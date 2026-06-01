Las mejores frases que marcaron el debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: ataques, réplicas y momentos de máxima tensión

El debate estuvo marcado por confrontaciones directas entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con acusaciones mutuas y referencias personales.

El debate presidencial de la segunda vuelta electoral concentró la atención política del país durante la noche del 30 de mayo. El encuentro reunió a los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes expusieron sus propuestas para el futuro gobierno y protagonizaron varios intercambios marcados por cuestionamientos directos, acusaciones y referencias a sus trayectorias personales.

A lo largo de la jornada, ambos aspirantes buscaron posicionar sus principales mensajes ante el electorado. Las intervenciones combinaron planteamientos programáticos con respuestas a críticas formuladas por el adversario, en un escenario donde la seguridad, la educación, la democracia y la relación con el Congreso ocuparon buena parte de la discusión.

El debate también dejó momentos de confrontación personal. Los candidatos utilizaron experiencias de vida, antecedentes políticos y alianzas partidarias como argumentos para reforzar sus posiciones y desacreditar las del contrincante. Las frases pronunciadas durante el encuentro se convirtieron en algunos de los episodios más comentados de la noche.

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El inicio del debate estuvo marcado por críticas al Congreso y al fujimorismo

El candidato Roberto Sánchez Palomino inicia su participación en el Debate Presidencial de la Segunda Vuelta 2026 con un potente discurso. Denuncia la pobreza, la desnutrición infantil y la violencia, y hace un llamado a recuperar la democracia y la justicia en el país. | JNE

Roberto Sánchez abrió su participación con una crítica directa al escenario político actual. Durante su primera intervención sostuvo: “Hay que acabar con la dictadura congresal del gobierno que dirige Keiko Fujimori”.

La respuesta de la candidata de Fuerza Popular se centró en la capacidad de gestión de su equipo. Fujimori afirmó: “Esta elección no se tratan de mí, ni de generar más divisiones, se trata de cuál es el equipo que está más capacitado para ordenar nuestro país”.

Minutos después, Sánchez volvió a cuestionar a Fuerza Popular y vinculó a esa organización política con los problemas institucionales del país. “Yo sí he trabajado toda mi vida. (...) Vamos a trabajar para salvar nuestra democracia de las garras de quienes han (...) corroído el país y ellos son Fuerza Popular”, manifestó.

El concepto de orden y el debate sobre el caos político

Intenso momento en el Debate Presidencial 2026. Keiko Fujimori increpa a Roberto Sánchez por su presunta cercanía con Antauro Humala, recordándole su pasado. Sánchez responde acusando a Fujimori de blindar a responsables de muertes durante las protestas.

Uno de los ejes de la discusión giró en torno al concepto de orden. Keiko Fujimori defendió esa idea como parte central de su propuesta de gobierno y señaló: “A nuestro país le hace falta ordenarlo, no destruirlo como propone la fórmula Castillo, Sánchez, Antauro”.

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Desde la otra orilla, Roberto Sánchez trasladó el debate hacia la actuación del Congreso. El candidato de Juntos por el Perú afirmó: “Tenemos que hablar de la mafia política congresal. Yo le reto a la señora Fujimori ¿Está dispuesta a derogar las leyes procrímenes? Qué le dice al Perú”.

La lideresa de Fuerza Popular respondió con una frase que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la noche. “Caos se escribe con C, con C de Castillo. Fuerza Popular solo tiene 20 de 130 congresistas. Creo que la población sabe que son ustedes los que siguen poniendo excusas”, declaró.

La seguridad pública apareció en el intercambio cuando Keiko Fujimori cuestionó la relación política de Roberto Sánchez con Antauro Humala.

La candidata preguntó: “Cómo puede usted hablar de fortalecimiento de la PNP, si tiene usted a Antauro Humala, asesino de policías. Usted el 8 de abril dijo lo siguiente ‘la lucha contra el crimen estará en manos de Antauro Humala’. Los peruanos quieren saber ¿Va a estar Antauro Humala a su lado?”.

Sánchez evitó centrar su respuesta en ese punto y optó por recordar declaraciones de figuras vinculadas al fujimorismo. “Su propio hoy senador electo Miguel Torres ha dicho que tuvieron que complotar, ¿no se da cuenta el daño que le ha hecho a la democracia desde el día de la pataleta?”, señaló.

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Educación y oportunidades para los jóvenes

La educación superior también ocupó un espacio importante dentro del debate. Roberto Sánchez utilizó su experiencia personal para defender cambios en el acceso universitario.

“De cada 10 jóvenes solo 3 logran ingresar a la universidad. Yo lo he vivido, soy hijo de la educación pública, sé lo que es quemarse las pestañas y estudiar con mi plata. Yo no he tenido un tío que me regale mis estudios”, expresó.

Durante ese mismo bloque, Sánchez criticó la gestión presupuestal del Congreso y cuestionó las propuestas de becas impulsadas por su adversaria. “Usted es increíble señora Keiko, habla de becas, pero el Congreso que usted dirige no ha querido asignar presupuesto para becas que usted es responsable. Y, sin embargo, su presidente del Congreso, se aumentó el presupuesto en más de 1500 millones de soles. Eso es una inconsistencia total. No le creemos”, afirmó.

En otro momento del debate, Keiko Fujimori apeló a una referencia popular para responder a diversos cuestionamientos y dijo: “Como diría el profesor Gareca: Hablemos en serio”.

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El momento más personal del encuentro

Uno de los episodios más tensos ocurrió cuando la candidata de Fuerza Popular respondió a críticas relacionadas con aspectos personales y familiares.

Keiko Fujimori replicó: “Qué pena y qué poco hombre es usted. Cuando vienen ataques de esta naturaleza, quiero recordar que a mí la vida política me ha tocado vivir en adversidad, contra la corriente. Pero acá estoy, de frente, de pie y con la frente en alto”.

Posteriormente dirigió un mensaje a sus hijas, Kyara y Kaori. “Chicas, ustedes saben y nosotras sabemos cómo fueron los últimos días que acompañamos a sus abuelos, a mi papá y a mi mamá. No hagamos caso a este tipo de ataques bajos”, manifestó durante el debate.

En este segmento del debate presidencial, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentan con visiones opuestas para la economía peruana. Sánchez propone un cambio de modelo con enfoque en la conectividad y honestidad, mientras Fujimori promete el retorno de programas de apoyo al pequeño agricultor. Conoce sus planes para el futuro del país. | JNE

En la etapa final del encuentro, Roberto Sánchez recurrió a su historia personal y a su vínculo con los sectores populares para cerrar su participación.

“Yo vengo de abajo, he trabajado toda mi vida, quiero a mi familia, a mi país, soy un hombre de fe, no le voy a fallar a mi pueblo. Sobre todo, a los pobres, a los más pobres, a los centros poblados, que nos han traído hasta acá. Este 7 de junio, el Día de la Bandera, será el día de la recuperación de la patria. Juntos podemos transformar el Perú”, sostuvo el candidato de Juntos por el Perú.

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