Cumplo 18 años hasta el mismo 7 de junio: ¿puedo votar en la segunda vuelta 2026?

Una fotografía macro conceptual muestra un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano junto a un ticket de pago oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre un fondo gris claro, simbolizando los procesos de identificación y administrativos del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de ciudadanos tienen dudas sobre el uso del DNI, los documentos válidos para sufragar y quiénes integran el padrón electoral. Estas son las respuestas oficiales del Reniec para evitar contratiempos el día de la votación.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026, una de las consultas más frecuentes entre los jóvenes está relacionada con la mayoría de edad. Muchos peruanos que cumplen 18 años entre la primera y la segunda vuelta creen que podrán acudir a las urnas, especialmente si ya cuentan con DNI de adulto.

Sin embargo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aclaró que la posibilidad de votar no depende únicamente de haber alcanzado los 18 años antes de la jornada electoral, sino de formar parte del padrón electoral aprobado para las Elecciones Generales 2026. Además, existen dudas recurrentes sobre el uso de DNI vencidos, documentos en trámite y otros casos especiales.

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¿Cumplo 18 años el mismo 7 de junio: puedo votar en la segunda vuelta 2026?

Reniec garantiza voto válido con DNI de foto juvenil para las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

No. Si cumples 18 años el 7 de junio de 2026, día de la segunda vuelta presidencial, no podrás votar.

Según explicó Reniec, el padrón electoral utilizado en la segunda vuelta es exactamente el mismo que se empleó en la primera vuelta del 12 de abril. Esto significa que solo están habilitados para sufragar los ciudadanos que cumplieron 18 años hasta el 12 de abril de 2026 y que fueron incorporados oportunamente al padrón electoral.

Por ello, quienes alcanzaron la mayoría de edad desde el 13 de abril de 2026 en adelante, incluso si ya tienen DNI de adulto, no forman parte del padrón electoral y no podrán emitir su voto en esta segunda vuelta.

¿Puedo votar con DNI vencido?

Un DNI caducado es mostrado en el contexto de una mesa de sufragio y una cabina de votación de la ONPE, mientras Reniec recuerda la importancia de tener el documento actualizado para las Elecciones 2026. (Infobae)

Sí. Reniec autorizó de manera excepcional el uso del DNI vencido para garantizar la participación ciudadana durante las Elecciones Generales 2026.

Además, especialistas de la entidad han precisado que el documento debe permitir identificar claramente al elector. Si la fotografía o los datos esenciales están deteriorados o ilegibles, los miembros de mesa podrían impedir el sufragio.

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¿Puedo votar con DNI electrónico?

Una mano adulta y una infantil sostienen un DNI electrónico de Reniec, simbolizando la adopción de la identidad digital en diferentes generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sí. El DNI electrónico es totalmente válido para votar.

También se aceptan las diferentes versiones del DNIe y, de acuerdo con las disposiciones emitidas por Reniec para este proceso electoral, incluso aquellos documentos electrónicos que hayan vencido podrán ser utilizados para identificarse en la mesa de sufragio.

¿Puedo votar con DNI azul?

Sí. El DNI azul sigue siendo un documento válido para sufragar.

No importa si se trata del modelo tradicional sin chip, ya que la Ley Orgánica de Elecciones reconoce tanto el DNI azul como el DNI electrónico como documentos oficiales de identificación para ejercer el voto.

¿Puedo votar con DNI amarillo?

Sí, pero solo en determinados casos.

Reniec dispuso que los ciudadanos que ya cumplieron 18 años y aún conservan el DNI amarillo de menor de edad podrán utilizarlo para votar, siempre que formen parte del padrón electoral de las Elecciones Generales 2026.

La medida busca garantizar el derecho al sufragio de los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad y todavía no realizaron el cambio al DNI de adulto.

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¿Puedo votar sin DNI?

Una mano entrega un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano con el escudo nacional visible a otra, sobre una mesa con material informativo de Reniec, simbolizando el acceso a la identidad ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No.

La Ley Orgánica de Elecciones establece que el voto solo puede ejercerse presentando el Documento Nacional de Identidad físico. No se aceptan fotografías, capturas de pantalla, copias, documentos digitales ni otros medios alternativos de identificación.

¿Puedo votar con denuncia policial?

No.

Si tu DNI fue robado o se perdió antes de la elección, la denuncia policial no reemplaza al documento de identidad y no te permitirá votar.

Lo recomendable es tramitar cuanto antes un duplicado del DNI. Si no logras obtenerlo antes de la jornada electoral, la denuncia podrá servir posteriormente para solicitar una dispensa o justificar la inasistencia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero no para sufragar.

¿Puedo votar con constancia de trámite?

No.

Los comprobantes de pago, tickets de recojo, colillas de trámite, constancias de renovación o cualquier otro documento emitido durante el proceso de obtención del DNI no son válidos para votar.

Las autoridades electorales han reiterado que únicamente se aceptará el DNI físico, ya sea azul, electrónico o amarillo en los casos autorizados.

¿Dónde recojo mi DNI?

Una mano entrega un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano con el escudo nacional visible a otra, sobre una mesa con material informativo de Reniec, simbolizando el acceso a la identidad ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puedes recoger tu documento en la oficina o agencia del Reniec que seleccionaste al momento de realizar el trámite.

Antes de acudir, se recomienda verificar si el documento ya se encuentra disponible mediante el servicio de consulta de estado de trámite habilitado por Reniec. El sistema muestra si el DNI está “en proceso”, “en agencia” o listo para ser entregado.

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¿Cuánto cuesta el duplicado de DNI?

Los costos vigentes para solicitar un duplicado son:

DNI electrónico para mayores de edad: S/ 33

DNI para menores de edad: S/ 16

El pago puede realizarse a través de Yape, Banco de la Nación, agentes autorizados o la plataforma Pagalo.pe, utilizando los códigos establecidos por Reniec para cada trámite.

¿Reniec atiende el día de elecciones?

Sí. Durante procesos electorales, Reniec suele implementar horarios especiales y jornadas extraordinarias para facilitar la entrega de DNI a los ciudadanos que tienen documentos pendientes de recojo.

Por ello, se recomienda consultar los horarios y oficinas habilitadas en los canales oficiales de Reniec antes del día de la votación, especialmente si realizaste recientemente un trámite de renovación o duplicado.