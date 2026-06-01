Deportivo Garcilaso encontró rumbo de la mano de Sebastián Domínguez en Liga 1 2026: Beto da Silva y Christopher Olivares, goleadores claves

Sebastián Domínguez enmendó el camino del 'pedacito de cielo' sacando la mejor versión de Beto da Silva y Christopher Olivares. - Crédito: Deportivo Garcilaso

El Deportivo Garcilaso era uno de los clubes condenados a derrapar en el Torneo Apertura 2026. El inicio de la campaña fue más que deplorable con un Hernán Lisi en la parcela técnica que dejó resultados negativos, aunque el golpe mayor llegó en la Fase Previa de la Copa Sudamericana al quedar desmarcado ante Alianza Atlético.

Para inicios de marzo, el ‘pedacito de cielo’ coqueteaba con los últimos lugares del escenario local producto de una estadística paupérrima: una victoria, dos igualdades y dos caídas. La crisis se acentuó más en el periodo de interinato con dos reveses. De tal manera que los directivos se propusieron a enmendar el camino con una carta bajo la manga.

El gol de Da Silva volvió a ser determinante en la victoria de Garcilaso, reflejando el buen momento que atraviesa el delantero en el torneo local. (Liga 1)

Con mucha sorpresa se anunció la contratación de Sebastián Domínguez para que asuma los mandos del Deportivo Garcilaso. La incorporación, inicialmente, fue vista con preocupación, dado que el profesional argentino no pasaba de ser un analista en ESPN con experiencias truncas como líder en un banquillo.

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Aun así, la fanaticada cusqueña ofreció su confianza a un Domínguez que arrancó con buenas sensaciones al sacar un empate ante Atlético Grau, en condición de visitante, y sumar una victoria sobre Sport Boys, en casa, después de seis jornadas lastimeras en la Liga 1. Aunque posteriormente surgió una caída ruidosa a manos de Universitario, hubo una reacción inmediata para levantarse en medio de la adversidad.

Sebastián Domínguez, DT de Garcilaso, aseguró que está comprometido con Beto da Silva para que vuelva a la selección peruana. YouTube

Así llegaron cuatro triunfos consecutivos con los que Garcilaso pasó de luchar por la permanencia a asomarse a la zona noble de la clasificación que facilita cupos internacionales para la siguiente campaña. Y las últimas dos fechas también fueron positivas para el conjunto ‘celeste’ con un empate y un triunfo resonante sobre Juan Pablo II, con el que se cerró la campaña del Apertura 2026.

En resumidas cuentas, durante las diez primeras fechas en las que Sebastián Domínguez ha estado dirigiendo al ‘pedacito de cielo’ ha firmado números espléndidos que demuestran lo bien que viene realizando sus funciones: 6 victorias, 2 empates, 2 derrotas, lo que se proyecta en 20 unidades de 30 posibles.

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Deportivo Garcilaso sorprendió al anunciar a Sebastián Domínguez como su nuevo DT en Liga 1 2026.

Puntuales determinantes

El meritorio ascenso del Deportivo Garcilaso no hubiese posible sin la irrupción goleadora de dos delanteros peruanos que han recuperado su carácter competitivo: Beto da Silva y Christopher Olivares. El primero ha tenido una incidencia mayor toda vez que creció sustancialmente por la confianza depositada por Sebastián Domínguez.

Da Silva se presentó como el futbolista diferencial. En el segundo examinatorio de Domínguez al mando del ‘pedacito de cielo’ se destapó con un doblete impresionante y una asistencia para derribar a Sport Boys, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El increíble final del partido entre Deportivo Garcilaso y Sport Boys. Luis 'Beto' Da Silva anotó dos goles espectaculares en los últimos minutos, primero para empatar y luego para sellar una remontada inolvidable de 3-2.

En adelante, Beto se transformó en la mejor carta de Sebastián sin importar la plaza. Con ese respaldo concedido, el atacante sacó a relucir su mejor versión hasta el punto de alcanzar los 6 goles y 3 asistencias en 16 partidos, su mejor registro desde hace más de una década.

Por esa eclosión, Da Silva ha vuelto a ser un nombre a debate para la selección peruana, aunque no ha entrado en la última lista para los amistosos contra Haití y España. En cualquier caso, eso no impediría un futuro llamamiento por parte de Mano Menezes.

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Christopher Olivares lo viene haciendo muy en Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

No es Beto la única llave resolutiva del Garcilaso. En el equipo también ha surgido la estampa de Christopher Olivares, quien ha experimentado un antes y después en el mandato técnico de Sebastián Domínguez.

Con el apoyo del profesional argentino el delantero peruano fue menos a más. En ese ritmo demostró que aún conservaba importante cantidad de pólvora. Con 5 dianas y 1 asistencia en 15 apariciones cerró un Apertura 2026 más que emotivo.