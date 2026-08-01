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Keiko Fujimori considera suspender temporalmente aeropuerto de Pisco tras tragedia aérea en Nasca que dejó 13 muertos: “Se está evaluando”

El accidente ocurrió en el sector Pueblo Viejo, en Nasca, y dejó como víctimas a 11 turistas extranjeros, además del piloto y copiloto de la aeronave

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La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre el accidente aéreo ocurrido en la región Ica y señaló que el Ejecutivo analiza nuevas medidas mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del siniestro. La mandataria brindó detalles sobre las acciones que realizan los sectores involucrados tras la emergencia.

El accidente ocurrió durante un vuelo turístico hacia las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos de la región, y movilizó a autoridades, equipos de rescate y organismos especializados en investigación aeronáutica.

Durante una declaración a la prensa, la jefa de Estado informó que los ministerios de Transportes y Comunicaciones y Relaciones Exteriores vienen coordinando las acciones correspondientes, además de la comunicación con los representantes diplomáticos de los países de origen de las víctimas.

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Mujer con gorra y chaleco a la izquierda; a la derecha, restos de avión en llamas y con humo negro en terreno árido con árboles secos
La presidenta Keiko Fujimori aparece junto a los restos humeantes y en llamas de un avión que se estrelló en la región Ica. (Composición: Infobae Perú)

Fujimori anunció acciones del Ejecutivo tras caída de avioneta en Nasca

La presidenta Keiko Fujimori lamentó la caída de la avioneta de la empresa Aerodiana en el sector Pueblo Viejo, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, y señaló que los ministerios involucrados trabajan en la atención de la emergencia y el desarrollo de las investigaciones.

“Primero, lamentar profundamente este accidente. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida”, declaró la mandataria ante la prensa.

La aeronave realizaba un vuelo turístico hacia los geoglifos de las Líneas de Nasca cuando sufrió una emergencia que terminó con su caída en una zona agrícola cercana al aeródromo María Reiche. Según información oficial, el accidente dejó 13 fallecidos: 11 turistas extranjeros de nacionalidades italiana, alemana y española, además del piloto y copiloto peruanos.

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Un trágico accidente aéreo se registró en la provincia de Nazca, Perú, donde una avioneta de la empresa Aerodiana se precipitó a tierra con 11 pasajeros y 2 tripulantes. El vuelo, que tenía como objetivo sobrevolar las enigmáticas Líneas de Nazca, no dejó sobrevivientes. - TV Perú Noticias

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que activó sus protocolos de atención mediante la Red de Protección al Turista y coordinó acciones de asistencia con las autoridades correspondientes y las embajadas de los países de origen de los visitantes fallecidos.

Gobierno evalúa suspensión temporal del aeropuerto de Pisco tras tragedia aérea

Tras ser consultada sobre las medidas que podría adoptar el Ejecutivo, Keiko Fujimori indicó que se evalúa suspender temporalmente las operaciones del aeropuerto de Pisco, terminal desde donde despegó la avioneta accidentada.

“Se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto, pero no quiero adelantar nada hasta que no se concluyan las investigaciones y los ministros correspondientes me den su informe”, señaló la presidenta.

Díptico de restos de aeronave en llamas y con humo negro en el lado izquierdo; bombero rociando agua sobre restos humeantes en el lado derecho
Una avioneta se estrelló en un predio agrícola de Nasca, Ica, mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. (Composición: Infobae Perú)

La mandataria precisó que la decisión dependerá de los resultados de las diligencias técnicas y de los informes que presenten los sectores competentes. Por ahora, el Gobierno espera conocer las conclusiones de los especialistas antes de definir alguna medida sobre el funcionamiento del terminal aéreo.

El aeropuerto de Pisco es utilizado como punto de salida para vuelos turísticos con destino a las Líneas de Nasca, una actividad que forma parte de la oferta turística de la región Ica. La eventual suspensión temporal buscaría evaluar las condiciones de seguridad de las operaciones aéreas tras el accidente.

Avioneta realizaba vuelo turístico hacia las Líneas de Nasca cuando ocurrió accidente

La avioneta accidentada pertenecía a Aerodiana, empresa dedicada a los vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca, además de ofrecer servicios de vuelos chárter privados y transporte de carga aérea.

Una avioneta de la empresa Aerodiana se estrelló en un predio agrícola de Nasca, Ica, mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. Videos e imágenes registradas tras el accidente muestran la magnitud del siniestro que dejó 13 fallecidos, entre ellos 11 turistas extranjeros, el piloto y el copiloto. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la tragedia aérea. Fuente: X / Roger García

De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave cayó sobre un predio agrícola ubicado en el sector Pueblo Viejo, a unos seis kilómetros de la ciudad de Nasca. Pobladores de la zona registraron imágenes posteriores al impacto, donde se observa la aeronave destruida y una columna de humo producto del incendio generado tras la caída.

La Compañía de Bomberos N.° 82 acudió al lugar para controlar el fuego y apoyar en la atención de la emergencia. Las labores se realizaron mientras las autoridades establecían un perímetro de seguridad para preservar la zona y facilitar la recopilación de evidencias.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación activaron los protocolos técnicos para esclarecer las causas del accidente. El proceso permitirá determinar qué ocurrió durante el vuelo y establecer las condiciones en las que operaba la aeronave antes de la emergencia.

Escombros quemados de una aeronave sobre terreno árido con humo ascendente. A lo lejos se ven arbustos secos y vehículos de emergencia blancos
Escombros humeantes de una avioneta siniestrada y vehículos de emergencia se observan en un predio agrícola de Pueblo Viejo, Nasca, Perú, tras un accidente.

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