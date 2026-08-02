Perú
Agregar Infobae enGoogle

Keiko Fujimori respalda libertad de Ollanta Humala: “Si mi caso se archivó, era lógico que ocurriera lo mismo con él”

La mandataria afirmó que ambos casos estaban ligados al financiamiento de campañas y pidió priorizar la lucha contra la delincuencia

Keiko Fujimori saludó que el caso del expresidente Humala haya seguido un curso similar al suyo y aprovecha su visita al VRAEM para pedir que la administración de justicia se enfoque en enfrentar y capturar a los criminales que afectan al país. (Crédito: Tv Perú)
Guardar

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre la reciente liberación del expresidente Ollanta Humala, luego de que el Tribunal Constitucional dejara sin efecto el proceso judicial que lo mantenía recluido en el penal de Barbadillo. La mandataria consideró que la decisión era previsible, al sostener que ambos enfrentaron investigaciones de características similares relacionadas con presuntos aportes a campañas políticas.

Durante una declaración a la prensa, Fujimori afirmó que, así como ocurrió con el proceso que afrontó (Caso Cócteles), el caso de Humala debía concluir de la misma manera. “Bueno, en el caso del expresidente Ollanta Humala y en mi caso fueron temas bastante similares, por un tema de campaña política. Entonces, si en mi caso se archivó, era lógico que en el caso de él también ocurriera lo mismo”, manifestó.

PUBLICIDAD

Imagen dividida: Keiko Fujimori con sombrero negro, bufanda multicolor y collar de cruz; Ollanta Humala con traje oscuro, corbata roja, saludando y sujetando una botella
Keiko Fujimori y Ollanta Humala son presentados en una imagen combinada a raíz de la liberación de Humala y las declaraciones de Fujimori al respecto.

Presidenta pide combatir la delincuencia

Tras expresar su respaldo a la decisión que permitió la excarcelación de Humala Tasso, Keiko Fujimori señaló que espera que el sistema de administración de justicia concentre ahora sus esfuerzos en atender los principales problemas de seguridad que enfrenta el país, en lugar de destinar recursos a procesos que, según su posición, ya quedaron resueltos.

“Saludo que hoy finalmente él esté en libertad y esperamos que el sistema de administración de justicia ponga todo su esfuerzo a donde la ciudadanía está reclamando, que es enfrentar y capturar a los delincuentes”, declaró.

Las declaraciones de la jefa de Estado se producen horas después de que Ollanta Humala recuperara su libertad, tras permanecer más de un año en el penal de Barbadillo. La decisión del Tribunal Constitucional anuló el proceso por lavado de activos vinculado al financiamiento de las campañas presidenciales del exmandatario, aunque este aún mantiene otras investigaciones fiscales pendientes por presuntos casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

PUBLICIDAD

Mujer con chaleco y gorra avanza por sendero de tierra. La acompañan hombres en uniforme militar de camuflaje y otros con chalecos caqui
La presidenta Keiko Fujimori camina en un sendero rural de Perú, acompañada por personal militar y civil.

¿Qué dijo Ollanta Humala tras su liberación?

Tras su liberación del penal de Barbadillo, Ollanta Humala dirigió sus primeras declaraciones a la prensa, en las que denunció haber sido víctima de una persecución política y judicial. El exmandatario responsabilizó al sistema de justicia de “secuestrarlo” y sostuvo que la situación obligó a su esposa, Nadine Heredia, y a sus hijos a buscar asilo en el extranjero. Humala negó rotundamente haber recibido aportes de campaña desde Venezuela o Brasil y reiteró que no ha cometido delito alguno.

En su mensaje, Humala cuestionó el proceso judicial que lo mantuvo en prisión preventiva durante 15 meses y acusó al equipo especial del caso Lava Jato de criminalizar los aportes de campaña. El expresidente calificó su detención como una medida injusta motivada por su gestión de gobierno y su ideología política. Humala expresó que su familia ha sido directamente afectada por esta situación, al punto de tener que abandonar el país por seguridad.

Tras ser puesto en libertad, el expresidente Ollanta Humala se dirige a la prensa desde su domicilio, denunciando haber sido 'secuestrado' y víctima de una persecución política junto a su familia. Acusa directamente al equipo especial del caso Lava Jato de criminalizar aportes de campaña. | Canal N

El abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, consideró la decisión del Tribunal Constitucional como un paso importante y anunció que ahora concentrarán esfuerzos en la anulación total del proceso judicial. Pedraza detalló que el regreso de Nadine Heredia a Perú dependerá de que se archive el caso en su contra, ya que actualmente mantiene asilo político en Brasil. La defensa también buscará que la resolución favorable a Humala se extienda a Heredia, aunque reconoció que el fallo no se aplica automáticamente a todos los procesados.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriOllanta HumalaPoder JudicialTribunal Constitucionalperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Con Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ chocarán con los ‘churres’ con la misión de reencontrarse con el triunfo tras empate en Cutervo. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Perú 2-1 España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana superó a República Dominicana tras revertir el marcador y ahora intentará conseguir otra victoria frente al equipo europeo. Sigue todas las incidencias

Perú 2-1 España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Alejandro Duarte falló en Alianza Lima vs Alianza Atlético: dejó rebote en un tiro libre lejano, permitiendo empate de José María Ingratti

Cerca a la media hora del partido, ‘Ale’ no logró contener en su totalidad un balón eyectado en un saque de falta. Al momento que se le escapó, el refuerzo argentino hizo lo suyo al establecer el empate

Alejandro Duarte falló en Alianza Lima vs Alianza Atlético: dejó rebote en un tiro libre lejano, permitiendo empate de José María Ingratti

Tragedia en Nasca minuto a minuto: avioneta con turistas italianos, alemanes y españoles se estrella y mueren 13 personas

La aeronave, operada por la empresa Aerodiana, partió desde el aeropuerto de Pisco para realizar un sobrevuelo turístico sobre las Líneas de Nasca

Tragedia en Nasca minuto a minuto: avioneta con turistas italianos, alemanes y españoles se estrella y mueren 13 personas

Keiko Fujimori reveló que pidió a Marco Rubio integrar al Perú al Escudo de las Américas, iniciativa de Donald Trump

La presidenta detalló que el pedido fue planteado durante una reciente llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos. “Creo que los países que ya forman parte también estarán interesados en que podamos contribuir con información”, aseguró

Keiko Fujimori reveló que pidió a Marco Rubio integrar al Perú al Escudo de las Américas, iniciativa de Donald Trump
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori reveló que pidió a Marco Rubio integrar al Perú al Escudo de las Américas, iniciativa de Donald Trump

Keiko Fujimori reveló que pidió a Marco Rubio integrar al Perú al Escudo de las Américas, iniciativa de Donald Trump

Keiko Fujimori EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto: la presidenta del Perú visitó el VRAEM

Keiko Fujimori considera suspender temporalmente aeropuerto de Pisco tras tragedia aérea en Nasca que dejó 13 muertos: “Se está evaluando”

Denuncian penalmente a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión de abogada

La Policía aún puede detener a Vladimir Cerrón: Líder de Perú Libre cuenta con orden de captura por otro caso

ENTRETENIMIENTO

Kenyi Succar debuta como solista con “Tengo Salud” tras vencer el cáncer de tiroides

Kenyi Succar debuta como solista con “Tengo Salud” tras vencer el cáncer de tiroides

La reacción de Nicola Porcella tras la salida de Ducelia Echevarría de ‘Guerreros Mundiales’

Lara Campos no se presentó en evento para niños del Jockey Plaza y padres la acusan de estafa

Youtuber Mario Colomina asegura que Daniela Darcourt no quiso bajarse del escenario en Barcelona: “Cantó dos a tres canciones más de las que le tocaba”

Daniela Darcourt responde a youtuber Mario Colomina por polémico concierto en Barcelona: “La empresa quiere dejarme mal”

DEPORTES

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Perú 2-1 España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Alejandro Duarte falló en Alianza Lima vs Alianza Atlético: dejó rebote en un tiro libre lejano, permitiendo empate de José María Ingratti

Golazo de Eryc Castillo tras hacer gatear al arquero en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

A qué hora juega Perú vs Corea del Sur: duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026