La historia de la fiscal que se enamoró del narco y terminó dirigiendo su banda criminal

Descubre la sorprendente historia de Carmen López Chávez, una exfiscal adjunta que, cegada por el amor, habría traicionado la justicia para convertirse en una pieza clave de una red de narcotráfico. De practicante de derecho a confidente de un cabecilla, su caso revela cómo el amor puede llevar a tomar las peores decisiones.| Domingo Al Día

Una exfiscal es acusada de ser la principal operadora de una banda de tráfico internacional de drogas tras enamorarse de un capo al que debía investigar. La trayectoria de Carmen López Chávez, conocida como 'Camucha’, revela el colapso de las fronteras entre la justicia y el crimen en Perú. El caso expone la historia de una practicante en el Ministerio Público que, al acceder a expedientes reservados, optó por proteger y luego dirigir una red de tráfico de drogas con ramificaciones en Europa.

Vecinos del barrio San Hilarión en San Juan de Lurigancho recuerdan a López Chávez por su carisma juvenil y su pasado como animadora de espectáculos infantiles y reina de belleza distrital. En 2022, la joven ingresó como asistenta a un despacho fiscal, donde tuvo acceso a investigaciones confidenciales. Entre los expedientes, figuraba la pesquisa sobre José Bonifacio Muñoz Tarazona, alias 'Tití’, señalado como cabecilla de una organización narco. En vez de colaborar en su procesamiento, López Chávez inició una relación sentimental con el investigado.

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Un caso sin precedentes en Lima revela cómo una exfiscal se transformó en la pieza clave de una banda narco, administrando fondos y viajes para burriers hacia Europa|Domingo Al Día

De acuerdo con Domingo al día, durante los dos años siguientes, la exfiscal se convirtió en la confidente y principal operadora de la organización criminal. En 2024, López Chávez obtuvo el cargo de fiscal adjunta provisional en Lima Este y más tarde fue designada a la unidad de Flagrancia, donde juraba combatir la impunidad. Para la policía, en cambio, su función consistía en coordinar la logística de los burriers que transportaban droga hacia Europa.

La estructura de la banda y el papel de López Chávez

Según el coronel Richard Noriega, jefe de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO), la fiscal intervenía en la compra de pasajes de avión y administraba fondos para el traslado de los burriers.

“Existe una comunicación en que ella le dice a su mamá: saca dinero, dos mil dólares para llevar a comprar pasajes”, afirmó el oficial.

El origen de la banda se remonta a 2007, cuando Muñoz Tarazona fue detenido por robo y se vinculó con Norberto Blas Arévalo, alias Churra, quien lo introdujo en el narcotráfico. Con el tiempo, 'Tití’ ascendió en la estructura criminal y, tras la caída de sus superiores, asumió el liderazgo de la organización.

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De la justicia al crimen, la historia de Carmen López Chávez y el narco que cambió su destino|Domingo Al Día

La organización reclutaba jóvenes para transportar clorhidrato de cocaína hacia España, Italia y Francia. Cada burrier recibía hasta cuatro mil euros por el traslado de un kilo de droga. Los primeros arrestos se produjeron en diciembre de 2022, cuando dos integrantes fueron capturados en el aeropuerto Jorge Chávez con cápsula de droga en el estómago. La investigación permitió identificar a Fernando Reátegui Mozombite como reclutador.

En febrero de 2024, otros dos burriers, Elvis de la Cruz y Yanela Raimundo, fueron detenidos cuando intentaban llegar a París con droga adherida al cuerpo y cápsulas internas. Las autoridades detectaron que los viajes de la fiscal y el capo coincidían en fechas y destinos, y que ambos lucían joyas y relojes de alto valor.

La última parada de la pareja era Roma, donde se efectuaba la recolección de fondos provenientes del narcotráfico. El coronel Noriega confirmó la existencia de transferencias a nombre de un contacto italiano, Salvatore Cardinale, por montos que superaban los mil dólares.

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El asesinato del capo

El 3 de abril de 2024, Muñoz Tarazona fue asesinado a tiros en la puerta de su casa mientras conversaba con López Chávez. La exfiscal intentó atribuir el crimen a un asalto, pero interceptaciones telefónicas revelaron que el móvil estaría vinculado a disputas internas por dinero no repartido dentro de la organización.

Tras el asesinato de Tití, las autoridades sostienen que Carmen López Chávez asumió el control de la red. El 14 de abril, un operativo de la PNP allanó la vivienda utilizada por la pareja en San Juan de Lurigancho. En el lugar, los agentes incautaron joyas, relojes y los anillos de compromiso. La madre y el hermano de la exfiscal fueron detenidos como presuntos testaferros y varios burriers recibieron condenas superiores a seis años de prisión.

El coronel Noriega relató que, al momento del allanamiento, López Chávez no se encontraba en la vivienda. Pese a que solicitó vacaciones, su pedido fue rechazado y la fiscal dejó de asistir a su despacho. Actualmente, está en calidad de no habida y enfrenta una investigación penal.

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“Una persona que no tiene nada que ver en un hecho es notificada. Me presento y aclaro todas las cosas, ¿no? Pero en ella misma sabe las actividades que venía realizando”, señaló Noriega.