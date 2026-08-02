Keiko Fujimori respalda libertad de Ollanta Humala: “Si mi caso se archivó, era lógico que ocurriera lo mismo con él”

Keiko Fujimori saludó que el caso del expresidente Humala haya seguido un curso similar al suyo y aprovecha su visita al VRAEM para pedir que la administración de justicia se enfoque en enfrentar y capturar a los criminales que afectan al país. (Crédito: Tv Perú)

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La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre la reciente liberación del expresidente Ollanta Humala, luego de que el Tribunal Constitucional dejara sin efecto el proceso judicial que lo mantenía recluido en el penal de Barbadillo. La mandataria consideró que la decisión era previsible, al sostener que ambos enfrentaron investigaciones de características similares relacionadas con presuntos aportes a campañas políticas.

Durante una declaración a la prensa, Fujimori afirmó que, así como ocurrió con el proceso que afrontó (Caso Cócteles), el caso de Humala debía concluir de la misma manera. “Bueno, en el caso del expresidente Ollanta Humala y en mi caso fueron temas bastante similares, por un tema de campaña política. Entonces, si en mi caso se archivó, era lógico que en el caso de él también ocurriera lo mismo”, manifestó.

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Keiko Fujimori y Ollanta Humala son presentados en una imagen combinada a raíz de la liberación de Humala y las declaraciones de Fujimori al respecto.

Presidenta pide combatir la delincuencia

Tras expresar su respaldo a la decisión que permitió la excarcelación de Humala Tasso, Keiko Fujimori señaló que espera que el sistema de administración de justicia concentre ahora sus esfuerzos en atender los principales problemas de seguridad que enfrenta el país, en lugar de destinar recursos a procesos que, según su posición, ya quedaron resueltos.

“Saludo que hoy finalmente él esté en libertad y esperamos que el sistema de administración de justicia ponga todo su esfuerzo a donde la ciudadanía está reclamando, que es enfrentar y capturar a los delincuentes”, declaró.

Las declaraciones de la jefa de Estado se producen horas después de que Ollanta Humala recuperara su libertad, tras permanecer más de un año en el penal de Barbadillo. La decisión del Tribunal Constitucional anuló el proceso por lavado de activos vinculado al financiamiento de las campañas presidenciales del exmandatario, aunque este aún mantiene otras investigaciones fiscales pendientes por presuntos casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

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La presidenta Keiko Fujimori camina en un sendero rural de Perú, acompañada por personal militar y civil.

¿Qué dijo Ollanta Humala tras su liberación?

Tras su liberación del penal de Barbadillo, Ollanta Humala dirigió sus primeras declaraciones a la prensa, en las que denunció haber sido víctima de una persecución política y judicial. El exmandatario responsabilizó al sistema de justicia de “secuestrarlo” y sostuvo que la situación obligó a su esposa, Nadine Heredia, y a sus hijos a buscar asilo en el extranjero. Humala negó rotundamente haber recibido aportes de campaña desde Venezuela o Brasil y reiteró que no ha cometido delito alguno.

En su mensaje, Humala cuestionó el proceso judicial que lo mantuvo en prisión preventiva durante 15 meses y acusó al equipo especial del caso Lava Jato de criminalizar los aportes de campaña. El expresidente calificó su detención como una medida injusta motivada por su gestión de gobierno y su ideología política. Humala expresó que su familia ha sido directamente afectada por esta situación, al punto de tener que abandonar el país por seguridad.

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Tras ser puesto en libertad, el expresidente Ollanta Humala se dirige a la prensa desde su domicilio, denunciando haber sido 'secuestrado' y víctima de una persecución política junto a su familia. Acusa directamente al equipo especial del caso Lava Jato de criminalizar aportes de campaña. | Canal N

El abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, consideró la decisión del Tribunal Constitucional como un paso importante y anunció que ahora concentrarán esfuerzos en la anulación total del proceso judicial. Pedraza detalló que el regreso de Nadine Heredia a Perú dependerá de que se archive el caso en su contra, ya que actualmente mantiene asilo político en Brasil. La defensa también buscará que la resolución favorable a Humala se extienda a Heredia, aunque reconoció que el fallo no se aplica automáticamente a todos los procesados.