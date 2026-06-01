Keiko Fujimori apela a los indecisos y detractores a una semana del 7 de junio: “Lo que pido es una oportunidad. No los voy a defraudar”

Keiko Fujimori participa activamente en el debate presidencial de segunda vuelta, organizado por el JNE. (JNE)

Keiko Fujimori salió del debate presidencial del JNE con un doble objetivo: consolidar a quienes ya la apoyan y abrir una puerta —al menos discursiva— hacia los indecisos y el antifujimorismo que, según las encuestas de Datum e Ipsos difundidas este mismo día, representa un bloque decisivo en la recta final hacia el balotaje del 7 de junio.

En su primera entrevista tras el cara a cara con Roberto Sánchez, la candidata de Fuerza Popular fue entrevistada por el programa 'Enfrentados’ con una estrategia que combinó defensa de trayectoria, propuestas de gestión y apelaciones directas a quienes desconfían de ella. El tono fue más personal y, en varios momentos, más revelador que el propio debate.

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia, interviene durante el debate de segunda vuelta organizado por el JNE, presentando sus propuestas ante la audiencia nacional. (JNE)

“No he caído en los golpes ni en los insultos”

Fujimori evaluó positivamente su desempeño y construyó el contraste con su rival desde el primer momento. “Yo no he caído en los golpes, en los insultos. El señor Roberto Sánchez se ha dedicado todo el tiempo a atacar, pero creo que lo más importante para la población, y por respeto a ellos, es justamente poder lanzar cada una de nuestras ideas y de nuestro plan”, afirmó.

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Fujimori dijo que el debate fue “una gran oportunidad” para llegar a quienes “todavía no nos han escuchado”, y reiteró su confianza en que el 7 de junio el electorado le dará “la confianza del pueblo peruano” para implementar sus políticas y, sobre todo, “recuperar el orden en el país”.

El debate presidencial se calienta con un duro intercambio de palabras. Keiko Fujimori propone "tributación cero" para emprendedores, mientras que Roberto Sánchez critica el "neoliberalismo salvaje" del país. El diálogo escala a ataques personales, marcando un punto clave en la carrera electoral.

Pide oportunidad a los indecisos y antifujimoristas

Keiko Fujimori también hizo un llamado a sus detractores o aquellos que no votaron por ella o piensan viciar su voto. “Entiendo el sentimiento de desencanto que pueda haber con los políticos, porque se han sentido defraudados de cara a los últimos 25 años. Yo lo que pido es una oportunidad y espero que más allá de nuestras diferencias podamos apostar por seguir construyendo sobre la base de lo ya avanzado. No los voy a defraudar”, afirmó.

Y a los antifujimoristas en particular les envió un mensaje que buscó desactivar el miedo antes que convencer con propuestas: “Primero, que me den la oportunidad de conocernos. Decirles que yo siempre voy a tener un espacio de diálogo y un espacio con respeto y con tolerancia. Ese va a ser mi actuar. Y después de cinco años, si es que el pueblo peruano me da la oportunidad, por supuesto que siempre voy a dar explicaciones y sobre todo, siempre voy a dar la cara sobre mi actuar”.

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El debate estuvo marcado por confrontaciones directas entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con acusaciones mutuas y referencias personales.

Antauro Humala y la acusación por las muertes de Boluarte

Uno de los cruces más tensos del debate tuvo como protagonistas a Antauro Humala y a las muertes ocurridas al inicio del gobierno de Dina Boluarte. El periodista Álvarez Rodrich le recordó que Sánchez la responsabilizó por esas muertes, una acusación a la que, según los periodistas, no pudo responder con suficiencia durante el debate. Fujimori aprovechó la entrevista para cerrar ese flanco.

“La señora Dina Boluarte llega con el señor Pedro Castillo y con el señor Roberto Sánchez. Cuando ocurrió el intento de golpe de Pedro Castillo, debido a mandato constitucional, la señora Boluarte asume la presidencia. No se trata de que a mí me guste o no me guste. Se trata de respetar la Constitución”, señaló.

En esa misma línea, recordó que Sánchez no respondió sobre Antauro Humala. “Yo le pregunté al señor Roberto Sánchez si Antauro Humala va a trabajar con él, ya que en el último mitin de primera vuelta lo anunciaba como el especialista en seguridad. Su no contestación deja muy claro que sí irá participando a su lado”.

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Intenso momento en el Debate Presidencial 2026. Keiko Fujimori increpa a Roberto Sánchez por su presunta cercanía con Antauro Humala, recordándole su pasado. Sánchez responde acusando a Fujimori de blindar a responsables de muertes durante las protestas.

¿Por qué no firmó su compromiso de honor con la democracia?

Ante la pregunta sobre por qué no firmó el compromiso de honor con la democracia, Fujimori dijo que “para mí lo más importante es que vean mi trayectoria y mis decisiones. No se trata de un discurso, sino de mi actuar a lo largo de mi vida. Soy absolutamente respetuosa de la democracia y del estado de derecho”, afirmó.

“Cuando me llevaron tres veces a la injusta prisión, yo me sabía inocente y a pesar de eso me entregué. ¿Por qué? Porque sabía que iba a conseguir poco a poco mi libertad. A lo que voy es que, más allá de lo difícil que pueda ser una situación, yo siempre voy a respetar las normas, las instituciones, la democracia y el estado de derecho en mi país”, dijo.

Los primeros 100 días y Luis Carranza

Para los primeros 100 días, Fujimori planteó tres ejes: pedir facultades legislativas para recuperar el orden, enviar señales al sector privado para reactivar la economía y aplicar iniciativas para jóvenes, emprendedores y educación técnica orientada al empleo. La respuesta fue amplia en intención pero escasa en detalle.

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Sobre el gabinete, elogió a Luis Carranza —exministro de Economía de Alan García— como “el mejor ministro de Economía de los últimos tiempos”, pero evitó confirmarlo formalmente: “No me atrevería porque no lo he conversado con él, pero sería un lujo de ministro”. Una señal clara para los mercados, con salida de emergencia incluida.