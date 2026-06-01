El 63% de empresarios industriales espera que les vaya igual o peor después de las Elecciones 2026

La percepción de estabilidad económica en el sector industrial peruano creció 5 puntos respecto al sondeo realizado en marzo. Créditos: SNI

La más reciente Encuesta de Opinión Industrial (EOI), elaborada por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), revela que el 61% de los empresarios industriales en Perú prevé que la economía nacional permanecerá estable en el corto plazo.

El estudio, publicado tras las Elecciones Generales de abril y en la antesala de la segunda vuelta presidencial, indica que el sector mantiene una visión prudente sobre el futuro inmediato, aunque con cierta estabilidad en las perspectivas de sus propias empresas y sectores.

Expectativas moderadas sobre la economía nacional

De acuerdo con la SNI, el 61% de los encuestados considera que la economía peruana no presentará grandes cambios durante los próximos meses.

Este porcentaje incrementó 5 puntos respecto al sondeo realizado en marzo pasado, cuando el 56% de los empresarios compartía esa percepción.

Las expectativas empresariales peruanas muestran mayor confianza en la situación interna de las compañías frente a la economía nacional general. Créditos: SNI

Solo el 20% proyecta una evolución positiva, cifra que muestra una disminución de 10 puntos porcentuales frente al registro anterior, mientras que el 19% anticipa un escenario desfavorable.

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El informe del IEES señala que, a pesar del contexto electoral y la incertidumbre generada por el proceso político, predominan las expectativas de continuidad, con un descenso en el optimismo respecto a una posible recuperación económica en el corto plazo.

Perspectivas sectoriales y empresariales: mayor confianza interna

La encuesta también consultó a los empresarios industriales sobre sus expectativas para el sector al que pertenecen y para su propia empresa.

Según los resultados, el 52% espera que la situación de su sector se mantenga, mientras que el 32% prevé una mejora y el 16% proyecta un empeoramiento. Es decir, el 63% espera que les vaya igual o peor.

La encuesta incorpora respuestas de empresas de metalmecánica, químico, plásticos, textil, alimentos, pesca, bebidas, farmacéutico, papel y tecnología. Créditos: SNI

En el caso de las empresas, la percepción resulta más favorable: el 52% anticipa estabilidad, el 38% espera una evolución positiva y apenas el 10% considera que la situación podría deteriorarse.

De acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias, estos resultados sugieren que existe una mayor confianza por parte de los industriales respecto al desempeño de sus propias organizaciones, en comparación con la visión que mantienen sobre la economía en general.

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Además, esta diferencia se observa tanto en la evolución de las cifras como en la constancia de la percepción a lo largo de los últimos dos sondeos.

Producción industrial en abril: leve dinamismo

El informe del IEES destaca que, durante abril de 2026, el 38% de las empresas industriales reportó un aumento en su nivel de producción, en tanto que otro 38% sostuvo los mismos niveles de actividad que en el mes previo.

Estos datos evidencian una tendencia hacia la recuperación en ciertos rubros, aunque un porcentaje significativo de empresas mantiene su producción sin variaciones.

La Encuesta de Opinión Industrial de la SNI es considerada un insumo clave para decisiones empresariales y políticas de reactivación económica. Créditos: SNI

La encuesta abarca diversos sectores de la industria nacional, como metalmecánica, químicos, plásticos y caucho, textil y confecciones, alimentos, pesca, bebidas, farmacéutico, papel, impresión, informática y proveedores de la cadena de valor industrial.

El análisis permite identificar comportamientos diferenciados según el rubro, aunque la cautela marca el pulso general del empresariado industrial peruano.

Metodología y alcance de la encuesta

La Encuesta de Opinión Industrial es una herramienta periódica que elabora la Sociedad Nacional de Industrias para medir las expectativas y percepciones de los empresarios frente al entorno económico y sectorial.

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La edición difundida el 29 de mayo de 2026 recoge las impresiones de ejecutivos y propietarios de empresas de distintos tamaños y actividades, ofreciendo un panorama actualizado sobre el sentir del sector productivo nacional.

Según la SNI, los resultados de este estudio constituyen un insumo relevante para la toma de decisiones tanto en el ámbito privado como en el diseño de políticas públicas orientadas a la reactivación y el desarrollo industrial.