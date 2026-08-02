Subsidio por lactancia en 2026: Conoce los pasos que debes seguir para que accedas a este pago único

Una madre revisa el trámite digital de un subsidio de EsSalud en su laptop mientras sostiene a su bebé en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante 2026, las madres trabajadoras afiliadas al Seguro Social de Salud (EsSalud) en Perú accederán a un subsidio económico por el nacimiento de sus hijos, según los lineamientos actualizados de la entidad. Se trata de un pago único que también cubre los casos de partos múltiples, con el objetivo de apoyar la economía familiar tras el nacimiento de un menor. EsSalud ha dispuesto que este subsidio se gestione mediante la modalidad Cero Trámites, lo que permite la entrega automática del beneficio tras el registro del nacimiento en los sistemas autorizados.

De acuerdo con la normativa vigente, el pago se activa siempre que el nacimiento quede asentado en los establecimientos de EsSalud, hospitales del Ministerio de Salud (Minsa), clínicas privadas o centros de salud de las Fuerzas Armadas, siempre que estos cuenten con el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea. Esta digitalización busca reducir los trámites presenciales y acelerar la entrega de los fondos a las familias beneficiarias.

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La modalidad Cero Trámites representa una de las innovaciones principales de la actual gestión de EsSalud, ya que automatiza el proceso y elimina la necesidad de gestionar formularios físicos para la mayoría de los casos. La institución ha informado que, en casos donde el nacimiento se registre correctamente en los sistemas digitales, el pago se habilita de manera automática para la madre afiliada.

EsSalud suele tener problemas para dar cita a sus afiliados. Foto: Actualidad Laboral

Requisitos para acceder al subsidio por lactancia

Para que la madre pueda acceder al subsidio, tanto ella como el padre deben estar afiliados a EsSalud y contar con vínculo laboral vigente al momento del nacimiento. El beneficio está dirigido exclusivamente a trabajadores y trabajadoras cuyo empleador realiza aportes activos al seguro social, lo que excluye a trabajadores independientes o aquellos que no tengan relación laboral formal.

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El proceso para obtener el subsidio establece que la solicitud debe presentarse en un plazo de hasta 98 días posteriores al nacimiento del menor. EsSalud contempla una ampliación del plazo de solicitud por seis meses adicionales, permitiendo que las familias que no puedan realizar el trámite a tiempo por motivos justificados dispongan de una ventana más amplia para gestionar el beneficio.

La entidad aclara que la presentación de la solicitud puede realizarse tanto en una agencia de Seguros de EsSalud como en una Oficina de Área de Bienestar Social, según la ubicación geográfica del afiliado. El trámite se considera concluido una vez que la documentación se valida y se confirma el cumplimiento de los requisitos.

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Una pareja revisa un formulario de ingreso de la plataforma digital EsSalud en una tableta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimiento para la verificación y consulta del estado del beneficio

Una vez registrada la solicitud, las madres o padres interesados pueden verificar el estado del subsidio a través de la plataforma oficial Cero Trámites. El acceso se realiza mediante el enlace Consulta, donde se solicita el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el código verificador y el número de certificado de nacimiento.

Este mecanismo digital permite consultar desde cualquier dispositivo conectado a internet, lo que facilita el seguimiento del proceso y evita desplazamientos innecesarios a las oficinas físicas de la entidad. EsSalud recomienda a sus usuarios verificar la información ingresada para evitar demoras por errores en los datos registrados.

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La entidad también ha puesto a disposición canales de atención telefónica y presencial para resolver inquietudes relacionadas con el subsidio por lactancia y orientar sobre los pasos a seguir en caso de incidencias con el trámite digital.

Una mujer amamanta a su bebé mientras el padre la acompaña con la mirada en un ambiente hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios y particularidades del subsidio por lactancia

El subsidio por lactancia de EsSalud consiste en un pago único que se otorga por cada menor nacido vivo, incluso en casos de partos múltiples. La entidad ha precisado que, para acceder al beneficio en nacimientos múltiples, se debe presentar un certificado de nacido vivo para cada uno de los menores, y el pago se realiza de manera individual para cada caso.

En contextos donde el nacimiento se produce fuera de los establecimientos habilitados con el sistema de registro en línea, los padres deberán presentar la documentación correspondiente en formato físico en las oficinas de EsSalud. El trámite, en estos casos, puede requerir una validación adicional y extender el plazo de entrega del subsidio.

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La existencia de este subsidio busca contribuir a la cobertura de los gastos iniciales que implica la llegada de un nuevo integrante a la familia, en línea con la política de protección social y salud materno-infantil impulsada por el Estado peruano.

Manos sostienen un certificado de nacimiento de EsSalud y un chupón azul, junto a un oso de peluche y una credencial de seguro social sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Información práctica para los beneficiarios

Para quienes deseen acceder al subsidio por lactancia de EsSalud, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos operativos:

El nacimiento debe estar registrado en un centro habilitado con el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea .

Ambos padres deben estar afiliados a EsSalud y tener vínculo laboral vigente al momento del nacimiento.

La solicitud debe presentarse dentro de los 98 días posteriores al nacimiento, con una ampliación de seis meses en casos justificados.

La consulta del estado del trámite puede realizarse en línea en EsSalud

Es necesario contar con el número de DNI , el código verificador y el número de certificado de nacimiento para acceder a la plataforma.

En partos múltiples, se debe presentar un certificado de nacido vivo por cada menor para recibir el pago correspondiente por cada uno.

La implementación de la modalidad digital ha reducido significativamente los tiempos de espera y la carga administrativa, según lo informado por la entidad. Las madres afiliadas pueden contar con este apoyo económico, siempre que se cumplan los requisitos y se complete el registro en los sistemas autorizados.

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