedido de perdón a los comuneros de Catacaos en Piura, víctimas del disuelto grupo Sodalicio de Vida Cristiana.