Keiko Fujimori reveló que pidió a Marco Rubio integrar al Perú al Escudo de las Américas, iniciativa de Donald Trump

La presidenta Keiko Fujimori reveló que durante una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó el interés del Perú de incorporarse al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump. Fuente: Canal N

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La presidenta Keiko Fujimori informó que comunicó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el interés de su gobierno de que el Perú se incorpore al Escudo de las Américas, una coalición regional impulsada por la administración de Donald Trump para enfrentar al crimen organizado transnacional y el narcotráfico mediante la cooperación entre países.

El anuncio fue realizado durante una visita a bases militares en Mazamari, en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde la mandataria explicó que la conversación con Rubio se produjo dos días antes y formó parte de los primeros contactos diplomáticos entre ambos gobiernos tras su juramentación.

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Según indicó, el evental ingreso del Perú permitiría fortalecer el intercambio de información con otros países de la región y reforzar la estrategia nacional contra las organizaciones criminales. El anuncio también se alinea con la política exterior planteada por el Ejecutivo de estrechar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.

La presidenta Keiko Fujimori, junto al emblema del Escudo de las Américas, señala el interés de Perú en la coalición contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. (Composición: Infobae Perú)

Keiko Fujimori pidió a EE.UU incorporar al Perú al Escudo de las Américas

Keiko Fujimori reveló que aprovechó la llamada de felicitación de Marco Rubio para transmitirle el interés del Perú de integrarse al Escudo de las Américas, iniciativa enfocada en combatir las redes criminales que operan en la región.

“Hace dos días tuve la oportunidad de conversar con el secretario de Estado, Marco Rubio. Me llamó para felicitar la juramentación y el inicio del nuevo gobierno. En esa conversación le transmití el interés de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas“, declaró la presidenta.

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Keiko Fujimori también ha asegurado que no se recortarán los beneficios laborales. Foto: Presidencia del Perú

La mandataria sostuvo que esta alianza busca fortalecer la cooperación frente a amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

“El Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de los países que enfrentan la criminalidad organizada y el narcotráfico, además de compartir información, porque entendemos que estos flagelos no se fijan en las fronteras; por el contrario, invaden los continentes. Al Perú le gustaría participar, nos conviene hacerlo y creo que los países que ya forman parte también estarán interesados en que podamos contribuir con información”, afirmó.

¿Qué es el Escudo de las Américas y cuál es su objetivo?

El Escudo de las Américas es una coalición política y militar presentada en marzo de 2026 durante una cumbre realizada en Miami y liderada por el presidente estadounidense Donald Trump. Su creación respondió al objetivo de coordinar acciones regionales frente al avance del crimen organizado transnacional.

Actualmente, la iniciativa reúne a 11 países del continente y plantea una estrategia conjunta para combatir organizaciones criminales mediante la cooperación policial, judicial y de inteligencia. También promueve el intercambio de información y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas entre sus integrantes.

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Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, Marco Rubio, Nasry Asfura y otros líderes políticos posan juntos en la cumbre 'Shield of the Americas' en Doral, Florida, en 2026.

La posibilidad de que el Perú se incorpore a este bloque ya había sido adelantada por el canciller Carlos Espá, quien durante la ceremonia de inicio de su gestión señaló que el Gobierno profundizará las relaciones con Estados Unidos y continuará los avances para concretar la adhesión del país al Escudo de las Américas.

Marco Rubio llamó a Keiko Fujimori para felicitarla por el inicio de su gobierno

La conversación entre Marco Rubio y Keiko Fujimori se produjo pocos días después de la juramentación presidencial del 28 de julio. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en el Perú, el político norteamericano llamó a la mandataria para felicitarla por el inicio de su gestión y expresar el respaldo de Washington.

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El secretario de Estado Marco Rubio y la presidenta peruana Keiko Fujimori aparecen en una composición fotográfica sobre su reciente conversación telefónica. (Composición: Infobae Perú)

Según el Departamento de Estado, durante el diálogo ambas autoridades abordaron temas vinculados con la cooperación bilateral, entre ellos la lucha contra el crimen transnacional, la ampliación del comercio, la promoción de inversiones y la preparación ante desastres naturales. Rubio también manifestó el interés de fortalecer la relación entre ambos países en los próximos años.

Con las declaraciones ofrecidas desde Mazamari, Keiko Fujimori reveló un aspecto que no había trascendido tras esa comunicación: el pedido formal para que el Perú pueda integrarse al Escudo de las Américas. La propuesta refuerza la intención del nuevo Gobierno de convertir la seguridad y la cooperación internacional en uno de los principales ejes de su relación con Estados Unidos.

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