Día del Cajón Peruano: la historia del instrumento que nació como resistencia afroperuana y conquistó al mundo con su sonido

Instrumento es una joya histórica musical: una identidad afroperuana exhibida en el cajón peruano. (Perú Travel)

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Cada 2 de agosto, el Perú celebra el Día del Cajón Peruano, una fecha instaurada mediante la Ley N.° 30716 para rendir homenaje a uno de los instrumentos más representativos de la música nacional. Declarado Patrimonio Cultural de la Nación, su sonido acompaña géneros como el festejo, el landó, la marinera y el vals criollo, además de haber conquistado escenarios internacionales.

Detrás de esta caja de madera existe una historia marcada por la resistencia, la creatividad y la identidad cultural. Su origen se remonta a la época del Virreinato, cuando los africanos esclavizados encontraron la manera de preservar sus tradiciones musicales pese a las restricciones impuestas por las autoridades coloniales.

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Conocer la historia del cajón peruano permite comprender por qué este instrumento trasciende el ámbito musical. Su evolución refleja parte del legado afroperuano y explica cómo una herramienta improvisada terminó convirtiéndose en un símbolo reconocido dentro y fuera del país.

El cajón peruano se ha convertido en un instrumento muy popular en todo el mundo, y se utiliza en una amplia variedad de géneros musicales, desde la música folclórica peruana hasta el flamenco español y el jazz moderno.

La historia del cajón peruano: así surgió como símbolo de resistencia afroperuana

El origen del cajón peruano está estrechamente ligado a la llegada de los españoles al territorio peruano en el siglo XVI y al traslado forzado de miles de africanos esclavizados. Junto con su trabajo, estas comunidades trajeron tradiciones musicales basadas en la percusión, fundamentales para sus expresiones culturales y religiosas.

Sin embargo, durante el Virreinato las autoridades españolas prohibieron el uso de tambores de piel en 1563, argumentando razones de orden público y control social. Esa restricción obligó a las comunidades afrodescendientes a buscar nuevas formas de mantener vivos sus ritmos y ceremonias sin utilizar los instrumentos tradicionales.

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El cajón surgió como una alternativa recreativa para hacer música, ya que no fue considerado como un instrumento musical en ese momento. (Andina)

Frente a ese escenario, comenzaron a golpear cajas de madera utilizadas para transportar mercancías y otros objetos cotidianos, como cucharas, mesas y sillas. De esa necesidad nació el cajón peruano, una creación que transformó elementos comunes en un instrumento capaz de conservar la herencia musical afroperuana y expresar resistencia frente a la represión.

La primera vez que el cajón peruano apareció en la historia escrita

Las primeras referencias documentadas sobre el cajón peruano aparecieron durante el período republicano. Una de las más conocidas data de 1848, cuando un viajero francés describió las tradicionales Fiestas de Amancaes, en Lima, y mencionó el uso del cajón para acompañar el ritmo de la zamacueca.

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Con el paso de los años, el instrumento ganó protagonismo dentro de la música criolla y afroperuana. Su sonido comenzó a formar parte de expresiones como el festejo, el landó, la marinera y el vals, convirtiéndose en un elemento indispensable dentro de las agrupaciones musicales tradicionales.

(Difusión)

Durante el siglo XX, el músico afroperuano Porfirio Vásquez impulsó una transformación clave al establecer las dimensiones que hoy caracterizan al instrumento: aproximadamente 47 centímetros de alto, 32 de ancho y un orificio circular en la parte posterior. Ese diseño permitió mejorar su sonido y facilitó su fabricación y difusión.

Rafael Santa Cruz y los artistas que impulsaron al cajón peruano como símbolo de peruanidad

La historia del cajón peruano refleja la capacidad de una comunidad para preservar su cultura frente a la adversidad. Lo que comenzó como una alternativa improvisada durante la época colonial terminó convirtiéndose en uno de los mayores símbolos de la identidad afroperuana y de la música criolla.

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El encuentro con la cantautora Chabuca Granda en 1957 transformó la trayectoria de Caitro Soto. Juntos, formaron Perú Negro, llevándolo a alcanzar el reconocimiento internacional. (Andina)

Su reconocimiento también fue posible gracias al trabajo de investigadores y artistas que impulsaron su difusión. Figuras como José Durand Flórez promovieron la preservación de la música afroperuana, mientras que Rafael Santa Cruz dedicó gran parte de su trayectoria a reivindicar el valor histórico y cultural del cajón tanto en el Perú como en el extranjero.

En la actualidad, el cajón peruano se enseña en academias de música de distintos países y acompaña géneros tan diversos como el flamenco, el jazz, el pop y las fusiones contemporáneas. Cada 2 de agosto, su celebración recuerda que detrás de cada golpe sobre la madera existe una historia de resistencia, creatividad y orgullo nacional que continúa vigente.

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