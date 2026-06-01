Morgue de Satipo conserva cadáveres con bolsas de hielo ante falta de refrigeración y escasez de médicos legistas

En la provincia de Satipo, la morgue central lleva más de un año sin su cámara frigorífica operativa. Esta grave negligencia obliga a los familiares de los fallecidos a comprar bolsas de hielo para conservar los cuerpos y evitar su descomposición mientras esperan la necropsia. ATV

La situación de los servicios forenses en varias provincias del país volvió al centro de la atención pública tras una denuncia realizada en Satipo, donde familiares de víctimas reportaron dificultades para conservar los cuerpos de sus seres queridos mientras esperaban los procedimientos legales correspondientes.

El caso expuso una serie de carencias que afectan el funcionamiento de la morgue provincial y que, según testimonios recogidos por medios de comunicación locales y nacionales, obligan a los deudos a asumir gastos adicionales para evitar el deterioro de los restos. La problemática también puso en evidencia limitaciones relacionadas con la disponibilidad de personal especializado para la realización de necropsias.

La morgue de Satipo carece de una cámara frigorífica desde hace más de un año. Esta situación afectó recientemente a los familiares de dos personas fallecidas en accidentes de tránsito, cuyos cuerpos permanecieron en las instalaciones mientras esperaban la necropsia.

Según el reporte, los deudos tuvieron que adquirir bolsas de hielo para intentar conservar los restos durante la espera. La hija de una de las víctimas denunció que la familia desembolsó más de 120 soles en la compra de hielo con el objetivo de retrasar la descomposición del cadáver.

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La entrega de los cuerpos estaba prevista para la mañana del lunes, una vez culminados los procedimientos médico-legales requeridos. Hasta entonces, las familias continuaron afrontando los costos derivados de la falta de refrigeración adecuada en la morgue.

Falta de cámara frigorífica agrava la atención forense

Morgue de Satipo carece de cámara frigorífica desde hace más de un año, afectando la conservación de cuerpos. Redes sociales

Además, la ausencia de una cámara frigorífica constituye uno de los principales problemas que enfrenta la morgue de Satipo. La situación se mantiene desde hace más de un año sin una solución definitiva.

La carencia de este equipamiento obliga a utilizar métodos temporales para la conservación de cadáveres, una práctica que genera preocupación entre los familiares y la población local. Las imágenes difundidas mostraron cuerpos rodeados por bolsas de hielo dentro de las instalaciones.

El caso adquirió mayor relevancia debido a que la conservación adecuada de los restos resulta fundamental para garantizar las condiciones necesarias durante los procedimientos forenses y la posterior entrega a los familiares.

Ausencia de médicos legistas durante los fines de semana

Otro de los problemas expuestos durante el informe corresponde a la falta de médicos legistas los fines de semana en la provincia de Satipo.

Esta limitación influye directamente en los tiempos de atención de los casos que llegan a la morgue. Como consecuencia, los cuerpos de las víctimas permanecen más tiempo en las instalaciones hasta que se pueda realizar la necropsia correspondiente.

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Denuncian represalias tras la difusión del caso

Uñas morgue muerto muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la misma cobertura periodística surgió una nueva denuncia por parte de los familiares de una de las víctimas. Los deudos acudieron a la morgue con más bolsas de hielo transportadas en una mototaxi para continuar con la conservación del cuerpo.

Sin embargo, los familiares afirmaron que los trabajadores de la morgue se negaron a recibir el hielo. De acuerdo con el testimonio, la negativa estaría relacionada con la difusión pública de las condiciones en las que funciona el establecimiento.

Los familiares del señor Amadeo Contreras Maximiliano expresaron su malestar por esta situación. Según el reporte, los trabajadores habrían manifestado: “No, no les vamos a recibir el hielo porque ustedes nos han expuesto en redes sociales”.

Población busca alternativas ante la falta de soluciones

El informe también dio cuenta del creciente descontento entre los habitantes de Satipo frente a la prolongada ausencia de una cámara frigorífica.

Entre los ciudadanos surgió la posibilidad de organizar una colecta para recaudar fondos destinados a la adquisición del equipo necesario para la morgue provincial. La iniciativa apareció en medio de los cuestionamientos dirigidos a las autoridades responsables de atender esta problemática.

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Durante la entrevista, se sostuvo que el Gobierno Regional de Junín tampoco solucionó el problema relacionado con la refrigeración de la morgue. Mientras tanto, los familiares continúan afrontando las consecuencias de una infraestructura insuficiente para la atención de casos forenses en la provincia.