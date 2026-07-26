El nuevo objetivo de Michael Hoyos tras la derrota de Sporting Cristal en Arequipa: “Hay que buscar la clasificación en Brasil”

El atacante argentino aseguró que hubo contacto previo dentro del área y sostuvo que la revisión en video cambió el partido ante Melgar, en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 (Sporting Cristal)

Sporting Cristal cerró su visita a Arequipa con derrota y con una discusión abierta por una acción determinante del segundo tiempo. Michael Hoyos, atacante del equipo rimense, apuntó contra la decisión de invalidar un penal que inicialmente había sido sancionado a favor de su conjunto ante Melgar, en el duelo por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

El futbolista argentino sostuvo que existió infracción en la disputa dentro del área y remarcó que el plantel debe reaccionar de inmediato, con la mirada puesta en el compromiso internacional que se avecina. Tras el 0-0 de la ida, los celestes se medirán este miércoles en Brasil ante Bragantino por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana.

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La jugada que encendió la polémica en Arequipa

La anulación de un penal a Sporting Cristal marcó el duelo en Arequipa. Michael Hoyos aseguró que sí hubo falta en su contra y afirmó que esa decisión pudo cambiar el desarrollo del encuentro. (Sporting Cristal)

El encuentro en el Estadio Monumental de la UNSA tuvo un desarrollo cambiante y dejó un episodio que Cristal consideró clave. A los 48 minutos, el árbitro Michael Espinoza cobró penal por una presunta falta de Juan Marcelo Escobar sobre Hoyos en una disputa de balón que terminó con el delantero en el suelo dentro del área rojinegra. La sanción se modificó después: el juez fue advertido por el VAR, revisó la acción y anuló el cobro, al determinar que no hubo infracción.

Hoyos, de 34 años, expresó su desacuerdo con la interpretación final y explicó por qué reaccionó como lo hizo en el área. “Sí fue penal, por eso me tiro porque antes que llegue la pelota hay contacto en el cuello”, afirmó. El atacante también subrayó que la jugada pudo haber cambiado el rumbo del partido, en un momento en el que Cristal buscaba inclinar el trámite a su favor en el inicio del complemento.

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Más allá de esa incidencia, el desarrollo mostró pasajes de paridad en el arranque. Cristal tuvo la primera llegada clara con Hoyos, aunque el remate no salió con precisión y el balón terminó en manos del arquero Jorge Cabezudo. Con el paso de los minutos, el local ganó terreno y empezó a tomar el control.

Cristal apunta a la revancha ante Bragantino por la Sudamericana

El plantel de Sporting Cristal ya piensa en la revancha con Bragantino por la Sudamericana. Michael Hoyos reconoció el golpe sufrido en Arequipa y pidió responder con una clasificación. (Sporting Cristal)

El traspié en la liga local quedó en segundo plano por la cercanía del partido internacional. Cristal se alista para visitar a Bragantino por el choque de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana, después del 0-0 registrado en el duelo de ida. El compromiso se jugará este miércoles 29 de julio a las 7:30 p.m. (hora peruana).

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Hoyos remarcó que el equipo debe sostener la actitud pese al golpe en Arequipa y reconoció el mérito del rival por su rendimiento en casa. “Ellos jugaron bien, se hicieron fuertes, nos costó pero hay que recuperarse pronto para ir a buscar la clasificación en Brasil”, declaró.

En el plano local, el calendario también ofrece un próximo compromiso: Cristal recibirá en el Alberto Gallardo a Juan Pablo II College por la tercera fecha del Torneo Clausura. Pero, antes de ese cruce, la prioridad inmediata será el viaje y la presentación en Brasil, con el objetivo de definir la serie y avanzar en el torneo continental.

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Melgar se impuso 2-1 y quedó en la cima del Clausura

Con goles en los momentos decisivos, Melgar derrotó 2-1 a Sporting Cristal, sumó su segunda victoria consecutiva y quedó como único líder del Torneo Clausura 2026. (Sporting Cristal)

Melgar consiguió imponer su ritmo en casa y capitalizó momentos puntuales para quedarse con el triunfo por 2-1, resultado que lo dejó como líder del Torneo Clausura tras dos victorias en el inicio. Nicolás Quagliata abrió el marcador a los 27 minutos con un tiro libre. Minutos después, Bernardo Cuesta estuvo cerca del segundo con un disparo que pasó muy cerca.

Tras el penal no convalidado para Cristal, el partido mantuvo su tensión. Melgar tuvo una ocasión para ampliar con un disparo de Quagliata que Diego Enríquez bloqueó; en la continuidad, Cuesta tomó el rebote y el arquero respondió otra vez. Luego llegó otra intervención del VAR, esta vez por un posible penal para el conjunto arequipeño. El árbitro terminó sancionándolo y Jhonny Vidales convirtió para el 2-0.

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Cristal intentó reaccionar. Hernán Barcos estuvo cerca con un remate que se fue apenas afuera, mientras Jefferson Cáceres estrelló un disparo en el travesaño. A los 75 minutos, Irven Ávila descontó y acercó a los celestes, aunque el desgaste empezó a sentirse y el local volvió a generar peligro con ataques rápidos, sin que el marcador se moviera otra vez.

Con el 2-1, Melgar llegó a seis puntos y se ubicó en la cima del Clausura. Cristal, en cambio, se quedó con tres unidades y pasó a enfocarse en su siguiente desafío.