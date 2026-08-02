Kenyi Succar debuta como solista con “Tengo Salud” tras vencer el cáncer de tiroides

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Kenyi Succar abre un nuevo capítulo en su carrera. El productor musical ganador del Grammy debuta como solista con “Tengo Salud”, su primer sencillo como intérprete principal y, a la vez, el lanzamiento más íntimo de su trayectoria.

La canción nace después de uno de los periodos más duros de su vida: su diagnóstico y recuperación del cáncer de tiroides, una experiencia que transformó su relación con la música y lo empujó a convertir el miedo, la fe y el agradecimiento en un mensaje directo para quienes hoy atraviesan momentos difíciles.

Más que una canción de “buenas vibras”, “Tengo Salud” funciona como una declaración personal: una celebración de estar vivo, de tener voz y de no dar por sentado lo esencial. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

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“No todos tienen la fortuna de sentir el apoyo”: la canción como mensaje de compañía

Succar explicó que decidió escribir este tema pensando en quienes enfrentan procesos duros sintiéndose solos. “No todos tienen la fortuna de sentir el apoyo que yo recibí antes de entrar al hospital. Esta canción es para quienes atraviesan momentos difíciles sintiéndose solos. Quiero que sepan que no lo están y que siempre hay esperanza”, expresó.

Ese punto es clave para entender el enfoque del lanzamiento: Kenyi no presenta “Tengo Salud” como una confesión para generar compasión, sino como un puente emocional. En su discurso, la canción busca acompañar y recordarle al oyente que la vida, incluso en crisis, puede sostenerse con comunidad, fe y esperanza.

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Kenyi Succar convirtió una madrugada de recuperación en una canción que hoy emociona: “Tengo Salud”.

El diagnóstico que decidió contar: crear conciencia y hablarle a otros hombres

Kenyi Succar también explicó por qué eligió contar públicamente que tuvo cáncer de tiroides. Su decisión, según indicó, no apunta a lo personal como espectáculo, sino a abrir conversación sobre una enfermedad de la que —según remarcó— se habla poco entre hombres.

El artista quiso usar su historia para recordar la importancia de los chequeos médicos y la detección temprana. En ese sentido, su testimonio se convirtió en parte del mensaje que acompaña el estreno: el tema no solo se escucha, también se entiende desde lo vivido.

“No lo están”: Kenyi Succar lanza “Tengo Salud” y le habla a quienes atraviesan momentos difíciles. YouTube: Kenyi

Cómo nació “Tengo Salud”: una melodía a las 3:00 a.m.

La historia creativa del tema empezó, según contó, de manera inesperada durante su recuperación. Kenyi se despertó a las tres de la madrugada con una melodía en la cabeza y sintió la necesidad de grabarla en el teléfono en ese instante.

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Horas después, esa idea tomó forma en una sesión que terminó siendo tan familiar como musical: trabajó junto a su mejor amigo Andrés Salebe, su novia Francesca, sus padres Mimy y Antonio Succar, y más adelante se sumó su hermano Tony Succar. El resultado fue una composición que, desde su origen, quedó marcada por el acompañamiento y por una emoción que no se “actúa”: se documenta.

Con apenas 33 años, Succar enfrentó un temor particularmente duro para alguien que vive de la música: la posibilidad de perder la voz. Esa amenaza, según el relato, definió la carga emocional del proyecto y explica por qué el tema se siente como un agradecimiento explícito.

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El videoclip acompaña esa honestidad con material real: incluye imágenes del instante en que nació la canción a las 3:00 a.m. y escenas auténticas del proceso creativo con su familia. En lugar de construir una narrativa “perfecta”, la apuesta fue mostrar el origen tal cual: la música como reflejo de una experiencia vivida.

El músico contó que la idea del tema nació a las 3:00 a.m. durante su recuperación; el videoclip incluye imágenes reales del proceso creativo. YouTube: Kenyi

El anuncio tras vencer el cáncer : “Hay que agradecer a Dios sobre todo”

Este lanzamiento llega después de que, en febrero de 2026, Kenyi anunciara públicamente que había superado el cáncer de tiroides. Lo hizo a través de un video en redes, donde contó que, tras una operación para extirpar un tumor maligno, los médicos le informaron que estaba libre de la enfermedad.

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“Hay que dar mucho amor, mucha fe, agradecer a Dios sobre todo”, dijo en ese momento, mientras mostraba la cicatriz en su cuello.

También explicó que el pronóstico fue favorable: los especialistas lograron extirpar el tumor y, según su testimonio, le señalaron que no necesitaría radiación ni medicación permanente. “La parte izquierda de mi tiroides dice que está funcionando muy bien. Entonces ya no voy a necesitar medicina. El doctor dijo que ya no necesito radiación, no necesito ni un tratamiento”, afirmó.

Aunque indicó que deberá hacerse controles anuales, su mensaje cerró con optimismo: “Tengo que chequearme cada año si no vuelve, pero no va a volver. Estoy tan feliz para brindarles esta buena noticia y darles optimismo de que todo va a estar bien”.

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Con la enfermedad superada, Kenyi proyectó retomar su carrera con una energía distinta. En su relato, no se trató solo de volver al trabajo: se trató de volver a celebrar la vida desde la música.

Kenyi Succar tras vencer el cáncer: “Si estás pasando un momento duro, todo va a estar bien”. TikTok/ @kenyi_.