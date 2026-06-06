Proponen que adolescentes puedan tener cuentas de ahorro: BCRP, SBS y bancos están de acuerdo

Los adolescente podrían tener tarjetas, pero no para crédito y endeudarse, sino de débito y para ahorrar. - Crédito Freepik

Victor Flores Ruiz, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera, ha presentado un proyecto de ley que busca incluir a una gran parte de la población al sistema financiero, manejado por bancos, cajas y financieras.

La “Ley que regula la apertura y administración de cuentas bancarias de menores de edad” busca que adolescentes de 16 a 18 años puedan abrir una cuenta de ahorros a su nombre solo con la autorización de sus padres.

Pero para realizar esta propuesta, ya Flores Ruiz convocó a una mesa de trabajo para recibir aportes de diferentes entidades. El Banco Central de Reserva (BCRP), interesado en que se fortalezca la inclusión financiera; la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), interesado también en que se promueva así la educación financiera a temprana edad; y los bancos, quienes ganarían más clientes, estuvieron de acuerdo con la medida.

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Cuentas de ahorro para menores de edad

“La presente ley tiene por objeto promover la inclusión financiera y el ahorro de los adolescentes mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años, mediante el acceso y administración de productos financieros, bajo condiciones especiales de protección y educación financiera con el fin de preparar al adolescente para una adecuada vida financiera al alcanzar la mayoría de edad”, aclara el proyecto de ley.

Con esto la propuesta busca lo siguiente:

Promover la cultura del ahorro y la educación financiera

Facilitar el acceso de los adolescentes al sistema financiero formal

Garantizar la protección y seguridad de los recursos económicos de los adolescentes

Fortalecer la inclusión financiera y la autonomía económica progresiva

Reducir los riesgos asociados al manejo de dinero en efectivo.

Así, si se aprueba la medida, los adolescentes podrían ser titulares de cuentas de ahorro y cuentas de dinero electrónico en empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). Es decir, bancos, cajas y financieras.

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Requisitos y características

Sin embargo, habrán algunos lineamientos que se deban dar y definir. Por ejemplo, el proyecto señala que “la apertura de la cuenta requiere, por única vez, autorización expresa quien ejerza la patria potestad o la representación legal del adolescente. Otorgada dicha autorización, el adolescente podrá administrar la cuenta de manera directa, conforme a los límites y condiciones establecidos por la SBS”.

Sobre estas cuentas, tendrína las siguientes condiciones:

La titularidad corresponde exclusivamente al adolescente

El titular puede realizar actos de administración y disposición de fondos dentro de los límites establecidos por la SBS

Las cuentas de dinero electrónico y cuentas básicas se rigen, adicionalmente, por la normativa específica emitidas por la SBS

No podrá abrirse más de una cuenta del mismo tipo en una misma entidad financiera

Al alcanzar la mayoría de edad, la cuenta se sujeta automáticamente al régimen general aplicable a las personas con plena capacidad de ejercicio, conforme al artículo 42 del Código Civil.

Solo el 38% de jóvenes conoce el historial crediticio; la cifra baja al 7% en sectores socioeconómicos bajos.

La opinión de las entidades

La Asociación de Bancos del Perú se manifestó a favor de la medida, señalando que responde a una realidad ya existente en el uso de billeteras digitales y cuentas vinculadas a padres de familia. De igual manera, indicó que el acceso debe ser ágil y evitar requisitos notariales costosos que podrían desincentivar la inclusión financiera, especialmente en zonas rurales.

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Sin embargo, también resaltó la necesidad de establecer “candados” regulatorios y delimitar claramente las responsabilidades de las entidades financieras. Así, explicó que ya se vienen desarrollando campañas junto con el Ministerio del Interior para prevenir el préstamo de cuentas bancarias a organizaciones criminales. Consideró importante que la SBS reglamente de manera específica los tipos de cuentas, límites y controles aplicables a adolescentes.

También, tanto el BCRP como la SBS expresaron su opinión favorable en pos de la inclusión financiera que promovería, el impulso a los pagos digital y la educación en estos temas.