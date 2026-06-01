El uso de drones en bodas y eventos públicos quedará restringido en Perú para quienes no cuenten con licencia y seguro

Toda operación comercial o profesional con drones exige contratar un seguro de responsabilidad civil, cuyos montos varían según el peso y uso del dron.

El Gobierno de Perú ha oficializado una nueva regulación que prohíbe el uso de drones en bodas, eventos públicos y actividades comerciales sin licencia y seguro.

El Decreto Supremo N° 012-2026-MTC, publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), establece que solo podrán operar estos equipos quienes hayan cumplido con todos los requisitos legales y administrativos.

Qué cambia para los operadores de drones

De acuerdo con la normativa, toda persona o empresa que utilice drones para actividades distintas al uso recreativo deberá registrar el equipo ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Un dron avanzado, con sus hélices en movimiento, captura vistas aéreas bajo un cielo despejado, con edificios difuminados en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro es obligatorio y debe completarse en los 30 días hábiles siguientes a la adquisición del dron. El propietario recibirá una tarjeta de registro física o electrónica que identificará al equipo y a su titular.

Este registro es público, gratuito y se actualiza de manera trimestral, segú informó la cartera de Transportes.

Licencia y seguro, los requisitos clave

Además del registro, el piloto remoto debe contar con una licencia específica emitida por la DGAC. Esta acredita la capacitación y habilitación del operador, y su vigencia es indefinida mientras se mantengan los requisitos exigidos.

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Para obtener la licencia, los pilotos deben superar una evaluación teórica y, en ciertos casos, también una prueba práctica.

La normativa peruana restringe el uso de drones en zonas urbanas, viviendas y áreas protegidas, salvo autorización específica de la DGAC.

Las empresas o personas que prestan servicios con drones deben tramitar, además, una licencia de operación para cada equipo y actividad, que varía según la categoría del vuelo (abierta, específica o certificada).

El seguro de responsabilidad civil es otro requisito obligatorio. Todas las operaciones comerciales, institucionales o profesionales deberán estar cubiertas por una póliza que ampare daños personales y materiales a terceros.

Los montos mínimos de cobertura están definidos en función del peso del dron y la naturaleza de la operación. Si el daño causado supera el monto asegurado, el operador sigue siendo responsable ante las autoridades y los afectados.

Un moderno dron flota en el aire con un espectacular atardecer de tonos anaranjados y azules de fondo, sobre un horizonte urbano difuminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Punto por punto: requisitos para operar drones en eventos

La nueva normativa detalla de forma precisa las condiciones que deben cumplir tanto los operadores como las empresas para que un dron pueda volar legalmente. Estos son los requisitos esenciales:

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Registro obligatorio: El dron debe inscribirse en la DGAC y obtener una tarjeta de registro.

Licencia de piloto remoto: El operador debe aprobar exámenes y contar con habilitación vigente.

Licencia de operación: Cada actividad (boda, evento, filmación) requiere una autorización específica.

Seguro de responsabilidad civil: Es indispensable contar con una póliza activa que cubra daños a terceros.

Restricción de zonas: No se permite volar en áreas urbanas, viviendas, patios privados, ni zonas restringidas o protegidas, salvo autorización excepcional.

Sanciones: Volar sin cumplir estos requisitos implica multas, incautación del dron y suspensión de permisos.

Zonas restringidas y excepciones

La normativa prohíbe operar drones en zonas urbanas, viviendas, patios privados, áreas de alta densidad poblacional, bienes culturales y zonas restringidas, salvo que exista una autorización excepcional de la DGAC bajo la categoría específica.

Estas autorizaciones se conceden solo en casos puntuales y bajo estrictas condiciones técnicas y administrativas.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedan excluidas de estas restricciones y pueden emplear drones en el marco de sus funciones de seguridad, investigación y control.

Drones usados sin registro, licencia o seguro se consideran ilegales y pueden ser decomisados por la Policía Nacional, con aplicación de sanciones inmediatas.

Sanciones y control policial

El MTC precisa que cualquier vuelo sin registro, licencia o seguro será considerado ilegal. La Policía Nacional tiene facultad para intervenir, decomisar drones y sancionar a los operadores que incumplan la ley.

Las multas, la incautación del equipo y la suspensión de autorizaciones forman parte del régimen sancionador previsto por el reglamento del MTC.

¿Y el uso recreativo sin fines de lucro?

La norma establece una excepción solo para el uso recreativo de drones menores a 2 kilogramos, siempre que no se utilicen para actividades lucrativas ni en áreas restringidas.

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Estos usuarios no necesitan tramitar licencias ni seguros, aunque deben respetar las reglas de seguridad y privacidad. Las operaciones de drones estatales para funciones militares, policiales o aduaneras también están fuera de la regulación general.

Con esta regulación, el Gobierno apunta a ordenar el sector, proteger los derechos de la ciudadanía y prevenir incidentes relacionados con el uso irregular de drones en espacios públicos y privados.