Perú

Turistas viajan miles de kilómetros a Machu Picchu, pero algunos boletos solo permiten verlo desde lejos sin entrar a la ciudadela

Un reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece señala que el sistema oficial de boletos ofrece rutas que rodean el complejo sin permitir el acceso a sectores emblemáticos del Santuario inca

Perú fija tarifas precios promocionales
Perú fija tarifas precios promocionales para ingresar a Machu Picchu| Foto: Boletomachupicchu.com

El viaje hacia Machu Picchu suele comenzar con meses de planificación, ahorro y expectativas. Miles de turistas cruzan continentes con la idea de caminar entre las construcciones incas que se elevan sobre la montaña. Sin embargo, una parte de esos visitantes termina su jornada sin ingresar a la ciudadela. La experiencia se reduce a una fotografía panorámica tomada desde lejos.

Un informe del semanario Hildebrandt en sus trece describe una situación que provoca desconcierto entre viajeros nacionales y extranjeros. El reportaje sostiene que el sistema de venta de entradas del Ministerio de Cultura del Perú ofrece boletos para rutas que no incluyen el acceso directo a la ciudadela. Quienes adquieren esos tickets suelen descubrir la diferencia solo cuando ya se encuentran en el santuario.

El mecanismo empieza en la página oficial tuboleto.cultura.pe, donde se comercializan las entradas para visitar el complejo arqueológico. Allí aparecen varios circuitos y rutas. La descripción presenta recorridos panorámicos y senderos que prometen vistas del paisaje andino. Sin embargo, algunos de esos trayectos bordean el área arqueológica sin permitir el ingreso a los sectores más conocidos.

El resultado genera frustración entre visitantes que invierten tiempo y dinero en el viaje. Según el informe periodístico, el gasto promedio de un turista puede alcanzar 2,500 dólares, cifra que incluye vuelos, tren, hospedaje y alimentación. A pesar de esa inversión, varios terminan la visita con una imagen distante de la ciudadela cubierta por la niebla.

El sistema de circuitos para ingresar al santuario

Un reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece cuestiona el sistema de venta de boletos para Machu Picchu. Captura de pantalla

Según el informe del semanario, la organización actual del acceso al sitio arqueológico surgió tras advertencias de la UNESCO. El organismo internacional alertó sobre el riesgo que implica el exceso de visitantes en el santuario histórico.

Como respuesta, el gobierno peruano dispuso una reorganización de las visitas. Desde el 1 de junio de 2024, el portal oficial explica que se implementaron nuevos circuitos “como medida de conservación y gestión”. El texto añade que la decisión busca “permitir un flujo controlado de visitantes en las zonas autorizadas, evitando riesgos por afectaciones y garantizando la calidad de la experiencia del visitante”.

El sistema divide los recorridos en tres circuitos principales: Panorámico, Clásico y Machupicchu Realeza. Cada uno incluye rutas con diferentes niveles de dificultad y trayectos específicos dentro o alrededor del complejo.

El circuito panorámico suele atraer a muchos visitantes por su descripción. Según la página oficial, el recorrido “se caracteriza por ofrecer opciones de vistas amplias o panorámicas de la Ciudad Inka de Machupicchu y sus montañas sagradas”. También promete caminos que permiten observar la arquitectura construida en la montaña.

La ruta de la montaña: promesa y realidad

Entre las alternativas del circuito panorámico destaca la llamada Ruta de la Montaña Machu Picchu. El portal indica que el camino “permite subir a la montaña Machupicchu”. Desde la cima, agrega la descripción, el visitante “podrá apreciar los nevados Salkantay y Humantay”.

El precio del boleto resulta el más elevado dentro de las opciones disponibles: 200 soles para visitantes extranjeros y 112 soles para ciudadanos peruanos. La promoción de esta ruta incluye un video de 55 segundos publicado en la plataforma oficial.

El material audiovisual muestra escenas de senderos de montaña y tomas del entorno natural. Sin embargo, el informe de Hildebrandt en sus trece señala que el video incluye también imágenes grabadas dentro de la ciudadela. En el segundo cinco aparecen turistas caminando en el interior del complejo. Más adelante, otras escenas muestran construcciones del santuario.

Para el reportaje, ese recurso constituye una “maniobra de publicidad engañosa”, ya que el recorrido no incluye el ingreso a varios sectores del sitio arqueológico.

Lo que el visitante no llega a ver

Los turistas que adquieren el boleto para la ruta de la montaña no recorren espacios emblemáticos del santuario. Según el informe, ese trayecto no permite ingresar a lugares como la Casa del Inca, la Roca Sagrada o el Intihuatana, uno de los elementos más conocidos del complejo arqueológico.

El tiempo real del recorrido también difiere de lo que muchos visitantes esperan. El informe señala que la caminata puede durar cerca de 40 minutos, muy lejos de las cuatro horas que sugiere el video promocional.

Otro factor influye en la experiencia: la neblina. Quienes eligen el primer horario del día pueden encontrar la montaña cubierta por una capa densa de nubes. En ese caso, ni siquiera la vista panorámica permite distinguir con claridad la ciudadela.

Los circuitos prometidos para los visitantes

El sistema actual contempla tres circuitos principales con varias rutas.

Circuito 1: Panorámico

  • Ruta 1-A: Ruta Montaña Machu Picchu. Ascenso a la cima de la montaña con vistas del complejo arqueológico y del entorno natural.
  • Ruta 1-B: Ruta terraza superior. Recorrido por la parte alta del sitio, con acceso a terrazas agrícolas y zonas de observación para fotografías.
  • Ruta 1-C: Ruta Portada Inti Punku. Disponible en temporada alta. Conduce hacia Inti Punku, la antigua Puerta del Sol utilizada como ingreso al santuario.
  • Ruta 1-D: Ruta Puente Inca. También activa en temporada alta. Permite llegar al Puente Inca, estructura construida sobre un acantilado.

Circuito 2: Clásico

  • Ruta 2-A: Ruta clásico diseñada. Trayecto por sectores centrales del complejo para conocer la arquitectura y la organización del asentamiento.
  • Ruta 2-B: Ruta terraza inferior. Recorrido por la base de las terrazas agrícolas y la zona de transición entre áreas rurales y urbanas.

Circuito 3: Machupicchu Realeza

  • Ruta 3-A: Ruta Montaña Huayna Picchu. Ascenso a Huayna Picchu, montaña conocida por sus senderos empinados.
  • Ruta 3-B: Ruta realeza diseñada. Visita a espacios asociados a la élite inca, como el Templo del Sol, la Casa del Inca y el Templo del Cóndor.
  • Ruta 3-C: Ruta Gran Caverna. Activa en temporada alta. Permite ingresar a un sector conocido como Gran Caverna.
  • Ruta 3-D: Ruta Huchuy Picchu. Alternativa breve hacia la montaña Huchuy Picchu, opción con ascenso corto y vistas complementarias del complejo arqueológico.

