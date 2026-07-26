Senado impidió el ingreso de periodistas durante elección de Miguel Torres: “Preocupante gesto de opacidad”, denuncia ANP

Miguel Torres Morales juramenta solemnemente al cargo de Presidente del Senado de la República para el período legislativo 2026-2027, en una ceremonia oficial en el Congreso. TVPerú

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) cuestionó las restricciones impuestas a los medios de comunicación durante la elección de la Mesa Directiva del Senado para el periodo 2026-2027. Periodistas de distintos medios denunciaron que no pudieron ingresar al hemiciclo para cubrir presencialmente la votación, debido a que el recinto no contaba con un espacio habilitado para la prensa y se alegó una supuesta falta de aforo.

La situación generó críticas debido a que se trataba de la primera elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores en el nuevo Congreso bicameral. Para el gremio periodístico, impedir el ingreso de los reporteros representa un “preocupante gesto de opacidad”, especialmente en una jornada en la que se tomaron decisiones de relevancia pública y en la que un voto nulo terminó siendo determinante para definir la victoria de la lista encabezada por Miguel Torres, de Fuerza Popular.

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ANP cuestiona que periodistas no pudieran ingresar al hemiciclo del Senado

Composición: Infobae Perú

A través de sus redes sociales, la Asociación Nacional de Periodistas denunció que trabajadores no pudieron acceder a la Cámara de Senadores para realizar la cobertura de la elección.

“Periodistas de diferentes medios denuncian falta de acceso a Cámara de Senadores para cobertura de elección de Mesa Directiva. Ello, señalan, porque no previeron área para cobertura informativa, siendo un preocupante gesto de opacidad en el nuevo Congreso Bicameral”, señaló la organización.

Posteriormente, la ANP exigió al Legislativo solucionar la situación y garantizar el acceso de los medios de comunicación a las actividades parlamentarias. El gremio remarcó que una cobertura periodística no puede limitarse a seguir una transmisión oficial.

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“La cobertura periodística exige estar en el lugar de los hechos y no solo seguir transmisión del Canal del Congreso, más en la cámara que adoptará decisiones de alta relevancia pública”, sostuvo la ANP.

La presidenta del gremio, Zuliana Lainez, también cuestionó el inicio de las actividades del nuevo Senado. “Pésimo inicio de nuevo Legislativo. Elección de Mesa Directiva de Senado arranca con opacidad al impedir ingreso de prensa bajo inaceptable argumento de aforo. La señal oficial no sustituye el trabajo periodístico”, escribió en sus redes sociales.

El periodista Carlos Viguria, de IDL-Reporteros, cuestionó que la ausencia de la prensa haya reducido la posibilidad de verificar lo ocurrido durante la elección. “Sin cobertura de medios de prensa, sin periodistas, se pudo saber menos de lo que se ha mostrado hoy en la votación transmitida por la señal del Congreso”, señaló.

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Viguria también planteó interrogantes sobre la revisión de las cédulas y el voto que terminó siendo declarado nulo: “Solo la prensa pudo hacerlo, pero fue impedida de ingresar”.

En la misma línea, el periodista Adrián Sarria, de La República, indicó que a los reporteros se les informó que no podían ingresar debido al aforo y que no existía un espacio destinado para la prensa. El periodista también cuestionó que, durante anteriores procesos de elección parlamentaria, los medios podían mostrar cómo votaba cada congresista, mientras que en esta ocasión la transmisión del Canal del Congreso no enfocó de manera detallada las cédulas exhibidas por algunos legisladores.

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Miguel Torres fue elegido presidente del Senado tras una votación marcada por un voto nulo

Miguel Torres es elegido presidente del Senado para el periodo 2026-2027 tras imponerse por 30 votos a 29 en segunda votación. Congreso

La controversia por las restricciones a la prensa ocurrió durante la elección de la primera Mesa Directiva del Senado para el periodo 2026-2027. La jornada terminó con la victoria de la Lista 1, integrada por Fuerza Popular y Renovación Popular, que obtuvo 30 votos frente a los 29 alcanzados por la coalición opositora.

De esta manera, Miguel Torres, de Fuerza Popular, fue elegido presidente del Senado. La fórmula ganadora también está integrada por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, como primer vicepresidente; Nilza Chacón, de Fuerza Popular, como segunda vicepresidenta; y Edgar Mancha Pineda, de Renovación Popular, como tercer vicepresidente.

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La elección tuvo como elemento central la anulación de un voto. En la primera vuelta, la oposición alcanzó 29 votos, mientras que la lista de Fuerza Popular y Renovación Popular obtuvo 30. Una cédula fue declarada nula luego de que se detectara un rayón en el cuadro correspondiente a la lista opositora, pese a que presentaba un aspa en la casilla de dicha fórmula.

La decisión fue impugnada por Patricia Juárez, de Fuerza Popular, quien cumplía funciones como escrutadora. Al mantenerse el resultado de 30 votos para la Lista 1, 29 para la Lista 2 y un voto nulo, el entonces presidente de la sesión, Fernando Rospigliosi, convocó a una segunda vuelta.

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En la nueva votación se repitió el resultado: 30 votos para la fórmula encabezada por Miguel Torres, 29 para la oposición y un voto declarado nulo. Con ello, la lista de Fuerza Popular y Renovación Popular fue proclamada ganadora y asumió la conducción del Senado de la República durante el periodo 2026-2027.

La elección, sin embargo, quedó acompañada por el cuestionamiento de la prensa parlamentaria, que denunció que no pudo realizar una cobertura presencial de una votación cuyo resultado estuvo definido por una diferencia mínima. Para la ANP, el acceso de los periodistas a este tipo de sesiones debe estar garantizado, debido a que la labor de los medios incluye observar directamente el desarrollo de los hechos y no depender únicamente de la señal oficial del Congreso.

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