José María Balcázar acudió a votar a Chiclayo: “El perdedor debe ser hidalgo y aceptar los resultados”

José María Balcázar hace una invocación a la madurez democrática, pidiendo que el perdedor de la contienda electoral acepte la derrota con hidalguía. Además, manifestó su confianza en las garantías ofrecidas por las fuerzas del orden y los personeros de mesa.

El presidente de la República, José María Balcázar, acudió este domingo, pasado el mediodía, a emitir su voto en la institución educativa Pedro Labarthe Durand, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. Tras cumplir el trámite en la mesa asignada, ofreció declaraciones centradas en el respeto a los resultados, la vigilancia del proceso y el escenario político que se abre después de la segunda vuelta.

En esa línea, el mandatario del Perú formuló un llamado explícito a aceptar el desenlace oficial una vez que las autoridades electorales lo validen. “El perdedor debe ser hidalgo y aceptar los resultados”, afirmó a la prensa, según se observa en Latina.

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Luego desarrolló su argumento con una definición de conducta democrática que, según dijo, debería instalarse como regla. “Como debe ser en una democracia, el perdedor debe ser hidalgo. Por eso uno se somete a un ajuste electoral”, señaló.

El presidente contrastó ese ideal con una práctica que, a su juicio, se repitió en el país en procesos anteriores. “Siempre hubo peleas”, precisó. A partir de ese diagnóstico, expresó su expectativa de un cambio en el tono político y en la transición institucional. Mencionó que espera entregar la banda presidencial “de una forma pacífica, ordenada” y que el nuevo gobierno asuma con una agenda de obras para el país.

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El presidente de la República, José María Balcázar, acudió a su local de votación en su natal Chiclayo para emitir su sufragio. El mandatario cumplió con todo el proceso, desde el ingreso a la cámara secreta hasta la firma del padrón.

Sobre el desarrollo del proceso, Balcázar afirmó que existieron garantías y presencia de observación internacional. “Están garantizando la Comunidad Europea, la OEA, todos están instalados en Lima”, indicó.

En materia de seguridad y logística, el mandatario mencionó el despliegue estatal durante la instalación de mesas y el avance de la jornada. “La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han cumplido hasta el momento su tarea a nivel nacional de apoyar la colocación de todas las mesas a lo largo y ancho del país”, declaró, al remarcar que el resguardo debe sostener condiciones de normalidad hasta el cierre y el conteo.

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Balcázar sostuvo que, con las mesas instaladas, no observó señales que apunten a hechos de fraude. “No hay ninguna connotación de fraudes”, aseguró. Pese a eso, admitió que en toda elección pueden aparecer incidencias menores y acotó su naturaleza. “Algunas pequeña irregularidades que podrían presentarse como en todo proceso electoral, pero que no sea de forma dolosa, sino a veces de punto de vista administrativo”, explicó. Según su balance, hasta ese momento no hay reportes relevantes en ese sentido.

José María Balcázar indicó que espera entregar la banda presidencial de manera pacífica y ordenada para facilitar el inicio del nuevo gobierno - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

Al referirse a la confianza en los organismos electorales, el jefe de Estado la vinculó con el acto de sufragar y con una exigencia de transparencia institucional. “Confiamos como todos los peruanos, por eso estamos dando el voto, confiamos en que el jurado actúe de forma transparente”, afirmó. También sostuvo que el desempeño de las entidades encargadas del proceso puede tener un impacto de mediano plazo, al impulsar que los futuros gobernantes presenten “planes concretos” y que la ciudadanía recupere la confianza en la democracia.

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En el tramo final de sus declaraciones, Balcázar abordó la gobernabilidad y el papel del Congreso que se instalará en julio, con énfasis en el Senado. Expresó expectativa por una renovación de cuadros y puso el foco en las nuevas generaciones. “Yo espero que cambie la situación porque conozco mucha gente nueva que está ingresando, sobre todo jóvenes. La esperanza está en los jóvenes”, señaló.

El presidente también describió un comportamiento electoral previo que, según su lectura, reflejó malestar en parte del electorado juvenil. “En la primera (vuelta) se vio el voto que fue hacia otros partidos que no están precisamente en este momento compitiendo. La juventud se fue descontenta a otros partidos y eso se ha visto claramente en las votaciones”, afirmó.

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