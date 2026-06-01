Johan Fano explicó por qué no salen nuevos delanteros en el fútbol peruano: “Nos enfatizamos más en entrenar y no en formar”

(Selección Peruana)

Palabra de un goleador nato. Johan Fano atribuyó la escasez de delanteros peruanos a una cadena de decisiones que, según planteó, debilitó el trabajo en menores: poca prioridad institucional, reglamentos que reducen minutos para juveniles y una formación que privilegia lo táctico por encima de los fundamentos técnicos desde edades tempranas.

Para el exatacante, la pregunta de fondo no pasa solo por la selección, sino por el sistema que alimenta al profesionalismo. En una conversación en el programa Fútbol como Cancha, sostuvo que el problema se arrastra desde hace años y apuntó a la federación y a los clubes por el modelo de desarrollo, marcado —de acuerdo con su diagnóstico— por la contratación de entrenadores sin perfil de formadores y por una estructura concentrada en Lima, con menor alcance hacia provincias.

El debate se centró en por qué la posición de “nueve” no se renueva con regularidad. Fano vinculó esa falta de recambio con el uso extendido de extranjeros en los planteles y con una idea instalada en el medio local: que un futbolista de 17 o 18 años sigue “siendo un chico” y no está listo para competir en Primera. “¿Por qué un chico de 17 años no puede estar en el fútbol profesional?”, planteó, antes de advertir que, cuando se apuesta por el resultado inmediato, se “tapa” el espacio de los jóvenes.

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La crítica a las divisiones menores y la dependencia de extranjeros

(Instagram)

Fano explicó que el principal origen del déficit está en el trato que reciben las categorías juveniles. “Sencillamente no se le ha dado la importancia a las divisiones menores”, afirmó, y remarcó que el primer reclamo debe dirigirse a la federación y luego a los clubes. En su lectura, el problema se agrava cuando las instituciones buscan soluciones rápidas: “Si seguimos viendo la oportunidad de tener seis, siete extranjeros y de traer tanta gente foránea a entrenar a los chicos sin ser formadores y solamente técnicos, vamos a seguir padeciéndolo”, sostuvo.

En esa misma línea, asoció el diagnóstico con el rendimiento reciente de selecciones juveniles en torneos internacionales. En el marco del intercambio, aludió a participaciones de categorías sub-17 y sub-20 y lo vinculó con la producción ofensiva. Dijo que ir a un certamen “y no hacer ni un gol” y luego a otro “y hacer dos goles” expone, a su juicio, una señal sobre el nivel de la preparación en el país y el lugar que se le asigna a la enseñanza específica de la posición de atacante.

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Consultado por las normas, el exdelantero amplió el foco más allá del número de extranjeros habilitados. “En todo”, respondió, y enumeró elementos que, según dijo, condicionan el desarrollo: desde la forma en que se organiza la competencia hasta la lógica de oportunidades para futbolistas jóvenes. En su argumento, la combinación entre reglamentos, urgencias deportivas y decisiones de plantel reduce el margen para que un juvenil atraviese el proceso con continuidad.

Centralización en Lima y oportunidades limitadas en provincias

(Selección Peruana)

En su intervención, Fano colocó un énfasis especial en la estructura territorial del fútbol peruano. A su entender, la centralización en Lima restringe la identificación de talentos fuera de la capital. “Desde la centralización del fútbol, que todo se rige en torno a solamente Lima y no ver a nivel provincia y no ver a nivel departamental lo que verdaderamente pueden haber talentos”, explicó.

El exgoleador vinculó ese modelo con una idea que, según señaló, se repite en el discurso interno: se exige rendimiento inmediato al juvenil, se le otorgan pocos partidos y, si el resultado no acompaña, la crítica aparece antes que la paciencia. “Todo tiene un proceso, todo tiene un porqué, todo tiene un momento”, dijo, y defendió que el crecimiento depende de un marco sostenido de “confianza” y “continuidad”.

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En ese tramo, también involucró a los medios en la dinámica de presión temprana sobre los futbolistas que debutan. No lo planteó como un señalamiento individual, sino como parte de un circuito que, en su opinión, termina por desincentivar la apuesta por canteranos en posiciones sensibles como la del centrodelantero.

El intercambio en el programa planteó otro punto: la necesidad de distinguir entre detectar talento y convertirlo en futbolista profesional. Para Fano, la “materia prima” existe, pero se diluye si no hay una ruta de formación consistente desde edades tempranas y si el acceso al profesionalismo se bloquea por decisiones estructurales.

Formadores especializados y una enseñanza técnica desde chicos

(Alianza Lima)

La parte más extensa del análisis de Fano giró en torno a la diferencia entre “entrenar” y “formar”. En su visión, el país contrata técnicos que trabajan sobre conceptos avanzados sin una base técnica consolidada en los jóvenes. “Hoy estamos más enfatizados en entrenar y no formar”, expresó, tras definir qué debería hacer un formador: enseñar desde los 11, 12 o 13 años recursos elementales de la posición y del juego.

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Enumeró contenidos concretos que, según describió, deben instalarse en esa etapa: conducción, control del balón, control orientado, perfil corporal en ataque, marca, desmarque y juego aéreo. “El formador es aquel que te va a enseñar… primero partes técnicas”, explicó, y subrayó que esos aprendizajes se trabajan desde los ocho o nueve años, no cuando el futbolista ya está cerca del plantel profesional.

En el diálogo, además, cuestionó el uso de terminología táctica compleja a edades tempranas, al sostener que puede confundir. Planteó que muchas veces el mensaje más simple y directo facilita la comprensión del chico, mientras que un exceso de jerga no garantiza mejor aprendizaje, y puede ocultar carencias reales en la enseñanza.

También se refirió a la responsabilidad dirigencial en la elección de perfiles para el fútbol formativo. En la conversación se mencionó el caso de un técnico identificado como Daniel Ahmed, y Fano lo utilizó como ejemplo para insistir en que los anuncios de proyectos a varios años no sirven si no se traducen en jugadores formados y en rendimientos competitivos en juveniles.

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El eje final del intercambio se centró en la necesidad de especialistas por puesto, con énfasis en el centrodelantero. Fano recordó que propuso la idea de contar con un preparador específico para “nueves”, similar a lo que existe con los arqueros. “Debe de existir una posibilidad de tener… un preparador específico para los nueves, como los tiene el arquero”, señaló. En ese tramo, defendió que la posición tiene acciones y decisiones particulares que requieren entrenamiento diferenciado.

En la misma conversación, uno de los participantes aportó ejemplos de trabajos individualizados en etapas juveniles: mencionó a Flavio Maestri y Andrés Mendoza con un formador identificado como Alberto Gallardo, y también citó el caso de Paolo Guerrero en el Bayern de Múnich con un referente histórico como Gerd Müller. El planteo que quedó sobre la mesa fue que cada club podría incorporar exdelanteros como instructores de posición para chicos de 14 o 15 años, bajo una lógica de desarrollo sostenido.

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