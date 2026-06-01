Milett Figueroa vuelve a la pantalla chica: todo sobre su personaje de Bárbara en 'Valentina Valiente'

Milett Figueroa anunció su ingreso a la telenovela peruana ‘Valentina Valiente’ y marcó así su regreso oficial a la actuación, dejando atrás la etapa mediática ligada a su relación con Marcelo Tinelli y enfocándose en su desarrollo profesional.

La actriz y modelo peruana fue presentada en el programa ‘Arriba Mi Gente’, donde adelantó que su nuevo personaje, Bárbara, “dará de qué hablar” y promete refrescar la trama de la producción de Latina.

En la entrevista, Figueroa definió a Bárbara como “auténtica, apasionada y una mujer que sabe escuchar”. Según explicó, la aparición de Bárbara será determinante en la casa de Alejandro, el galán de la historia, y su llegada pondrá en tensión la dinámica sentimental del elenco principal.

“Va a ser probar el amor. No sé si serrucharle el piso o tal vez él se enamora de nuevo de otra persona. Quién sabe, lo voy a descubrir con ustedes en el capítulo”, comentó Milett, generando expectativa sobre el destino del triángulo amoroso en la novela.

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La actriz Milett Figueroa cuenta sobre su incorporación a la telenovela 'Valentina Valiente'. Descubre los secretos de su nuevo personaje, Bárbara, quien llega para poner a prueba el amor de los protagonistas. Video: Instagram Arriba Mi Gente

La actriz también subrayó que su personaje se construirá progresivamente junto con el público, y que la respuesta de los televidentes influirá en la continuidad de la historia. “Mucho de lo que van a ver acá es parte de una historia que yo también voy a construir. Si al público le gusta, Valentina va a seguir; el público decide”, afirmó en Latina Noticias.

Un regreso a la ficción en medio de cambios personales

El retorno de Milett Figueroa a la pantalla peruana ocurre tras una etapa de alta exposición mediática por su relación y posterior ruptura con Marcelo Tinelli, figura emblemática de la televisión argentina. En entrevistas recientes, la actriz reconoció que el proceso de separación ha sido doloroso, pero que se encuentra concentrada en su carrera y alejada de la polémica.

“Estoy haciendo las cosas súper bien, nunca me refiero a nadie, nunca ataco a nadie. Estoy concentrada en mi trabajo, por eso no quiero hablar de nadie, felizmente no tengo la necesidad de hacerlo”, declaró en ‘Arriba mi gente’.

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Figueroa también aclaró su postura frente a las controversias surgidas en el entorno de Tinelli y la querella legal que mantiene con Mimi Alvarado, pareja de Luciano ‘El Tirri’. “Estoy concentrada en mi trabajo, entiendo la preocupación por ese tema porque es un tema de difamación, pero estoy alejada de todo eso”, aseguró.

Milett también admitió, en ‘Amor y Fuego’, que la ruptura con Tinelli continúa siendo un proceso emocional complejo y recalcó la importancia del amor propio y de establecer límites en las relaciones personales. La actriz explicó que su decisión de finalizar el vínculo se debió a diferencias de valores y a la necesidad de priorizar su bienestar y dignidad.

‘Valentina Valiente’: contexto, elenco y el impacto de Bárbara en la historia

La telenovela ‘Valentina Valiente’, ambientada en el barrio de San Jerónimo, se ha convertido en una de las apuestas más ambiciosas de la televisión nacional. Producida por Chasqui Producciones y dirigida por Miguel Zuloaga, la historia es protagonizada por Mayra Goñi (Valentina) y el actor mexicano Rodrigo Brand (Alejandro). El elenco incluye figuras como Roberto Moll, Haydeé Cáceres, Toño Vega, Mariel Ocampo, y un grupo de jóvenes talentos que representan la diversidad y el dinamismo de la nueva ficción peruana.

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La trama gira en torno a Valentina, una joven luchadora y solidaria que enfrenta desafíos familiares, sociales y románticos. La llegada de Bárbara, el personaje de Milett Figueroa, promete ser un punto de inflexión en el desarrollo de la historia, generando conflictos, alianzas y nuevas posibilidades dramáticas.

El elenco completo de la nueva telenovela de Latina, 'Valentina Valiente', posa sonriente durante su presentación oficial ante los medios. (Instagram Latina)

Según adelantó la actriz, su personaje es “bien divertida, fresca y le encanta subirle el ánimo a la gente”, pero también representa un desafío para los protagonistas y un elemento de cambio en la narrativa.

El regreso de Milett Figueroa a la actuación, y especialmente su participación en ‘Valentina Valiente’, no solo marca una nueva etapa en su vida profesional, sino que también reafirma su apuesta por el arte y la ficción nacional. La actriz invitó al público a seguir su trabajo y a opinar sobre la evolución de Bárbara, anticipando que su papel traerá sorpresas y debates entre los seguidores de la novela.

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