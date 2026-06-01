La inflación de Lima Metropolitana vuelve a caer en mayo, pero los precios siguen fuera del rango meta del BCR

El IPC de Lima Metropolitana cayó -0,16% en mayo de 2026, pero la inflación anualizada llegó a 3,91% según el INEI.

El Índice de precios al consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, principal termómetro inflacionario del país, marcó en mayo su primera variación negativa y su segundo retroceso mensual en lo que va de 2026, con un ajuste de -0,16% frente a abril, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

A pesar de la baja, el acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzó 3,56%, cifra que mantiene la inflación fuera del rango meta fijado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), situado entre 1% y 3%. La inflación anualizada (junio 2025 – mayo 2026) llegó a 3,91%.

Los precios de mayo “perdonaron”: no así la guerra Irán-EEUU

Este descenso mensual no significa una reversión de la tendencia inflacionaria, sino una moderación tras el salto de precios registrado en marzo y abril, cuando la economía local sintió el impacto de la explosión en el gasoducto de Camisea, operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

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El incidente —ya solucionado— sumó presión a los precios en un contexto internacional marcado por el aumento de los costos energéticos a raíz de la guerra entre Irán y Estados Unidos.

La inflación subyacente en Lima Metropolitana aumentó 0,09% en mayo, mostrando presión en precios sin alimentos ni energía. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Si bien la reciente caída mensual ofrece cierto alivio, los precios se mantendrán elevados mientras persistan las tensiones internacionales y la volatilidad energética.

Las previsiones apuntan a un cierre de año cercano al 4% de inflación nacional, de acuerdo con diversos especialistas, lejos aún del objetivo del ente emisor.

En el ámbito nacional, el IPC acumuló un 3,27% al cierre de mayo, tras registrar una disminución de 0,25% respecto al mes anterior, según el INEI.

Semanas atrás, el BCRP decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia en 4,25% por octavo mes consecutivo. La institución explicó que la inflación todavía supera el rango meta, aunque anticipa una moderación de las presiones en los próximos meses.

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El Banco Central de Reserva del Perú mantuvo su tasa de interés en 4,25% y anticipa una moderación inflacionaria pese a tensiones internacionales.

De cualquier forma, el banco resaltó que la actividad económica local continúa mostrando solidez y que las expectativas empresariales permanecen optimistas, aunque el cambio de mando es un factor a considerar.

A nivel externo, la inflación interanual en Estados Unidos subió a 3,8% en abril, su mayor nivel desde mayo de 2023, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía vinculado al conflicto con Irán. El dato oficial correspondiente a mayo se publicará a mediados de junio.

Excluyendo alimentos y energía, los precios siguen subiendo

La inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— registró en mayo de 2026 una variación de 0,09% en Lima Metropolitana. Este indicador muestra la tendencia de los precios sin la influencia de los componentes más volátiles, como los alimentos frescos y los combustibles.

En el rubro de alimentos, la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que más contribuyó a la reducción de la inflación mensual, con una baja de 1,69%.

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318 productos de la canasta familiar subieron de precio en mayo, destacando incrementos en mango, cebolla china y granadilla.

Los principales descensos se observaron en hortalizas, legumbres y tubérculos, donde la arveja verde cayó 39,5%, la papa amarilla 7%, la vainita americana 8,6% y el tomate 5,4%.

También bajaron los precios del pollo eviscerado (9,4%), cortes de pollo como alas (6,4%) y pechuga (5,3%), además de huevos de gallina (1,9%), azúcar blanca (1,3%) y pescados como choros (14,8%).

No obstante, de los 586 productos de la canasta familiar, 318 aumentaron de precio en mayo, resaltando productos como mango (26,6%), cebolla china (11,7%), granadilla (10,6%), uva blanca (8%) y papaya (6,8%).

¿Subió la electricidad luego del incidente con TGP?

Los sectores que más subieron de precio en mayo en Lima Metropolitana fueron principalmente Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento de 1,04%, y Restaurantes y hoteles, que subieron 0,75%.

El alza en alojamiento y servicios básicos se explicó por el aumento de las tarifas de electricidad residencial, que crecieron 4,2% debido a un nuevo pliego tarifario, y el gas propano doméstico, que subió 0,3%.

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El alza de precios en marzo y abril de 2026 estuvo influida por la explosión en el gasoducto de Camisea y el conflicto Irán-Estados Unidos.

En el caso de restaurantes y hoteles, el mayor costo estuvo impulsado por el encarecimiento de comidas y bebidas servidas, destacando incrementos en carne a la parrilla (2,7%), chicharrón de chancho (1,4%) y menú en restaurantes (0,9%).

Otros sectores con subas notables incluyeron Recreación y cultura (0,42%), Bienes y servicios diversos (0,25%), Muebles y artículos para el hogar (0,16%), Prendas de vestir y calzado (0,16%) y Salud (0,12%).

En menor medida, también registraron aumentos los sectores de Educación (0,10%) y Comunicaciones (0,05%), de acuerdo con el INEI.