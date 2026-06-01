Federación de Estudiantes confirma paro en 16 regiones y advierte nuevas protestas ante recortes en universidades públicas

Desde la Federación de Estudiantes del Perú se convoca a una gran movilización nacional. Los jóvenes alzan su voz contra el abandono estatal, pidiendo una nueva ley universitaria, carnets válidos todo el año y un futuro digno para la educación superior. Facebook: Huanca York Times

La movilización estudiantil volvió a ocupar espacios universitarios en distintas regiones del país. Este lunes, organizaciones representativas del sector educativo impulsaron una jornada de protesta que involucró a estudiantes de universidades, institutos y centros escolares. La medida se desarrolló en un contexto marcado por cuestionamientos a las políticas públicas vinculadas con la educación superior y por reclamos relacionados con la participación estudiantil en la toma de decisiones.

La convocatoria tuvo alcance nacional y reunió demandas que abarcan aspectos académicos, presupuestales y de representación. Los organizadores sostienen que varios de estos pedidos permanecen pendientes desde hace años y consideran necesario abrir un proceso de discusión que incorpore de forma directa a la comunidad estudiantil.

La protesta también tuvo expresiones concretas dentro de algunas casas de estudio. En determinadas regiones se reportaron acciones de fuerza impulsadas por grupos universitarios que buscaron visibilizar sus reclamos mediante la ocupación de espacios académicos y administrativos.

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Paro universitario alcanza a 16 regiones del país

La FEP confirmó que la protesta de 24 horas fue acatada en distintas partes del país. Composición: Infobae

La Federación de Estudiantes del Perú (FEP) informó que el paro nacional universitario de 24 horas fue acatado en 16 regiones. La organización señaló que la jornada constituye la primera etapa de un proceso de movilización más amplio que podría continuar durante la gestión del próximo gobierno.

Luis Escudero, presidente de la FEP, explicó a RPP que la protesta se centra principalmente en dos demandas. “Nosotros estamos acatando el paro nacional de estudiantes en 16 regiones y nuestras dos plataformas principales son: primero, una ley universitaria nueva que venga de los estudiantes, y dos, nos preocupa mucho el recorte presupuestal que conlleva básicamente a la mala calidad de la educación universitaria”, manifestó.

Según indicó el dirigente, la organización comunicó su pliego de demandas a la Defensoría del Pueblo y busca que la convocatoria alcance a todas las universidades públicas del país.

Dentro de su Plataforma Nacional de Lucha, la FEP plantea 16 puntos. Entre ellos figura el incremento del presupuesto destinado a educación hasta llegar al 6 % del Producto Bruto Interno (PBI) y la elaboración de una nueva Ley Universitaria con participación estudiantil.

La organización también solicita medidas relacionadas con el bienestar de los estudiantes. El pliego incluye la ampliación de la cobertura de comedores y residencias universitarias para beneficiar al menos al 40 % de la población estudiantil, además de la implementación de servicios de acompañamiento psicológico.

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Otro de los pedidos contempla la creación de guarderías universitarias destinadas a estudiantes, docentes y trabajadores. La propuesta apunta a ampliar los mecanismos de apoyo dentro de las instituciones de educación superior.

Cambios propuestos en representación estudiantil y beneficios académicos

Nueva Ley Universitaria elaborada con participación estudiantil y aumento del presupuesto educativo hasta el 6 % del PBI. Facebook: Federación de Estudiantes del Perú

Las demandas presentadas por la federación incorporan modificaciones vinculadas al gobierno universitario. Entre ellas figura la eliminación del requisito de pertenecer al tercio superior para postular a órganos de cogobierno estudiantil.

Asimismo, la organización plantea que los estudiantes cuenten con una representación del 50 % dentro de los órganos de gobierno de las universidades.

El documento también incluye pedidos relacionados con el medio pasaje universitario. La federación exige el cumplimiento efectivo de este beneficio para actividades académicas en todo el territorio nacional.

En materia administrativa, se solicita una reforma integral del sistema de emisión del carné universitario, con criterios de accesibilidad, eficiencia y carácter no lucrativo. Además, se propone ampliar la vigencia de dicho documento a un mínimo de dos años.

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Demandas sobre legislación y denuncias de persecución

La plataforma presentada por la FEP incorpora temas que trascienden el ámbito académico. Entre sus exigencias figura la derogatoria de las denominadas leyes anti forestales y procrimen aprobadas durante el periodo congresal 2021-2026.

El pliego también menciona denuncias relacionadas con persecución política, acoso académico, terruqueo y asesinatos extrajudiciales contra estudiantes y ciudadanos que, según la organización, denunciaron actos de corrupción e injusticias. En ese marco, solicita sanciones efectivas, acceso a la justicia y mecanismos de reparación.

Piden eliminar requisitos para el cogobierno estudiantil y alcanzar 50 % de representación en órganos universitarios. Facebook: FEP

Toma de instalaciones en la Universidad Nacional de San Agustín

En paralelo al paro nacional, estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), ubicada en Arequipa, ocuparon el área de Sociales de la sede central de la institución.

La medida restringió el acceso de estudiantes, docentes y personal administrativo desde las primeras horas de la mañana. La acción se desarrolló en el local situado en la avenida Venezuela, dentro del cercado de la ciudad.

La protesta generó posiciones distintas entre los universitarios. Algunos expresaron su malestar debido a la suspensión de actividades académicas y señalaron que la ocupación no fue comunicada previamente al conjunto del estudiantado. Otros manifestaron respaldo a la medida mediante carteles y arengas dirigidas contra la actual gestión del rector Hugo Rojas Flores.

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Mientras la jornada de protesta avanzaba en distintas regiones, la federación estudiantil ratificó que el paro tendría una duración de 24 horas y confirmó que evaluará nuevas acciones una vez que las próximas autoridades nacionales asuman funciones.