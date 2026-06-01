María Pía Copello confirma que es sobrina prima de Miguelito Barraza y Cecilia Barraza: “Por eso mi mamá es tan alegre”

La presentadora aseguró que el carácter alegre de su madre podría explicarse por sus raíces familiares. YouTube/ sin más que decir.

Una conversación casual terminó convirtiéndose en una de las revelaciones más inesperadas sobre la vida personal de María Pía Copello. La conductora sorprendió a sus seguidores y a los propios integrantes de su podcast al confirmar que mantiene un vínculo familiar directo con dos reconocidas figuras del espectáculo peruano: el cómico Miguelito Barraza y la cantante criolla Cecilia Barraza.

La inesperada confesión ocurrió durante una reciente edición del podcast “Sin más que decir”, espacio que comparte con Diana Sánchez, Israel Dreyfus y Flor Ortola. En medio de una conversación sobre la familia y las características heredadas de los padres, la presentadora decidió revelar un dato que muy pocas personas conocían.

La noticia tomó completamente por sorpresa a sus compañeros, quienes reaccionaron con asombro al descubrir que María Pía tiene una conexión familiar con dos personajes emblemáticos del entretenimiento peruano. Mientras la conversación avanzaba, la conductora explicó con detalle cómo se da este parentesco.

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El exproductor de La Manada, Abneer, aparece en el podcast de Maria Pia Copello junto a otros panelistas, marcando su ingreso tras la salida de Peter Fajardo.

Según contó, tanto Miguelito Barraza como Cecilia Barraza son primos hermanos de su madre, Luisa Copello, por lo que ella es sobrina prima de ambos artistas. La revelación provocó inmediatas expresiones de sorpresa en el set, ya que ninguno de los integrantes del programa conocía este aspecto de la historia familiar de la conductora.

Durante años, la empresaria ha sido una de las figuras más populares de la televisión peruana. Su carrera ha estado marcada por programas infantiles, espacios de entretenimiento y una importante presencia en plataformas digitales. Sin embargo, a pesar de la exposición mediática que ha acompañado gran parte de su trayectoria, este detalle familiar había permanecido prácticamente desconocido para el público.

La conductora aprovechó la conversación para hablar de su madre, conocida cariñosamente por sus seguidores como “Luchita”, quien se ha ganado el cariño de miles de personas gracias a las constantes apariciones que realiza junto a su hija en redes sociales.

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Con el humor que la caracteriza, María Pía explicó que el carácter alegre y espontáneo de su madre podría tener una explicación familiar bastante clara. “Por eso mi Luchita es así de alegre, es verdad, mi mamá es muy chisposa, es muy alegre”, comentó la conductora entre risas.

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María Pía Copello confirma negociaciones para regresar a América TV

El posible regreso de María Pía Copello a la televisión peruana comienza a tomar forma. La conductora, influencer y creadora de contenido confirmó que actualmente mantiene conversaciones con América TV y ProTV para concretar un nuevo proyecto televisivo que podría marcar su retorno a la pantalla chica después de varios años enfocada en el mundo digital.

La noticia fue revelada por la propia presentadora a través de uno de sus espacios digitales, donde decidió responder a las constantes consultas de sus seguidores sobre una eventual vuelta a la televisión. Aunque dejó claro que todavía no existe un acuerdo definitivo, reconoció que las negociaciones avanzan y que ambas partes tienen interés en sacar adelante el proyecto.

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Las declaraciones de María Pía rápidamente generaron expectativa entre sus seguidores, quienes desde hace tiempo especulan con la posibilidad de verla nuevamente al frente de un programa de televisión. Su trayectoria como conductora y el éxito que ha logrado construir en plataformas digitales convierten cualquier posible regreso en una noticia de gran interés para la audiencia.

Durante la conversación, la también empresaria explicó que las coordinaciones se vienen realizando directamente con ProTV, la productora liderada por Mariana Ramírez del Villar, responsable de algunos de los formatos más exitosos de la televisión peruana.

“Yo ya estoy en conversaciones en realidad con América. Sí, estoy en conversaciones con ProTV, en realidad, que con Mariana nos hemos juntado y de hecho tenemos la intención de hacer este programa los días sábados”, señaló.

La conductora e influencer reveló que su programa sabatino está en proceso de negociación con América TV y ProTV. YouTube: 'Q'Bochinche'.