Paolo Guerrero confiesa la presión por ser campeón nacional con Alianza Lima: “Siento más estrés”

El 'Depredador' desea levantar el título de la Liga 1 con el equipo de sus amores. (Video: L1MAX)

Paolo Guerrero atraviesa una etapa especial en el tramo final de su carrera profesional, cada vez más cerca del retiro, pero con un objetivo firme en mente: salir campeón con Alianza Lima. El ‘Depredador’ vive un presente exigente, en el que, lejos de disfrutar con tranquilidad sus últimos partidos, reconoce que la presión por cumplir su gran meta con los ‘íntimos’ se ha convertido en parte de su día a día.

En entrevista con L1 MAX, el delantero de 42 años confesó que esta responsabilidad le genera una carga emocional importante, producto de su fuerte identificación con el club de sus amores y el deseo de cerrar su trayectoria levantando un título con la camiseta blanquiazul.

“Siento más estrés, porque hay una responsabilidad grande, porque quiero salir campeón y porque estoy en el equipo del que soy hincha, soy fanático y tengo todo el amor y cariño del mundo”, expresó el experimentado atacante nacional, dejando en evidencia la exigencia personal que afronta en esta etapa.

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Paolo Guerrero es el capitán de Alianza Lima. Crédito: Liga 1

Paolo Guerrero también se refirió a su relación con los clubes en los que jugó a lo largo de su carrera, aclarando que no se considera hincha de todas las instituciones que defendió, sino que mantiene con ellas un vínculo de respeto y cariño propio de su trayectoria profesional. En ese sentido, marcó una diferencia con su presente, al señalar que hoy viste la camiseta del equipo con el que más se identifica.

“Siempre me han preguntado y hasta el día de hoy lo hacen: ‘¿Eres hincha de los equipos que has estado?’ No soy hincha. Para mí no existe eso de si soy hincha de Madrid o Barcelona, si soy hincha de Boca... no. Soy simpatizante de los equipos en los que jugué, tengo mucho cariño, pero yo soy solamente hincha de un equipo, que es Alianza Lima”, afirmó con contundencia.

La responsabilidad compartida dentro del equipo

En medio de la presión por alcanzar los objetivos del año, Paolo Guerrero destacó también el rol colectivo del plantel y aseguró que no es el único que asume la carga emocional dentro del grupo, resaltando la importancia del apoyo en el plantel. “Yo considero que todos mis compañeros se hacen cargo del estrés, entienden muy bien la situación, pero si yo pudiera absorber y tomarme toda la responsabilidad, sí lo puedo hacer”, sostuvo.

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El delantero también valoró la presencia de jugadores experimentados en Alianza Lima, a quienes considera piezas clave para el buen funcionamiento del equipo, tanto dentro como fuera del campo. “Renzo, Gaibor, Advíncula, Castillo, son pilares muy importantes dentro de nuestro equipo. Eso hace que las cosas fluyan mucho mejor. Yo no solo me encargo, ellos también motivan a los compañeros y a los más chicos”, señaló.

Alianza Lima tomó ventaja en la pelea por el título nacional tras consagrarse ganador del Torneo Apertura 2026. Crédito: Liga 1

Asimismo, el ‘Depredador’ destacó el ambiente de cercanía que existe en el vestuario íntimo, donde los jugadores jóvenes buscan constantemente aprender de los referentes del plantel.

“Los más chicos a veces vienen y preguntan: ‘tío, ¿cómo me ves, qué me falta?, ¿cómo crees que tengo que jugar?’. A mí me dicen tío, pero normal. Eso es bueno, porque no solo me preguntan a mí, sino también al resto de jugadores. Es importante, porque piden tips y uno está ahí para aportarles”, concluyó.

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Con Alianza Lima ya consagrado en el Torneo Apertura, el plantel íntimo continúa enfocado en sus objetivos de la temporada, con la mirada puesta en mantener el protagonismo en la lucha por el título nacional y consolidar un grupo que mezcla experiencia y juventud bajo la presión de la exigencia competitiva.