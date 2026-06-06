Proponen que devoluciones del Fonavi se paguen con cálculo del ‘aporte de los empleadores’

La devolución del Fonavi podría considerar mayores montos, con proyecto de ley sobre el a"aportes del empleador". - Crédito Infobae/Paula Elizalde

La devolución de aportes del Fonavi continúan este año. Luego del pago del Reintegro 5 que se paga desde mayo, ahora la Comisión Ad Hoc y la Secretaria Técnica preparan las siguientes acciones para cumplir con retornar el dinero aportado a los trabajadores.

Si bien los dos siguientes pagos se serán el Reintegro 6 y la Lista 23, este último para exfonavistas que no han recibido ni un solo pago hasta ahora, igual se sigue avanzando poco a poco con la devolución de aportes, en tanto permita la información disponible entregada por exfonavistas y empleadores, y el presupuesto que destine el Estado.

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Sin embargo, desde el Congreso, el parlamentario Alfredo Pariona Sinche, de la Bancada Socialista, busca un nuevo avance para la devolución; específicamente, que se permita la “devolución del dinero que aportaron los empleadores al Fonavi a todos los trabajadores”.

Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

¿Aporte de los empleadores?

“La Secretaría Técnica del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) informó que la devolución de aportes ya supera los S/3.675 millones entregados a más de un millón 279 mil fonavistas de los grupos de pago del 1 al 22, incluyendo reintegros. Estos recursos han sido inyectados a la economía como parte del cumplimiento de la Ley N.º 29625”, aclara el proyecto de ley sobre el contexto en que busca dar una nueva medida.

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Dado que hay casos de fonavistas que aún no habrían recibido la totalidad de sus aportes, la propuesta se sustenta “como un medio de reivindicación a los fonavistas para que reciban la cantidad que fueron aportadas por los empleadores”.

El documento aprobaría el siguiente apartado: “Artículo 2. Devolución del dinero del Fonavi. Se devuelve a todos los trabajadores, el dinero que fueron aportados al Fonavi, por las personas jurídicas o naturales, en su condición de empleadores”.

Si hiciste aportes al Fonavi y no te han devuelto nada, aún puedes registrarte para ser parte de la devolución. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

“Si bien el extremo sobre el ‘aporte de los empleadores’, fue declarado inconstitucional por el Pleno del Tribunal Constitucional, se debe tener a consideración que la Ley 31173, Ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625, Ley de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo fue aprobada el 27 de abril de 2021, a pesar de existir una sentencia del Tribunal Constitucional (Caso Fonavi) de fecha 8 de noviembre de 2018, por lo que, se tendría un precedente que no impediría la aprobación de esta ley”, explica el proyecto de ley.

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Así, se plantea que se generaría “una nueva revisión de la ley, por parte del Tribunal Constitucional, teniendo a consideración su responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes”.

En diciembre miles de exfonavistas cobrarán una nueva devolución del Fonavi. El padrón está en construcción. - Crédito Fenaf Perú

Buscan aumentar montos de devolución

El proyecto de ley se genera dado los casos de fonavistas que reciben devoluciones con montos bajos a pesar de haber aportado durante años al extinto fondo de vivienda. En el texto se mencionan casos, como el de un adulto mayor que a pesar de haber realizado aportes durante más de 18 años, a la fecha sol ha recibido S/88.

Así, para aumentar estos aportes, se busca aprobar “la devolución de aportes realizados por los empleadores”, lo cual implicaría calcular otros montos para agregar a los que los exfonavistas presentan sustentados con los documentos pertinentes que les permiten acreditar que aportaron al fondo extinto. “Sería una forma de reivindicación con todos los fonavistas del Perú”, aclara el proyecto.

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