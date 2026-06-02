Una indecisión del Osiptel podría estar bloqueando el ingreso de nuevos operadores móviles y el avance del eSIM en el Perú

El mercado de telefonía móvil en Perú enfrenta limitaciones por una regulación que retrasa la competencia y la adopción del eSIM.

El mercado de telefonía móvil en Perú atraviesa un momento de transición, marcado por el surgimiento de nuevas tecnologías y la búsqueda de mayor competencia.

Aunque los usuarios acceden cada año a más gigas y mejores planes, el ingreso de nuevos operadores y la adopción de innovaciones como el eSIM avanzan a un ritmo más lento de lo esperado.

Diversos actores del sector señalan que la regulación actual presenta obstáculos que dificultan tanto el desarrollo de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) como la masificación de soluciones digitales.

OMV: una alternativa limitada por acuerdos mayoristas

Un OMV es una empresa que ofrece servicios de telefonía móvil sin tener su propia red de antenas ni espectro radioeléctrico. Para funcionar, alquila la infraestructura de uno de los operadores tradicionales, lo que le permite comercializar planes y servicios a los usuarios finales.

Los OMV suelen diferenciarse por propuestas digitales, atención personalizada, ofertas dirigidas a nichos específicos o formatos como la activación en línea. Su presencia aporta diversidad y nuevas opciones en un mercado donde el dominio de las grandes empresas es notorio.

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La brecha de precios mayoristas afecta la capacidad de los OMV para competir frente a los grandes operadores móviles en Perú.

En Perú, los 4 grandes operadores —Claro, Movistar, Entel y Bitel— concentran la mayor parte de las líneas móviles y controlan la infraestructura de red. Los OMV dependen de acuerdos mayoristas con estas empresas para poder operar.

En este escenario, el eSIM emerge como una innovación relevante: se trata de una tarjeta SIM digital integrada en el dispositivo, que permite activar o cambiar de operador móvil sin usar una tarjeta física ni acudir a una tienda.

Para los OMV, el eSIM representa una oportunidad, ya que facilita la contratación digital y reduce los costos logísticos, pero su masificación enfrenta barreras técnicas, comerciales y regulatorias.

Tarifas, desfases y márgenes: el dilema de los operadores virtuales

Mariano de Osma, CEO de Guinea Mobile —empresa que opera Cuy Móvil en Perú—, explica para Infobae Perú que, aunque el modelo OMV permite ofrecer servicios innovadores, la regulación y las condiciones del mercado dificultan su crecimiento.

“Las tarifas mayoristas que pagamos por el uso de la red han sido poco competitivas durante años. Hay un desfase de hasta 6 meses entre la publicación de tarifas de referencia y su entrada en vigencia, lo que nos obliga a operar con precios desactualizados frente a la dinámica del mercado”, detalla De Osma.

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OSIPTEL actualizó la normativa de OMV en 2024, pero el sector considera que persisten trabas regulatorias importantes.

Esta situación se agrava porque los grandes operadores mejoran sus planes y aumentan la cantidad de gigas ofrecidos, pero los OMV no acceden a rebajas equivalentes en los precios mayoristas.

El directivo señala que el precio de los datos móviles varía cada año entre 13% y 20%, impulsado por dos factores principales: el consumo de gigas crece cerca de 40% anual y los operadores tradicionales ofrecen más datos por menos dinero.

Esto obliga a los OMV a ajustar sus propias ofertas para no perder competitividad, pero sus márgenes se ven presionados. “Si un operador tradicional pasa de ofrecer 10 GB a 20 GB por el mismo precio y el OMV no recibe una rebaja similar en el costo mayorista, el margen se reduce o incluso desaparece”, advierte De Osma.

Reuniones con Osiptel y promesas de ajustes regulatorios

En 2024, OSIPTEL actualizó la norma ORMD (Reglamento de Operadores Móviles Virtuales), que buscó mejorar el marco regulatorio para los OMV. Sin embargo, representantes del sector consideran que los cambios han sido insuficientes.

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Persisten barreras en los tiempos de negociación, la estructura de tarifas y la capacidad de los OMV para replicar la dinámica competitiva de los grandes operadores.

Según De Osma, el proceso para renegociar tarifas sigue siendo largo y el desfase de 6 meses entre la publicación y la aplicación efectiva de los nuevos precios mayoristas sigue vigente.

La adopción del eSIM en Perú enfrenta barreras técnicas, comerciales y regulatorias que dificultan su masificación.

Frente a este escenario, Guinea Mobile y otros OMV han sostenido reuniones constantes con Osiptel, el organismo regulador, para exponer la necesidad de ajustes en la normativa y buscar una mayor agilidad en la actualización de tarifas.

“Hemos participado en mesas de trabajo y presentado propuestas, pero todavía persisten barreras que restringen la competencia y ralentizan la adopción de tecnologías como el eSIM”, afirma De Osma.

El sector espera que los próximos cambios regulatorios permitan una mayor integración de nuevos operadores y aceleren la modernización del mercado.

El contraste internacional: Brasil y México llevan la delantera

La comparación internacional muestra que otros países han logrado escenarios mucho más abiertos y dinámicos. En Brasil, existen más de 200 OMV activos y actores como el banco digital Nubank han lanzado sus propias marcas móviles, impulsados por regulaciones más flexibles y actualizadas.

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México y Colombia también han visto un desarrollo acelerado de los OMV gracias a normativas que facilitan la entrada y operación de nuevos jugadores. Para las empresas peruanas del sector, estos ejemplos refuerzan la importancia de que el regulador adapte las reglas a la realidad tecnológica y a las tendencias globales.

El crecimiento de los OMV en Perú es más lento que en Brasil, país que ya superó los 200 operadores móviles virtuales.

Guinea Mobile, entre diversificación y obstáculos del mercado

Guinea Mobile opera en Perú desde 2019 y se ha consolidado como el OMV con más tiempo en el mercado local. Bajo el modelo de agregador, la empresa gestiona 8 marcas, 4 propias y 4 marcas blancas, dirigidas a distintos segmentos: desde Q Mobile, enfocada en usuarios digitales y eSIM, hasta Peru SIM para turistas, soluciones para IoT y propuestas corporativas.

Además, colabora con empresas de otros sectores para lanzar ofertas conjuntas y ampliar la base de clientes. De cara al futuro, Guinea Mobile proyecta triplicar su base y alcanzar 300.000 líneas activas para fines de 2027, apostando por la expansión digital, la diversificación de servicios y la búsqueda de acuerdos más justos en el mercado mayorista.

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El crecimiento del sector dependerá de la capacidad del regulador para adaptar las reglas a las nuevas dinámicas tecnológicas y de los operadores para desarrollar propuestas que respondan a las necesidades de los usuarios peruanos.