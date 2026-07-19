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Michael Hoyos llenó de elogios a Hernán Barcos tras debut con Sporting Cristal: “Me puede ayudar para adaptarme al fútbol peruano”

El delantero argentino se estrenó con el cuadro ‘rimense’ ante Deportivo Garcilaso y no dudó en halagar al ‘Pirata’. También habló sobre el duelo por Copa Sudamericana

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Michael Hoyos llenó de elogios a Hernán Barcos tras debut con Sporting Cristal.
Michael Hoyos llenó de elogios a Hernán Barcos tras debut con Sporting Cristal.

El arranque del Torneo Clausura 2026 trajo alivio y esperanza para Sporting Cristal, que logró un triunfo de local ante Deportivo Garcilaso. El resultado permitió al conjunto ‘rimense’ sumar sus primeros tres puntos y mirar hacia adelante, buscando dejar en el pasado el puesto 12 que lo mantuvo en riesgo de descenso durante el primer semestre. Más allá de la importancia colectiva, el partido estuvo marcado por el esperado debut del fichaje estrella: Michael Hoyos.

El atacante argentino-estadounidense saltó al campo con la expectativa de aportar experiencia y gol. Su estreno no solo fue bien recibido por la hinchada, sino que también le permitió sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta ‘celeste’, dejando buenas sensaciones tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros.

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Lo vi bien al equipo, contento porque se ganó, porque el equipo hizo un gran partido, por el debut y los minutos que tuve; me sentí muy bien, la verdad”, expresó ante la prensa el futbolista tras el encuentro, destacando la importancia del resultado.

Michael Hoyos disputó 15 minutos en el duelo de Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso. - créditos: Liga 1
Michael Hoyos disputó 15 minutos en el duelo de Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso. - créditos: Liga 1

Para el exfutbolista de Newell’s Old Boys, más allá de lo individual, la prioridad era sumar de a tres y enfocarse rápidamente en el siguiente partido ante Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana, programado para el miércoles 22 de julio. “Creo que todos queríamos que sucediera esto hoy (el sábado), que ganemos. Toca disfrutarlo y ya mañana (domingo) pensar en el miércoles, que es un partido muy importante”, añadió.

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En cuanto a su integración al vestuario, Michael Hoyos no dudó en elogiar la figura de Hernán Barcos, referente de Sporting Cristal y pieza clave para su adaptación en el fútbol peruano. “Bien, diez puntos la relación con Hernán. Coincidimos en los mismos países anteriormente y nos llevamos muy bien. Podemos hablar de varias cosas; él tiene mucha experiencia y también me puede dar una mano para adaptarme mejor al fútbol peruano”, reveló.

La hinchada ‘bajopontina’, ilusionada por la incorporación de Hoyos, le trasladó rápidamente la presión y el deseo de pelear por el título nacional. “Sí claro, es lo que buscamos todos, lo que queremos, y para eso vinimos. Es partido a partido, obviamente todos van por lo mismo, no es que todos lo pueden conseguir, pero estamos ilusionados y expectantes en hacer el trabajo para que nos podamos quedar nosotros (con la Liga 1 2026)”.

El delantero argentino-estadounidense habló de su debut con el cuadro 'cervecero' y elogió a Hernán Barcos. (Video: Radio Ovación)

Roberto Mosquera sobre debut de Michael Hoyos con Sporting Cristal

Por su parte, el técnico Roberto Mosquera no tardó en pronunciarse sobre el estreno de Michael Hoyos en Sporting Cristal, resaltando tanto su calidad humana como futbolística. Para el entrenador, la llegada de un jugador con “buen cartel como persona y también como jugador” representa una oportunidad para el plantel en varios aspectos.

El estratega peruano subrayó que lo mostrado en el debut es apenas una muestra del potencial de Hoyos, considerando que el atacante llevaba más de tres meses sin disputar partidos oficiales: “Yo resalto lo que hizo ahora porque él tiene más de tres meses sin jugar competitivamente, solo ha estado entrenando. Entonces creo que hemos visto parte de lo que puede ser y nos ha agradado. Imagínate cuando ya tenga consolidado un mes o un mes y medio de trabajo, creo que va a ser una ventana muy importante adelante”.

Mosquera Vera también anticipó variantes tácticas para aprovechar las características del exjugador de Independiente del Valle. “Va a haber partidos en los que jugaré con dos delanteros, que también Cristal lo ha hecho poco; entonces me da la posibilidad, de acuerdo al rival, decidir si jugamos con dos o con uno”, explicó Mosquera, dejando abierta la puerta a nuevas fórmulas ofensivas.

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