Bebé con quemaduras graves fue evacuado de urgencia a Lima desde Andahuaylas: Todo sobre el operativo

Composición: Infobae Perú

Un bebé de un año que sufrió quemaduras de segundo grado fue trasladado por vía aérea desde Apurímac hasta Lima en un operativo médico coordinado por el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol). El menor, identificado con las iniciales K. S. R. T., fue evacuado desde el Hospital Subregional de Andahuaylas hacia el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, donde recibió atención especializada de manera inmediata.

La intervención se realizó debido a que el paciente necesitaba ser atendido en un establecimiento de mayor complejidad por la gravedad de su cuadro. Durante todo el traslado aeromédico, el menor estuvo bajo vigilancia constante por parte de un equipo de profesionales de la salud, quienes se encargaron de mantener su estado clínico controlado y de garantizar que el trayecto se desarrollara con las medidas necesarias para su seguridad.

Traslado aeromédico de bebé con quemaduras desde Apurímac a Lima

El equipo de salud estabiliza a un paciente pediátrico antes del traslado aeromédico hacia Lima.

El traslado aeromédico permitió que el pequeño recibiera atención continua desde el momento en que salió del hospital de origen hasta su llegada a la capital. En este tipo de operativos, cada minuto cuenta, sobre todo cuando se trata de pacientes pediátricos que presentan lesiones que requieren evaluación y tratamiento urgente. En este caso, la evacuación se organizó para asegurar que el menor no interrumpiera su atención médica en ningún momento.

De acuerdo con la información difundida, el desplazamiento fue ejecutado con monitoreo permanente y con la participación de personal especializado que supervisó el estado de salud del bebé durante el vuelo. La prioridad fue preservar su estabilidad y responder de inmediato ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse mientras era llevado a Lima para continuar con su tratamiento.

El operativo fue coordinado y financiado íntegramente por Saludpol, institución que cubrió la totalidad de la evacuación aérea. La acción estuvo orientada a garantizar el acceso oportuno a una atención de mayor nivel, en beneficio del menor afiliado al sistema de salud policial.

El caso se desarrolló desde Andahuaylas, una de las provincias de Apurímac, hasta el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, centro de referencia en la capital para este tipo de emergencias. La medida respondió a la necesidad de trasladar al paciente a un entorno con mayores recursos médicos, equipos especializados y capacidad de respuesta para atender quemaduras en un niño pequeño, una condición que exige seguimiento inmediato y atención integral.

Durante el vuelo, el menor estuvo acompañado por profesionales entrenados para este tipo de emergencias, quienes se encargaron de la vigilancia clínica y del soporte necesario para sostener su estabilidad. La operación puso en marcha toda una cadena de respuesta médica y logística que permitió concretar el traslado sin que se interrumpiera el cuidado del paciente en ningún momento.

El procedimiento forma parte de las acciones de atención que Saludpol realiza para sus asegurados cuando requieren ser derivados a centros médicos con más capacidad resolutiva. En este caso, la prioridad fue asegurar que el bebé recibiera atención especializada en Lima tras presentar lesiones por quemaduras que obligaban a una intervención rápida y segura.

Traslados aeromédicos en Perú: aumento de casos y prioridad en niños y recién nacidos

Ambulancias aéreas del Minsa conectan zonas aisladas con hospitales de alta complejidad en menos de tres horas.

Durante los primeros siete meses de 2025, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), gestionó un total de 85 traslados aeromédicos en el país, una cifra que refleja la creciente demanda de atención especializada en zonas alejadas. De ese total, 40 pacientes fueron menores de edad, incluyendo recién nacidos, lo que evidencia que casi la mitad de estas evacuaciones estuvo dirigida a población pediátrica que requería intervención inmediata en hospitales de mayor complejidad.

El incremento en este tipo de operaciones ha sido significativo frente al año anterior. Mientras que entre enero y julio de 2024 se realizaron cerca de 20 vuelos sanitarios, en el mismo periodo de 2025 la cifra se elevó a 85, lo que representa un crecimiento de más del 300 %. Este aumento ha permitido ampliar la cobertura de emergencias médicas en regiones donde las limitaciones geográficas y la falta de infraestructura dificultan el acceso oportuno a servicios especializados.

Las evacuaciones involucraron pacientes provenientes de al menos nueve regiones del país, entre ellas Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas, Ucayali y Puno, donde las distancias y condiciones del terreno complican los traslados por vía terrestre. En estos casos, el proceso se activa a partir de una solicitud del centro de salud de origen, tras lo cual un equipo del SAMU se desplaza para estabilizar al paciente y ejecutar el traslado aéreo con equipamiento médico que permite su monitoreo continuo hasta su llegada a Lima.