Perú

Edith Pariona jura como titular del Mimp, en reemplazo de Hary Gloria Izarra: ¿quién es la nueva ministra de la Mujer?

Con más de 39 años en el sector público y una trayectoria destacada en Salud y Hacienda, la enfermera de profesión asume el Ministerio de la Mujer

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Edith Pariona es nombrada como nueva ministra de la Mujer | Canal N

En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno este martes, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Edith Pariona Valer como nueva titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en reemplazo de Hary Gloria Izarra Trelles. El acto se llevó a cabo en el marco de la renovación parcial del gabinete tras la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y la formación del equipo liderado por el nuevo premier, Luis Arroyo Sánchez.

La designación de Pariona Valer al frente del MIMP ocurre en un contexto de creciente preocupación por las cifras de violencia contra la mujer y la urgente necesidad de fortalecer las políticas de protección y atención social. La cartera que ahora encabeza es considerada estratégica dentro del Ejecutivo, tanto por su impacto social directo como por ser referente en la promoción de derechos y la igualdad de género en el país.

¿Quién es Edith Pariona Valer?

Edith Pariona Valer llega al gabinete con una reconocida trayectoria en el sector público, especialmente en el ámbito sanitario y la gestión de servicios de salud. Enfermera de profesión, es licenciada por la Universidad Nacional de Cajamarca y posee una maestría en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad Señor de Sipán, según datos oficiales de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Durante más de 39 años, Pariona ha ocupado distintos cargos directivos y técnicos, destacando especialmente su labor en el Ministerio de Salud (MINSA). Entre 2021 y 2023, se desempeñó como directora ejecutiva de Infosalud, área adscrita a la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del MINSA, donde lideró estrategias para mejorar el acceso a los servicios médicos a través de plataformas digitales y canales de información directa para la ciudadanía. Su gestión fue reconocida por impulsar la atención remota y la articulación de servicios médicos en contextos de emergencia sanitaria, así como por contribuir al fortalecimiento de la red de telesalud en el país.

Ministra juró en reemplazo de
Ministra juró en reemplazo de Hary Yzarra. | Presidencia

Antes de asumir la cartera de la Mujer, Pariona Valer ocupaba el cargo de viceministra de Hacienda, posición en la que consolidó su perfil técnico y de gestión dentro del aparato estatal. Su experiencia transversal en áreas financieras y de salud le otorga una perspectiva integral para asumir los retos del MIMP, en especial en la articulación de políticas intersectoriales y en la atención de poblaciones vulnerables.

En reconocimiento a su aporte profesional, en el año 2022 recibió una distinción honorífica del Congreso de la República durante las celebraciones por el Día Internacional de la Enfermería, en mérito a su contribución al fortalecimiento del sistema sanitario nacional.

¿Por qué sindican de estafadora a Edith Pariona?

A pesar de su trayectoria técnica, Edith Pariona enfrenta cuestionamientos públicos que la señalan como “estafadora”. Estas acusaciones circularon en redes sociales y algunos portales digitales, aunque hasta el momento no existe una denuncia formal ni proceso judicial en curso relacionado con estos señalamientos.

Las imputaciones se centran en supuestos casos de mala gestión administrativa durante su paso por Telesalud. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna autoridad oficial ha confirmado la existencia de investigaciones abiertas que involucren penalmente a la nueva ministra de la Mujer.

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